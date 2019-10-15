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15 окт 2019

Daimler AG создал очень китайский автомобиль

Daimler AG создал очень китайский автомобиль
Автор фото: фирма-производитель

Китайский BYD уже давно сотрудничает с немецким концерном Daimler AG. Несколько лет назад они создали совместное предприятие Denza, на котором под одноименной маркой сначала выпускали недорогие автомобили на агрегатах Mercedes-Benz, а затем стали производить электромобили. Теперь молодой бренд показал кроссовер Denza X, который предназначается исключительно для внутреннего рынка

Внешний вид новинки откровением не стал, так как он во многом повторяет концепт-кар Denza Concept X. Правда, некоторые дизайнерские изыски в серийной версии были упрощены. Камеры заднего вида уступили место обычным боковым зеркалам, выдвижные ручки дверей были заменены обычными под естественный хват, а в бамперах стало меньше светодиодной иллюминации. Однако, эффектность в облике сохраняется, кстати, стоит отметить, что над внешностью.

Интересно, что модель будет выпускаться в двух версиях: электрической и гибридной. В первом случае автомобиль получит 245-сильный электромотор. В подключаемом гибриде применяется 2,0-литровый турбомотор мощностью 192 л.с. Ему ассистирует пара электродвигателей: 150-сильный спереди и 245-сильный сзади. Трехмоторный кроссовер разменивает первую сотню менее чем за пять секунд.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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