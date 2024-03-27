Модельный ряд BYD пополнился недорогим электрокроссовером Yuan Up

Китайская компания BYD выводит на родной рынок новую модель - электрический кроссовер Yuan Up. Цены на новинку в Китае начинаются от 96 800 до 119 800 юаней (примерно 1 240 000 - 1 532 000 рублей)

Таким образом, кроссовер пополнил семейство Yuan, куда входят Yuan Plus и Yuan Pro. В плане дизайна модели очень похожи, но Yuan Up выглядит намного современнее. Его точные габариты: 4310/1830/1675 мм., при колесной базе в 2620 мм. В салоне два экрана “приборки” (8,8 дюймов) и мультимедийной системы (12,8 дюймов). На центральном тоннеле также есть беспроводная зарядка для смартфона.

Стандартный Yuan Up предложен с электромотором на 95 л.с. и батарей емкостью 32 кВт*ч. Заявленный запас хода - 301 км. Версия подороже получила электродвигатель на 177 л.с. и батарею на 45,1 кВт*ч. Запас хода - 401 км. Максимальная скорость ограничена на отметке в 160 км/ч.