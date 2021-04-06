Модель нового поколения не только кардинально отличается от предшественницы, но и поднимается на высшую ступень в иерархии легендарной британской марки

Помните поговорку о том, что жена должна быть хозяйкой на кухне, королевой в гостях и, пардон, женщиной легкого поведения в постели? Должна-то должна. Да где ж такую найти? Вот и с автомобилями так. Хотите совместить комфорт представительского седана, роскошь дворца и темперамент спорткара? Хотеть, конечно, никто не запрещает, вот только нет таких. Или все же есть?

Выйти из тени

Два предыдущих поколения седана Flying Spur производились на платформе Volkswagen Phaeton, проповедовавшей, как известно, переднеприводную идеологию (несмотря на наличие четырех ведущих) с длинным передним свесом и сдвинутой вперед кабиной. Смотрелся он, честно говоря, так себе. Да и управлялся соответственно – поворачивать совсем не желал, хотя и имел звание самого быстрого в мире серийного седана, развивавшего неслабые 325 км/ч в наиболее мощной модификации.

C комфортом тоже было не все ладно (если сравнивать с менее дорогими представительскими седанами других марок). То есть вышеозвученным критериям (про хозяйку и… ну вы меня поняли) он ну никак не мог соответствовать. К тому же Flying Spur находился в тени более крупного и дорогого флагманского седана Bentley Mulsanne. Но времена изменились. Mulsanne больше не делают, а новый Flying Spur насаждает совсем другую идеологию. Теперь он флагман бренда, хотя предлагается на удивление недорого для лакшери-сегмента – от 15 804 000 рублей.

Новая модель переехала на новую, самую современную платформу, которой уже пользуется родственное по бренду купе Continental GT. Да-да, теперь и Flying Spur построен на шасси Porsche Panamera. Конечно, спецы Bentley значительно перекроили платформу под собственные нужды, увеличив размеры и сделав подвеску мягче. Но трехкамерные пневмобаллоны, обеспечивающие большой разброс между «спортивным» и «комфортным» режимами, никуда не делись, как и активные электромеханические стабилизаторы. А еще «Летящая шпора» обзавелась подруливающими задними колесами – первой среди автомобилей марки.

И, разумеется, седан теперь выглядит совершенно по-другому. Передний свес стал коротким, а «расстояние престижа» между передней колесной аркой и стойкой лобового стекла увеличилось. Соот­ветственно, сдвинулась назад кабина. В результате пропорции получились идеальными, а рельефные боковины кузова словно налились стальными мускулами. По размерам новый Flying Spur превосходит предшественника в длину и ширину, но при этом чуть ниже, отчего смотрится по-спортивному распластанным по асфальту. Его формы буквально излучают недюжинную мощь, однако мощь эта по английски сдержанна. Впрочем, скромнягой его назвать язык не поворачивается, так как броских элементов во внешности предостаточно.

Германский вопрос

Багажник – последнее, ради чего будут покупать этот автомобиль. Но для тех, кого этот вопрос все таки волнует, сообщаем, что отсек достаточно вместительный для перевозки пары-тройки чемоданов. Главное, чтобы поклажа была чистой, так как пачкать дорогую ворсовую обивку совсем не хочется.

Роскошь – не порок!

В салоне же никакой сдержанности – шик, блеск, красота! Тут впору говорить о королевских палатах. Каждая (даже самая мелкая) деталь интерьера напоминает ювелирное украшение, будь то подрулевые рычажки или «крутилки» климатической системы с «алмазной» насечкой. Даже дверные ручки с вну­ренней стороны имеют специальную ребристую огранку. И никаких тебе торчащих планшетов, несмотря на то, что с гаджетами автомобиль очень даже дружит.

Приборы виртуальные, но отрисованы не хуже аналоговых, а центральный сенсорный экран представляет собой… крутящийся трехгранный «барабан», который при нажатии клавиши поворачивается другой стороной – с настоя­щими стрелочными циферблатами. Дерево, кстати, в моем тестовом экземпляре двухцветное, с инкрустацией. Кожа, конечно же, дорогущая, причем определяется ее дороговизна не только по виду, но и по потрясающему аромату.

Про геометрию посадки за рулем сказать можно только одно – она идеальна. Сидеть мне здесь удобнее, чем в родственном купе Continental GT, так как потолок заметно выше, а у более просторного и в меру мягкого кресла шире диапазон регулировок. Особенно хороша «ломающаяся» спинка, позволяющая подогнать изгиб под любую фигуру. Настрой, несмотря на расслабляющую роскошь, самый что ни на есть драйверский.

