Флагманский седан американской марки больше чем просто большой автомобиль. Он исповедует американские ценности и приобщает к жизни высшего общества

Полноразмерный седан Cadillac CT6, на мой взгляд, буквально нашпигован свойствами, которые Виктор Пелевин в своем романе «Generation P» определил как «вау-фактор»: качества, вызывающие удивление и восторг. Американский лимузин хочется разглядывать и трогать, трудно устоять перед желанием заглянуть в его шикарный салон, а следом, разумеется, сесть на задний ряд, где установлены раздельные кресла с массажерами, выдвижными дисплеями и пультом управления бортовой электроникой. Затем же вас обязательно потянет пересесть с VIP-мест в не менее роскошное водительское кресло и, заведя мотор, утопить в пол педаль «газа», чтобы посмотреть, на что способен этот «американец», соразмерный Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-й серии и Jaguar XJ. Иными словами, этот автомобиль – сложная натура, несомненный арт-объект и… немножко провокатор.

Хай-тек и державность

Внешность CT6, решенная в корпоративном стиле Art & Science, восхищает и в то же время несколько подавляет. В строгих линиях кузова, огромном щите радиаторной решетки и стреловидных диодах оптики звучат имперские нотки. Мы специально провели съемку на фоне главного здания МГУ, чтобы подчеркнуть эту тему мощи и авторитетности. Из особенностей экстерьера отмечу относительно небольшой дорожный просвет (140 мм), который уменьшится еще на пару сантиметров, если салон и багажный отсек на 433 л будут заполнены, широкие и легкие алюминиевые двери, а также силуэт с огромным капотом и смещенным назад салоном. Такая «конституция» характерна для заднеприводных представительских автомобилей, и CT6 отлично вписывается в пул этих машин. Он построен на заднеприводной платформе Omega и может быть дополнен подключаемым полным приводом, который на российском рынке предлагается по умолчанию.

Внутри оказываешься в царстве кожи, дерева, мягких пластиков и алюминия. Этот премиальный антураж вполне органично сочетается с хай-теком: мультимедиа управляется не только через сенсорный экран с диагональю 10,2 дюйма, но и с тачпада на центральном тоннеле, который четко, без запинок и «залипаний», срабатывает на жесты пролистывания и нажатия. Цифровую «приборку» нетрудно подстроить под себя. Еще здесь есть система ночного видения, выводящая изображения пешеходов на щиток приборов, цифровое зеркало, транслирующее видеопоток позади машины, камера заднего вида с широкоугольной картинкой и сдвоенные люки панорамной крыши. А как вам премиальная аудиосистема Bose Panaray с 34(!) динамиками, выдающая звучание потрясающей глубины?

А вот спортивные нотки, явно звучащие в экстерьере, в оформлении салона будто приглушены. Взять хотя бы передние кресла. Боковая поддержка присутствует, но валики разнесены очень широко, с прицелом на седоков «в теле». Четырехспицевое рулевое колесо – крупное в сечении и диаметре. Зато кресла можно регулировать по 20 параметрам (клавиши настройки вынесены на карты дверей, как в Mercedes-Benz) и они имеют функцию массажа. Сзади же не хватает разве что кресла-оттоманки, в остальном функционал более чем солиден: два дисплея, выдвигающихся из спинок передних кресел, две дополнительные зоны климат-контроля, шторки, регулируемые электроприводом, персональные наушники.

Выход в океан

Управлять CT6 в городской толчее – точно выводить из тесной гавани в океан яхту. Поначалу кажется, что вписать автомобиль длиной более пяти метров в узкие жерла дворов и маневрировать на ограниченной территории будет проблематично. Но на практике все иначе. Седан отличается маневренностью, причем в наибольшей степени это касается машин в топовых комплектациях (у нас была именно такая), которым положена система подруливания задних колес Active Rear Steer, сокращающая диаметр разворота с 12,2 у базовой модификации до 11,3 м. Сдавать задним ходом помогает система кругового обзора, имеющая отдельный сектор 10,2-дюймового сенсорного экрана. На него выводится изображение автомобиля с высоты птичьего полета. В ночное время трудно переоценить помощь системы ночного видения (рисует на «приборке» пиктограммы пешеходов), равно как и салонное зеркало, на которое транслируется видеопоток. В темное время суток и в непогоду картинка в таком электронном зеркале лучше и четче, чем в классическом зеркальном элементе. Но если вы консерватор, пожалуйста, переключите тумблер, и вид назад станет «как у всех», традиционным.

На скорости этот Cadillac ведет себя как типичный «американец» представительского класса. Трехрежимная адаптивная подвеска Magnetic Ride Control мастерски сглаживает неровности самого разного калибра в режиме «Поездка», однако на волнах асфальта в пригороде становится заметна вертикальная раскачка. Амплитуда колебаний, впрочем, невелика, а в режиме «Спорт», когда шасси зажимается, эти кивки полностью сходят на нет.

Борец с расстояниями

Схема привода с 3,6-литровым 335-сильным бензиновым V6, 8-диапазонным «автоматом» и подключаемым полным приводом позволяет CT6 ехать мощно и быстро, однако делать этого по ряду причин не хочется. Во-первых, езда в активном режиме моментально поднимет расход топлива до 20 л/100 км, несмотря даже на эффективную систему деактивации части цилиндров при малых нагрузках и функцию Auto Start-Stop. Хотя на прямом шоссе при равномерных 90 км/ч я легко сбил расход до удивительно низких для такой моторной «кубатуры» 7 л на «сотню». Как видим, частота заездов на заправки напрямую зависит от ваших маршрутов и манеры езды.

Во-вторых, CT6 при солидном динамическом потенциале задуман все же для другого: удовольствие в нем получаешь не столько от разгонной динамики, сколько от таланта этого автомобиля «съедать» расстояния. Выехал на трассу, нажал на «газ» – и можешь расслабиться. Машина стоит на дороге как влитая, шумоизоляция отменная (пытаться услышать человека с улицы через закрытые окна бесполезно), арсенал электронных помощников (система предотвращения столкновений и автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, функция контроля рядности, ассистент перестроения) печется о вашей безопасности и экономит силы.

Осталось разобраться с выбором комплектаций. Насколько оправданна покупка топового исполнения Platinum за 5 190 000 рублей против базового варианта Luxury за 3 990 000 рублей, судить вам. Однако нужно знать, что в «базе» вы не получите полноуправляемого шасси (система Active Rear Steer), адаптивного круиз-контроля, функции массажа для задних сидений, проектора данных на лобовое стекло и еще нескольких приятных мелочей, к которым, раз воспользовавшись, буквально прикипаешь. Иными словами, «правильный» Cadillac CT6 – это автомобиль, укомплектованный по максимуму. За несколько дней, что провел в нем, я убедился в этом в полной мере.

Технические характеристики Cadillac CT6 3.6 AT8 AWD Габариты, мм 5184х1880х1472 Колесная база, мм 3109 Дорожный просвет, мм 140 Объем багажника, л 433 Снаряженная масса, кг 1834 Диаметр разворота, м 11,3 Тип двигателя бензиновый V6 Рабочий объем, см³ 3649 Макс. мощность, л.с./об/мин 335/6800 Макс. момент, Нм/об/мин 385/5300 Привод полный Трансмиссия автоматическая 8-диапазонная Макс. скорость, км/ч 240 Время разгона 0–100 км/ч, с 6,6 Расход топлива (средний), л/100 км 9,8 Объем бака, л 73