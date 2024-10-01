BYD и Huawei подписали соглашение о создании автопилота для внедорожников

Китайский концерн BYD и IT-корпорация Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в рамках разработки внедорожника с системой автопилота. Такие автомобили будут выпускаться под брендом Fang Cheng Bao, также известным как Leopard

Первенцем может стать модель Fang Cheng Bao 8 (Leopard 8), рыночный дебют которой должен состояться до конца этого года. Это гибридный внедорожник длиной 5195 мм и колесной базой 2920 мм. Он оснащен 2,0-литровым мотором и двумя электродвигателями. Суммарная мощность составляет 929 л.с.

Fang Cheng Bao 8 будет оборудован системой Huawei Qiankun ADS 3.0, которую представили в апреле этого года. Она получит расширенные возможности автопилота на бездорожье. Также отмечается, что система может самообучаться, запоминая и анализируя бездорожье. Помимо этого, она способна самостоятельно определять местоположение автомобиля, не ориентируясь на карты.