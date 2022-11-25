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25 ноя 2022

BYD вывела на тесты свой флагманский электрокар

BYD вывела на тесты свой флагманский электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Концерн BYD опубликовал серию фотографий внедорожника, который выйдет на рынок Китая под именем Yangwang R1 и будет позиционироваться как электрический конкурент Mercedes-Benz G-класса

Официальные фотографии не могут дать точного представления о дизайне новинки, так как она полностью скрыта плотным камуфляжем. Впрочем, угловатый силуэт и рубленные формы не скрыть ничем. Кроме того видно, что новинка от BYD получит узкую оптику и три характерных выступа на крыше — возможно, там поместят компоненты системы автопилота. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что в этом месте установят дополнительное освещение.

Силовая установка будет состоять из четырех электрических двигателей – по одному на каждое колесо. Это позволит реализовать не только технологию полного привода, но и имитацию различных блокировок.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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