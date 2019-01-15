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Зачем Cadillac CT6 проповедует концепцию исключительности
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Кадиллак СиТи6

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Зачем Cadillac CT6 2017 проповедует концепцию исключительностиCadillac CT6 2017 вид сбокуCadillac CT6 2017 вид сзадиCadillac CT6 2017 салон
Cadillac CT6 2017 приборная панель
Диагональ цифровой «приборки» составляет 12,3 дюйма
Cadillac CT6 2017 салонное зеркало
Электронное зеркало заднего вида имеет расширенный угол обзора
Cadillac CT6 2017 тачпад
Мультимедийкой» можно управлять тачпадом на центральном тоннеле
Cadillac CT6 2017 8АКПП
Автоматическая 8-диапазонная коробка передач Hydra-Matic 8L45 – собственная разработка General Motors
Cadillac CT6 2017 дисплей
В спинки передних кресел вмонтированы 10-дюймовые дисплеи высокого разрешения
Cadillac CT6 2017 задний диван
Раздельные задние сиденья, как и передние, автоматически сдвигаются назад для удобства посадки и высадки, имеют функции массажа, вентиляции и подогрева
Cadillac CT6 2017 моторный отсек
Бензиновый 3,6-литровый V6 оснащен системой частичного отключения цилиндров Active Fuel Management и технологией Start Stop
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Cadillac CT6 3.6 AT8 AWD 2017
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Cadillac CT6 3.6 AT8 AWD 2017

Флагманский седан американской марки больше чем просто большой автомобиль. Он  исповедует американские ценности и приобщает к жизни высшего общества

Полноразмерный седан Cadillac CT6, на мой взгляд, буквально нашпигован свойствами, которые Виктор Пелевин в своем романе «Generation P» определил как «вау-фактор»: качества, вызывающие удивление и восторг. Американский лимузин хочется разглядывать и трогать, трудно устоять перед желанием заглянуть в его шикарный салон, а следом, разумеется, сесть на задний ряд, где установлены раздельные кресла с массажерами, выдвижными дисплеями и пультом управления бортовой электроникой. Затем же вас обязательно потянет пересесть с VIP-мест в не менее роскошное водительское кресло и, заведя мотор, утопить в пол педаль «газа», чтобы посмотреть, на что способен этот «американец», соразмерный Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-й серии и Jaguar XJ. Иными словами, этот автомобиль – сложная натура, несомненный арт-объект и… немножко провокатор.

Хай-тек и державность

Внешность CT6, решенная в корпоративном стиле Art & Science, восхищает и в то же время несколько подавляет. В строгих линиях кузова, огромном щите радиаторной решетки и стреловидных диодах оптики звучат имперские нотки. Мы специально провели съемку на фоне главного здания МГУ, чтобы подчеркнуть эту тему мощи и авторитетности. Из особенностей экстерьера отмечу относительно небольшой дорожный просвет (140 мм), который уменьшится еще на пару сантиметров, если салон и багажный отсек на 433 л будут заполнены, широкие и легкие алюминиевые двери, а также силуэт с огромным капотом и смещенным назад салоном. Такая «конституция» характерна для заднеприводных представительских автомобилей, и CT6 отлично вписывается в пул этих машин. Он построен на заднеприводной платформе Omega и может быть дополнен подключаемым полным приводом, который на российском рынке предлагается по умолчанию.

Внутри оказываешься в царстве кожи, дерева, мягких пластиков и алюминия. Этот премиальный антураж вполне органично сочетается с хай-теком: мультимедиа управляется не только через сенсорный экран с диагональю 10,2 дюйма, но и с тачпада на центральном тоннеле, который четко, без запинок и «залипаний», срабатывает на жесты пролистывания и нажатия. Цифровую «приборку» нетрудно подстроить под себя. Еще здесь есть система ночного видения, выводящая изображения пешеходов на щиток приборов, цифровое зеркало, транслирующее видеопоток позади машины, камера заднего вида с широкоугольной картинкой и сдвоенные люки панорамной крыши. А как вам премиальная аудиосистема Bose Panaray с 34(!) динамиками, выдающая звучание потрясающей глубины?

А вот спортивные нотки, явно звучащие в экстерьере, в оформлении салона будто приглушены. Взять хотя бы передние кресла. Боковая поддержка присутствует, но валики разнесены очень широко, с прицелом на седоков «в теле». Четырехспицевое рулевое колесо – крупное в сечении и диаметре. Зато кресла можно регулировать по 20 параметрам (клавиши настройки вынесены на карты дверей, как в Mercedes-Benz) и они имеют функцию массажа. Сзади же не хватает разве что кресла-оттоманки, в остальном функционал более чем солиден: два дисплея, выдвигающихся из спинок передних кресел, две дополнительные зоны климат-контроля, шторки, регулируемые электроприводом, персональные наушники.

