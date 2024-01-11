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11 янв 2024

Представлен электроседан YangWang U7 от BYD

Представлен электроседан YangWang U7 от BYD
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания YangWang, входящая в концерн BYD, представила новую модель - электрический седан U7. Данный автомобиль станет третьим детищем китайского бренда после брутального внедорожника U8 и спорткара U9

Пока известно, что седан получит электрическую силовую установку суммарной мощностью 1000 л.с. U7 будет иметь датчик LiDAR и, соответственно, функцию автопилота. Стоимость на момент старта продаж составит 1 000 000 юаней (примерно 12 430 000 рублей).

В дизайне прослеживаются некоторые черты от спорткара U9. К примеру, у него идентично оформлена передняя светодиодная оптика в виде букв С. Задние фонари растянулись широкой диодной полосой по всей ширине кузова. Дополняют образ стильные 21-дюймовые колесные диски. Отмечается, что коэффициент лобового сопротивления составляет 0,196 Cd.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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