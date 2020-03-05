В BMW рассказали о значениях своего нового логотипа

Оказывается, новый лейбл никогда не будет применяться на автомобилях. Его цель –коммуникационные каналы и рекламные компании

Да, новый символ станет частью рекламных кампаний фирмы, ее каналов общения с поклонниками в соцсетях, украшением выставочных стендов и тому подобное. Однако, согласно пояснению BMW, он никогда не будет использоваться ни на автомобилях, ни в оформлении дилерских центров компании. «BMW становится брендом отношений: новый коммуникационный логотип означает открытость и ясность. Мы хотим использовать эту новую прозрачную версию, чтобы предложить нашим клиентам стать частью мира BMW», – объяснил появление нового варианта начертания логотипа вице-президент компании по работе с клиентами Йенс Тимер.

Напомним, что актуальное черно-бело-синее лого BMW начала использовать более 20 лет назад. Новое же исполнение визуально «облегчили» за счет отказа от псевдообъема и черного кольца вокруг сине-белого круга: эта полоса теперь будет прозрачной.