Выход в океан

Управлять CT6 в городской толчее – точно выводить из тесной гавани в океан яхту. Поначалу кажется, что вписать автомобиль длиной более пяти метров в узкие жерла дворов и маневрировать на ограниченной территории будет проблематично. Но на практике все иначе. Седан отличается маневренностью, причем в наибольшей степени это касается машин в топовых  комплектациях (у нас была именно такая), которым положена система подруливания задних колес Active Rear Steer, сокращающая диаметр разворота с 12,2 у базовой модификации до 11,3 м. Сдавать задним ходом помогает система кругового обзора, имеющая отдельный сектор 10,2-дюймового сенсорного экрана. На него выводится изображение автомобиля с высоты птичьего полета. В ночное время трудно переоценить помощь системы ночного видения (рисует на «приборке» пиктограммы пешеходов), равно как и салонное зеркало, на которое транслируется видеопоток. В темное время суток и в непогоду картинка в таком электронном зеркале лучше и четче, чем в классическом зеркальном элементе. Но если вы консерватор, пожалуйста, переключите тумблер, и вид назад станет «как у всех», традиционным.

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На скорости этот Cadillac ведет себя как типичный «американец» представительского класса. Трехрежимная адаптивная подвеска Magnetic Ride Control мастерски сглаживает неровности самого разного калибра в режиме «Поездка», однако на волнах асфальта в пригороде становится заметна вертикальная раскачка. Амплитуда колебаний, впрочем, невелика, а в режиме «Спорт», когда шасси зажимается, эти кивки полностью сходят на нет.

Борец с расстояниями

Схема привода с 3,6-литровым 335-сильным бензиновым V6, 8-диапазонным «автоматом» и подключаемым полным приводом позволяет CT6 ехать мощно и быстро, однако делать этого по ряду причин не хочется. Во-первых, езда в активном режиме моментально поднимет расход топлива до 20 л/100 км, несмотря даже на эффективную систему деактивации части цилиндров при малых нагрузках и функцию Auto Start-Stop. Хотя на прямом шоссе при равномерных 90 км/ч я легко сбил расход до удивительно низких для такой моторной «кубатуры» 7 л  на «сотню». Как видим, частота заездов  на заправки напрямую зависит от ваших маршрутов и манеры езды.

Во-вторых, CT6 при солидном динамическом потенциале задуман все же для другого: удовольствие в нем получаешь не столько от разгонной динамики, сколько от таланта этого автомобиля «съедать» расстояния. Выехал на трассу, нажал на «газ» – и можешь расслабиться. Машина стоит на дороге как влитая, шумоизоляция отменная (пытаться услышать человека с улицы через закрытые окна бесполезно), арсенал электронных помощников (система предотвращения столкновений и автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, функция контроля рядности, ассистент перестроения) печется о вашей безопасности и экономит силы.

Осталось разобраться с выбором комплектаций. Насколько оправданна покупка топового исполнения Platinum за 5 190 000 рублей против базового варианта Luxury за 3 990 000 рублей, судить вам. Однако нужно знать, что в «базе» вы не получите полноуправляемого шасси (система Active Rear Steer), адаптивного круиз-контроля, функции массажа для задних сидений, проектора данных на лобовое стекло и еще нескольких приятных мелочей, к которым, раз воспользовавшись, буквально прикипаешь. Иными словами, «правильный» Cadillac CT6 – это автомобиль, укомплектованный по максимуму. За несколько дней, что провел в нем, я убедился в этом в полной мере.

Технические характеристики Cadillac CT6 3.6 AT8 AWD

Габариты, мм

5184х1880х1472

Колесная база, мм

3109

Дорожный просвет, мм

140

Объем багажника, л

433

Снаряженная масса, кг

1834

Диаметр разворота, м

11,3

Тип двигателя

бензиновый V6

Рабочий объем, см³

3649

Макс. мощность, л.с./об/мин

335/6800

Макс. момент, Нм/об/мин

385/5300

Привод

полный

Трансмиссия

автоматическая 8-диапазонная

Макс. скорость, км/ч

240

Время разгона 0–100 км/ч, с

6,6

Расход топлива (средний), л/100 км

9,8

Объем бака, л

73

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