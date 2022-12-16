ВMW высмеяла сама себя

Вспомните, над чем сейчас смеются все злопыхатели BMW – правильно, над гигантскими «ноздрями» в решетке радиатора. Впрочем, недавно немецкий концерн показал две важные вещи. Во-первых, отменять необычный дизайн никто не собирается. Во-вторых, у BMW все в порядке с чувством юмора и самоиронией

BMW представила рендеры оформления своего стенда на грядущем автосалоне в Токио: центральное место на площадке занимает экран с изображением фирменной радиаторной решетки марки. Просто представьте себе – гигантские дефлекторы, которые в высоту достигают четырех метров!

К слову, а что будет показывать BMW на своем стенде? А здесь все интересно. Во-первых, стоит ожидать появления заряженных моделей M3, M4 в версиях Competition. Во-вторых, компания покажет купе M240i xDrive с аксессуарами M Performance и некую абсолютно новую модель, подробностей о которой нет.