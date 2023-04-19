BYD представил автомобиль с необычным названием

Китайский концерн BYD показал на Шанхайском автосалоне седан с необычным названием Destroer 07, который посвящен военным кораблям

По предварительным данным, базируется новинка на платформе BYD Han. Седан получит два варианта бензоэлектрических силовых установок на базе полуторалитровых ДВС — атмосферного и с турбонаддувом. Мощность не раскрывается, зато производитель говорит о пробеге на электрическом ходу – 150 километров.

В линейку гибридов с «военными» названиями войдут четыре модели — помимо анонсированного седана это компактный хэтчбек с индексом 05 и два кроссовера с общим названием Frigate.