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26 май 2020

В BMW рассказали о правильном произношении своего названия

В BMW рассказали о правильном произношении своего названия

Немецкая компания опубликовала видео, в котором объясняется, как правильно произносить название BMW. Короче говоря, правильное произношение "Би-Эм-Ве"

Видео длится всего около трех секунд и за это короткое время ставится окончательная точка в многолетнем споре. Выпуск этого видео BMW приурочил к 104-летнему юбилею баварской фирмы. В пресс-службе немецкого бренда напомнили, что аббревиатура расшифровывается как Bayerische Motoren Werke. На русский язык это название можно перевести как «Баварские моторные заводы» - отсюда и необычность произношения.

Интересно, что в начала марта на виртуальном женевском мотор-шоу компания BMW рассекретила свой концептуальный электрокар Concept i4, на котором был впервые продемонстрирован новый — легкий и объемный — логотип бренда. Эмблема баварцев переживает редизайн уже шестой раз, и это если не считать логотип спортивного подразделения BMW Motorsport, который был придуман в 1974 году.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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