Denza N7 получил обновление спустя год после дебюта

Компания BYD выводит на рынок новую версию электрического кроссовера Denza N7 спустя год после дебюта модели. Автомобилю подкорректировали дизайн, а моторная гамма пополнилась новой силовой установкой

Обновленный кроссовер получил иное оформление переднего бампера с более крупным воздухозаборником. Светодиодные элементы в форме бумерангов пропали, на их месте остались только горизонтальные полосы. Покупателям предложат новый голубой цвет кузова - «Xizi Blue». Эргономика салона осталась примерно на том же уровне, но видно, что разработчики улучшили некоторые материалы отделки, благодаря которым интерьер стал выглядеть более футуристично. По центру передней панели установлен 17,3-дюймовый экран мультимедийной системы и 10,25-дюймовая “приборка”. Оснащение также включает проекционный дисплей, модуль с подключением сети 5G, усовершенствованную систему DiLink, способную распознавать голоса, а также функцию удаленного управления через телефон.

Согласно информации, опубликованной китайским минпромторгом, Denza N7 получит новую начальную комплектацию с одним электромотором мощностью 231 л.с. Никаких других технических характеристик не приводится, кроме того, что максимальная скорость составит 210 км/ч. Другая заднеприводная версия с 313-сильным электродвигателем и полноприводная модификация с двумя моторами суммарной мощностью 530 л.с. также будут доступны для обновленной модели. Напомним, что они комплектуются аккумулятором емкостью 91,3 кВт*ч. Запас хода - 702 км и 630 км (CLTC) соответственно.