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14 авг 2023

В Китае дебютировал BYD Song L

В Китае дебютировал BYD Song L
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания BYD опубликовала изображения нового кросс-купе под названием Song L. Производство модели намечено на четвертый квартал 2023 года

Song L получил оригинальный дизайн, но передние и задние фары были вдохновлены Denza N7, который был создан в сотрудничестве BYD и Mercedes. Края передних фар опоясаны декоративной светодиодной подсветкой. Над дверью багажника возвышается приплюснутый по середине спойлер. Колесные диски выполнены в виде звезд. Салон пока не раскрывается. Габариты Song L: 4840x1950x1560 мм., а колесная база - 2930 мм.

Напомним, что ранее показаний концепт Song L был сконструирован на фирменной платформе E-platform 3.0 Ожидается, что силовая установка будет позаимствована у Denza N7, мощность которой достигает 530 л.с. Запас хода составит примерно 700 км.

При написании новости использовалась информация:
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