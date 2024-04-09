BYD готовит второе поколение своих аккумуляторов

Китайская компания FinDreams, являющаяся “дочкой” концерна BYD, разрабатывает следующее поколение аккумуляторных батарей Blade Battery. Главной их особенностью станет повышенная энергоплотность, которая, как ожидается, может достигать 190 Втч/кг

Представленные в 2020 году батареи Blade Battery произвели небольшую революцию в сфере электромобилестроения. Их литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LFP) не только были более безопасными и долговечными, но и стоили значительно дешевле, по сравнению с батареями NCM (никель-кобальт-марганец). С тех пор их улучшали, увеличивая плотность энергии до 140 Втч/кг до 150 Втч/кг. Теперь речь может идти об увеличении плотности до 190 Втч/кг. Такой показатель может сделать батареи BYD самыми высокопроизводительными на сегодняшний день.

Если говорить простыми словами, то следующее поколение Blade Battery позволит повысить запас хода на электромобилях BYD до 1000 км по циклу CLTC. Более того, компания утверждает, что благодаря их меньшему размеру, стоимость “батарейных” автомобилей может значительно снизиться, что станет ключевым фактором в конкуренции против машин с ДВС.