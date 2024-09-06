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6 сен 2024

BYD показал новый гибридный кроссовер

BYD показал новый гибридный кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Компания BYD выпустила ряд изображений нового кроссовера Sea Lion 05, который будет оснащен гибридной силовой установкой DM-i. Официальная премьера состоится уже в этом месяце

Некоторая информация о новинке была опубликована китайским минпромторгом. Известно, что габариты автомобиля составляют: 4710/1880/1720 мм., при колесной базе в 2712 мм. Под капотом располагается 1,5-литровый турбомотор мотор мощностью 100 л.с., который работает в паре с 163-сильным электродвигателем. Емкость батарей пока не известна, но заявлен запас хода на электротяге в 70 и 125 км в зависимости от комплектации.

На опубликованных изображениях можно заметить, что форма кузова Sea Lion 05 практически полностью повторяет кроссовер Song Pro. Разница заключается только в оформлении передней части. У “Морского Льва” здесь расположилась крупная решетка радиатора с безрамочной структурой и прямоугольные блоки светодиодных фар. Пока фотографий салона нет.  

При написании новости использовалась информация:
Autohome

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