Глава BYD: Китайское автомобилестроение опережает остальной мир на 3–5 лет

Глава BYD Ван Чуаньфу заявил, что новые китайские энергетические автомобили NEV (электрокары и гибриды) превосходят международных конкурентов на 3–5 лет. Он подчеркнул, что только через открытость и инновации можно обеспечить глобальный прогресс в этой сфере

По словам Вана, главным ресурсом BYD являются ее 110 000 инженеров, которые способствуют развитию передовых технологий и экологически чистого транспорта. Компания, основанная в 1995 году, начинала с производства батарей, а в 2003 году перешла к автомобилестроению. С 2022 года BYD полностью отказалась от выпуска машин с ДВС, сосредоточившись на гибридных и электрических моделях.

В 2024 году компания установила новый рекорд, продав 4,27 млн NEV, что на 41,26% больше, чем годом ранее. Экспорт увеличился на 71,86%, достигнув 417 204 автомобилей. BYD продолжает укреплять свои позиции, как крупнейший производитель NEV в мире.