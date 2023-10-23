Раскрыт интерьер BYD Song L

Китайская компания BYD полностью рассекретила интерьер нового электрического кроссовера Song L. Дебют новинки должен состояться до конца этого года

Интерьер практически полностью соответствует дизайнерским эскизам, которые были опубликованы ранее. На передней панели установлен вертикальный 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы. Джойстик трансмиссии выполнен в виде граненого рубина. Также имеются две площадки для беспроводной зарядки для телефона. Интерьер выполнен в серо-зеленом цвете. В отделке используется качественный пластик и алькантара.

Напомним, что Song L получит два электромотора мощностями 204 л.с. и 313 л.с. Суммарная мощность - 517 л.с. Заявленный разгон до “сотни” - 4,3 с. Максимальная скорость - 201 км/ч. Покупателям будут предложены два аккумулятора на выбор 71 кВт*ч или 87 кВт*ч. Запас хода - 550, 602 или 662 км. в зависимости от комплектации.