BYD выпустила “почетную” версию своего седана “разрушителя”

Китайская компания BYD представила специальную версию Honor edition (“Почетная версия”) гибридного седана Destroyer 05 (“Разрушитель 05”). На родине автомобиль оценивается от 79 800 юаней, что составляет примерно 1 016 000 рублей

“Почетный разрушитель” от стандартной версии, которая дебютировала в 2021 году, практически ничем не отличается в плане дизайна. Единственное, опционально доступен синий цвет кузова под названием "Inkstone Blue". Также слегка обновились эмблемы и изменились оттенки отделочных материалов в салоне. По габаритам седан сопоставим с Hyundai Elantra: 4780/1837/1495 мм., колесная база - 2718 мм. Внутри устанавливается 12,8-дюймовый экран мультимедийной системы (может поворачиваться в горизонтальное или вертикальное положение) и 8,8-дюймовая цифровая приборная панель.

Главное изменение - это слегка увеличенный запас хода на электротяге: 55 и 120 км (NEDC) в зависимости от комплектации. В основе гибридной системы DM-i лежит 1,5-литровый турбомотор мощностью 110 л.с. (135 Нм) и один электродвигатель. В стандартной конфигурации он выдает 179 л.с. и 316 Нм, а в самой дорогой - 197 л.с. и 325 Нм.