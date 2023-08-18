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18 авг 2023

Экстерьер кроссовера Leopard 5 полностью рассекречен

Экстерьер кроссовера Leopard 5 полностью рассекречен
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания BYD опубликовала изображения нового кроссовера Leopard 5, который будет производиться дочерним брендом Fang Cheng Bao

Fang Cheng Bao Leopard 5, как и ранее было известно, получил брутальный “квадратный” дизайн. Передняя оптика выполнена в виде светодиодной прямоугольной рамки с двумя отдельными ходовыми огнями по краям. Привлекают внимание массивные бампера спереди и сзади. По центру двери багажника установлен бокс для запасного колеса.

Интерьер пока компания не раскрывает, но судя по “шпионским” фотографиям, появившимся в интернете ранее, салон будет оборудован отдельными цифровыми экранами приборной панели и мультимедийной системы. Также можно было заметить большое количество физических кнопок на центральном тоннеле. Вероятно, они будут отвечать за настройку полного привода и режимов вождения.

Известно, что Leopard 5 сконструирован на новой платформе DM-o и будет оснащаться гибридной силовой установкой. Технические характеристики пока не раскрываются. Предположительный запас хода составит 1200 км.

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

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