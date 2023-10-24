Больше подробностей о BYD Song L

В интернете появилась информация касательно технических характеристики нового электрического кроссовера BYD Song L. Дебют автомобиля должен состояться до конца текущего года

Напомним, что впервые Song L показали в августе этого года. Дизайн автомобиля во многом вдохновлен моделью Denza N7, экстерьер которой был создан в сотрудничестве BYD и Mercedes. Интерьер автомобиля выполнен в стиле минимализма. Привлекают внимание широкие экраны “приборки” и мультимедийной системы, а также качественная отделка салона. Габариты новинки: 4840x1950x1560 мм., а колесная база - 2930 мм.

Ранее стало известно, что в основу конструкции автомобиля ляжет платформа E-platform 3.0. Заднеприводные версии кроссовера будут оснащаться одним электромотором мощностью 313 л.с., а полноприводные модификации получат два электродвигателя на 204 л.с. и 313 л.с. Суммарная мощность - 517 л.с. Разгон до 100 км/ч - 4,3 с. Максимальная скорость - 201 км/ч. Емкость аккумулятора - 71,8 или 87 кВт*ч в зависимости от комплектации. Максимальный запас хода 550 и 662 км соответственно.