Представлен электроседан YangWang U7 от BYD

Китайская компания YangWang, входящая в концерн BYD, представила новую модель - электрический седан U7. Данный автомобиль станет третьим детищем китайского бренда после брутального внедорожника U8 и спорткара U9

Пока известно, что седан получит электрическую силовую установку суммарной мощностью 1000 л.с. U7 будет иметь датчик LiDAR и, соответственно, функцию автопилота. Стоимость на момент старта продаж составит 1 000 000 юаней (примерно 12 430 000 рублей).

В дизайне прослеживаются некоторые черты от спорткара U9. К примеру, у него идентично оформлена передняя светодиодная оптика в виде букв С. Задние фонари растянулись широкой диодной полосой по всей ширине кузова. Дополняют образ стильные 21-дюймовые колесные диски. Отмечается, что коэффициент лобового сопротивления составляет 0,196 Cd.