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19 апр 2023

BYD представил автомобиль с необычным названием

BYD представил автомобиль с необычным названием

Китайский концерн BYD показал на Шанхайском автосалоне седан с необычным названием Destroer 07, который посвящен военным кораблям

По предварительным данным, базируется новинка на платформе BYD Han. Седан получит два варианта бензоэлектрических силовых установок на базе полуторалитровых ДВС — атмосферного и с турбонаддувом.  Мощность  не раскрывается, зато производитель говорит о пробеге на электрическом ходу – 150 километров.

В линейку гибридов с «военными» названиями войдут четыре модели — помимо анонсированного седана это компактный хэтчбек с индексом 05 и два кроссовера с общим названием Frigate.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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