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19 фев 2024

BYD выпустила “почетную” версию своего седана “разрушителя”

BYD выпустила “почетную” версию своего седана “разрушителя”
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания BYD представила специальную версию Honor edition (“Почетная версия”) гибридного седана Destroyer 05 (“Разрушитель 05”). На родине автомобиль оценивается от 79 800 юаней, что составляет примерно 1 016 000 рублей

“Почетный разрушитель” от стандартной версии, которая дебютировала в 2021 году, практически ничем не отличается в плане дизайна. Единственное, опционально доступен синий цвет кузова под названием "Inkstone Blue". Также слегка обновились эмблемы и изменились оттенки отделочных материалов в салоне. По габаритам седан сопоставим с Hyundai Elantra: 4780/1837/1495 мм., колесная база - 2718 мм. Внутри устанавливается 12,8-дюймовый экран мультимедийной системы (может поворачиваться в горизонтальное или вертикальное положение) и 8,8-дюймовая цифровая приборная панель.

Главное изменение - это слегка увеличенный запас хода на электротяге: 55 и 120 км (NEDC) в зависимости от комплектации. В основе гибридной системы DM-i лежит 1,5-литровый турбомотор мощностью 110 л.с. (135 Нм) и один электродвигатель. В стандартной конфигурации он выдает 179 л.с. и 316 Нм, а в самой дорогой - 197 л.с. и 325 Нм.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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