Представлен новый гибридный внедорожник Leopard 8 от BYD

Главной новинкой на фирменном мероприятии марки Fang Cheng Bao (Leopard), входящей в концерн BYD, стал гибридный внедорожник под индексом 8

Пока об автомобиле информации немного. Его полностью рассекретят на Пекинском автосалоне в конце этого месяца. Можно предположить, что “восьмерка” будет больше и мощнее 4,89-метрового и 687-сильного Leopard 5. В плане дизайна модели тоже очень похожи, только у новинки усиленный внедорожный обвес, иная решетка радиатора и по-другому оформлена передняя оптика. Стоит этот автомобиль на колесах размерностью 275/50 R20.

Вероятно, в иерархии моделей BYD, Leopard 8 встанет на ступень ниже самого дорогого внедорожника YangWang U8. Этот гигант в длину 5,3 метра, располагает 1200 л.с. суммарной мощности и весит около 4 тонн. При этом набрать “сотню” способен всего за 3,6 с. Возможно, до таких показателей “восьмерка” не дойдет, но ждем усредненные данные между Leopard 5 и YangWang U8.