Автомобильный портал Motorpage
27 мар 2024

Модельный ряд BYD пополнился недорогим электрокроссовером Yuan Up

Модельный ряд BYD пополнился недорогим электрокроссовером Yuan Up
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания BYD выводит на родной рынок новую модель - электрический кроссовер Yuan Up. Цены на новинку в Китае начинаются от 96 800 до 119 800 юаней (примерно 1 240 000 - 1 532 000 рублей)

Таким образом, кроссовер пополнил семейство Yuan, куда входят Yuan Plus и Yuan Pro. В плане дизайна модели очень похожи, но Yuan Up выглядит намного современнее. Его точные габариты: 4310/1830/1675 мм., при колесной базе в 2620 мм. В салоне два экрана “приборки” (8,8 дюймов) и мультимедийной системы (12,8 дюймов). На центральном тоннеле также есть беспроводная зарядка для смартфона.

Стандартный Yuan Up предложен с электромотором на 95 л.с. и батарей емкостью 32 кВт*ч. Заявленный запас хода - 301 км. Версия подороже получила электродвигатель на 177 л.с. и батарею на 45,1 кВт*ч. Запас хода - 401 км. Максимальная скорость ограничена на отметке в 160 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Denza N7 (2025)

Denza N7 получил обновление спустя год после дебюта

25 марта 2024

BYD расширяется на юго-восток

20 марта 2024
BYD Qin L

Гибридный седан BYD Qin L запечатлен на шпионских фотографиях

11 марта 2024
BYD Yuan Up

Электрический кроссовер BYD Yuan Up готовится к дебюту

28 февраля 2024

BYD ведет разработку новых аккумуляторов для мотоциклов и скутеров

26 февраля 2024
BYD Dolphin Honor Edition 2024

BYD Dolphin получил небольшое обновление

20 февраля 2024

 Новости BYD

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaecoo J7 - jaecoo j7 (2023) «охотник» в костюме модника Тест драйв
27 марта 2024

Jaecoo J7
"«Охотник» в костюме модника"
Tank 500 - tank 500 (2022) урбан-культура
Тест драйв
22 марта 2024

Tank 500
"Урбан-культура"
Omoda S5 - omoda s5 gt (2023) «наводим резкость»
Тест драйв
18 марта 2024

Omoda S5
"«Наводим резкость»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 5 0 5