Простор на втором ряду – как в длиннобазных версиях большинства представительских седанов. Это значит, что места много по всем направлениям. С атрибутами комфорта тоже полный порядок: к услугам задних седоков всевозможные регулировки удобнейших сидений, подогревы-вентиляции, электрические шторки и так далее. Многими функциями можно управлять с помощью дистанционного пульта, который по совместительству играет роль экрана климат-контроля. То есть находиться на втором ряду – одно удовольствие. Но почему мне так хочется за руль?

Диванное настроение

Новый Новый Bentley Flying Spur обладает уникальным оформлением салона, применяющимся в автомобилестроении впервые. Речь идет о рельефной ромбовидной отделке дверных панелей в так называемом 3D-стиле, которая может быть выполнена как из кожи, так и из дерева. Выглядит все это очень стильно и изысканно.

В объятиях страсти

Монстр под капотом (12 цилиндров и 635 л.с.) будоражит кровь похлеще женщины легкого поведения – один рык при запуске чего стоит! Потом, правда, двигатель затихает и в большинстве режимов движения никак не обнаруживает себя звуковым сопровождением. Тем сильнее поражает та непринужденная легкость, с которой происходит набор скорости. Более чем пятиметровый седан весом 2,5 т выстреливает как снаряд из пушки, только, как уже говорилось, делает это практически беззвучно. Мне хочется давить на педаль газа снова и снова! Эх, ну почему вокруг столько камер контроля скорости? Нам бы с ним на безлимитный немецкий автобан…

Впрочем, и на наших платных автомагистралях кое-где можно разогнаться. Не стану говорить, какую скорость набирал, отмечу лишь, что при любом разумном темпе Flying Spur держит прямую как влитой (да и при неразумном тоже). Руль наливается нешуточной тяжестью, вызывая у водителя чувство абсолютного спокойствия. Двигатель на трехзначных скоростях все так же тих и всемогущ. Хотя все это ожидаемо от автомобиля такого класса.

А вот поведение седана на извилистом шоссе стало откровением. Активные стабилизаторы, практически нейтрализующие крены, удивительно точный и информативный руль, а также подруливающие задние колеса делают «Шпору» отзывчивой и юркой даже в довольно крутых виражах. То есть управляется Flying Spur как… ну вы меня поняли. Осталось разобраться с комфортом, а если точнее, с плавностью хода и шумоизоляцией.

Если включить режим, который называется, естественно, «Комфорт», амортизаторы распускаются по максимуму и ход седана становится очень плавным. При этом в поступи автомобиля ощущается солидная тяжесть – он, словно гигантский утюг, разглаживает дорогу, мягко покачиваясь на волнистом покрытии.

Только нескромные 22-дюймовые колеса с «изолентой» вместо резины для российского щербатого асфальта все же великоваты, так как на разбитых дорогах потряхивает, хотя о дискомфорте речи не идет. Поэтому я лично выбрал бы базовые 21-дюймовые колеса. С ними будет комфорт­нее, да и тише, так как «изолента» от Pirelli, хоть слух и не напрягает, все-таки слышна. Я бы предпочел более мягкие и тихие шины Michelin или Continental.

Что ж, получается, хозяйка, королева и сами знаете кто в одном лице все же бывает? Пусть и применительно к автомобилю. По крайней мере, теперь я один такой знаю. Новейший Bentley Flying Spur удивительным образом сочетает спортивную управляемость, королевскую роскошь и комфорт, причем в каждой из этих дисциплин не знает компромиссов. Так и хочется скандировать: «Слава британской королеве!» Хотя я понятия не имею, при чем здесь она…

Полоса разгона

Как это ни удивительно, но управлять Flying Spur не менее интересно, чем соплатформенным купе Continental GT. Все потому, что у «Конти» нет управляемых задних колес, а у «Шпоры» – есть. В результате большой представительский седан оказывается не менее проворным, чем его 2-дверный «родственник».

Технические характеристики Bentley Flying Spur Габариты, мм 5316х1988х1483 Колесная база, мм 3194 Диаметр разворота, м нет данных Дорожный просвет, мм нет данных Объем багажника, л 420 Снаряженная масса, кг 2437 Тип двигателя W12, бензин, турбо Рабочий объем, см³ 5950 Макс. мощность, л.с./об/мин 635/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 900/1350–4500 Привод полный Трансмиссия 8-ступенчатая

роботизированная Макс. скорость, км/ч 333 Время разгона 0–100 км/ч, с 3,8 Расход топлива (средний), л/100 км 13,3 Объем бака, л 90

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.