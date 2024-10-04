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4 окт 2024

На китайский рынок выходит электрический кросс-хэтч BYD Seal 06 GT

На китайский рынок выходит электрический кросс-хэтч BYD Seal 06 GT
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания BYD в этом месяце запускает продажи нового электрического кросс-хэтча Seal 06 GT. Автомобиль на родине предварительно оценивают от 150 000 юаней (примерно 2 000 000 рублей)

BYD Seal 06 GT построен на новой платформе 3.0 Evo, а его точные габариты: 4630/1880/1490 мм., при колесной базе в 2820 мм. Дизайн автомобиля основан на концепте под названием Ocean-M, который показали на Пекинском автосалоне в этом году. Внутри есть два отдельных экрана 10,25-дюймовой “приборки” и 15,6-дюймовой мультимедийной системы.Оснащение включает беспроводную зарядку для телефона и систему DiLink 100, которая способна распознавать голосовые команды и жесты.

Стандартный BYD Seal 06 GT комплектуется одним электромотором мощностью 218 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Версия подороже оснащена электродвигателем на 224 л.с. и 330 Нм крутящего момента. Привод в обеих версиях - задний. Полноприводная модификация оборудована двумя электродвигателями суммарной мощностью 422 л.с. Заявленный разгон до “сотни” - 4,9 с. В зависимости от комплектации BYD Seal 06 GT, запас хода на одном заряде составит от 505 до 605 км по циклу CLTC.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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