В BMW работают над новым кроссовером с французским названием

В конце ноября BMW представит концепт-кар XM, который на данном этапе характеризуется как высокомощный гибридный кроссовер. Однако, где-то мы уже слышали такое наименование автомобиля…

Если кто-то из наших читателей подумал про компанию Citroen, тот оказался прав! Действительно, в девяностых годах у французского автопроизводителя действительно была модель с таким названием. Возникает вопрос, а причем здесь BMW, если имя принадлежит французам? А здесь начинается все самое интересное. Как сообщает издание Carscoops, у BMW и PSA были долгие переговоры, в результате которых было достигнуто некое соглашение, которое разрешает немцам воспользоваться наименованием XM. Французский концерн, в свою очередь, получил возможность включать в названия своих моделей сочетание цифры и литеры X, что являлось прерогативой BMW.

А почему вообще немецкий автопроизводитель «замахнулся» на эти две буквы. Все просто, компания позиционирует новинку в качестве мощного покорителя любых дорожных просторов. Собственно, с индексом X компания производит все свои кроссоверы, а литера «M» говорит нам о том, что в проекте принимает участите подразделение BMW M, которое занимается разработкой заряженных машин.