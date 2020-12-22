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О Cadillac XT5

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Кадиллак ИксТ5

Тест-драйвов
4 (все тесты)
Двигателей
1 (открыть)
Комлектаций
2 (открыть)
Последнее поколение
I рестайлинг (открыть)
Отзывов на сайте
1 (прочитать)
Cadillac XT5 2020 вид сбоку
Дизайн кузова Кадиллак не спутаешь ни с одним из конкурентов
Cadillac XT5 2020 вид сзади
Прозрачные задние фонари, черные рейлинги на крыше и 20-дюймовые колесные диски указывают на комплектацию Sport
Cadillac XT5 2020 вид сзади
Шильдик сзади несет важные сведения о модели. «350» - значение максимального крутящего момента, «Т» - наличие турбонагнетателей
Cadillac XT5 2020 салон
В салоне отчетливо понимаешь, что значит роскошь по-американски
Cadillac XT5 2020 центральная консоль
Дизайн центральной консоли и тоннеля практически идентичен тому, что есть у «старшего» XT6
Cadillac XT5 2020 руль
Руль немного перегружен функционалом, зато - какой красивый!
Cadillac XT5 2020 блок управления
Слева от руля расположился блок управления, большая часть которого служит настройке проекционного дисплея
Cadillac XT5 2020 дверь
Материалы отделки разнообразны, но хорошо сочетаются
Cadillac XT5 2020 9АКПП
Электронный селектор переключения передач требует некоторого привыкания
Cadillac XT5 2020 управление «климатом»
Блок управления «климатом» - минималистично, но функционально
Cadillac XT5 2020 монитор
Тач-скрин мультимедиасистемы нареканий по быстродействию не вызывает
Cadillac XT5 2020 мониторCadillac XT5 2020 монитор
Cadillac XT5 2020 приборная панель
В XT5 порядка десяти различных электронных ассистентов водителя. По желанию большинство из них можно отключить...
Cadillac XT5 2020 монитор
... или настроить
Cadillac XT5 2020 приборная панель
Режимов движения предлагается четыре
Cadillac XT5 2020 второй ряд
Сзади места вполне достаточно, на вид задние сиденья не сильно профилированные, но удобные и мягкие
Cadillac XT5 2020 климат для второго ряда
Для задних пассажиров есть свой блок управления «климатом»
Cadillac XT5 2020 багажное отделение
Дверь багажника с электроприводом, открывается «с ноги», «с брелока» и кнопкой в салоне на водительской двери
Cadillac XT5 2020 багажное отделение
Система Cargo Management здесь, в отличие от многих конкурентов, присутствует «в стандарте»
Cadillac XT5 2020 багажное отделение
При необходимости задние сиденья складываются, практически удваивая объем багажного отделения до 1784 литров...
Cadillac XT5 2020 багажное отделение
...для чего достаточно потянуть за вот такие рычажки на боковинах грузового отсека

Вслед за многими автопроизводителями марка «Кадиллак» избавилась у нас в стране от седанов в своей линейке. Решение, само по себе, возможно и правильное, учитывая, что кроссоверы сейчас расходятся «на ура!». Другое дело, что оставшиеся в одиночестве кроссоверы и внедорожники должны не только остаться в глазах покупателя без альтернативы, но и быть достаточно привлекательными, чтобы он сделал выбор именно в их пользу. Кроме того, никто не отменял магию новизны. Для американского бренда все сложилось удачно. Линейка совсем недавно практически полностью обновилась, при этом модели - начиная с «Эскалейда», и заканчивая новым XT6 - и правда привлекли к себе большое внимание. Но сейчас речь пойдет не о них

На тесте у Моторпейдж среднеразмерный XT5, который тоже совсем недавно прошел обновление. Автомобиль в комплектации PREMIUM LUXURY, единственной альтернативой которой в прайс-листе значится комплектация SPORT. За первую просят 3 490 000 рублей, вторая - на 100 000 дороже. И здесь покупателю вряд ли стоит экономить эти сравнительно небольшие деньги. На мой взгляд, получить на эту разницу активное шасси и систему полного привода Sport Control, независимую подвеску Performance вместо обычной независимой, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски вместо 18-дюймовых, электронно-управляемую двухмуфтовую главную передачу, плюс «мелочи» типа прозрачных задних фонарей, рейлингов черного цвета и решетки радиатора в дизайне Sport - это, как вас уверили бы в США, хорошая сделка.

Что можно сказать по внешнему виду? С первого же взгляда только одно - перед нами Кадиллак. Дизайн у XT5 настолько же уникальный, насколько и «семейственный». Эти рубленные, граненые, угловатые очертания элементов кузова, зеркал, фар и фонарей сразу обращают на себя внимание в дорожном потоке. Некоторые автомобили покоряют вас через бренд, другие - через практичность, а вот XT5, как и любой другой Кадиллак, берет дизайном. Здесь как раз тот случай, когда можно сказать, что если человеку нравится именно такой визуальный образ, то это - его автомобиль и его марка.

В салоне XT5 все сделано в том же стиле. Когда я первый раз сел внутрь и огляделся, то понял насколько сложно описать словами все эти замысловатые геометрические формы или нечто, напоминающее треугольники, овалы, при том, как бы, не четко очерченные. С другой стороны, в них видится тщательно продуманное сочетание.

Понравился выбор материалов отделки салона, их переход от одного к другому, одной грани интерьера в соседнюю. Центральная консоль, преимущественно отделанная натуральной кожей, от этого напоминает слоеный пирог из 5 уровней. В некоторых местах - на консоли и дверях - их границы очерчены хромированными вставками, в других - подчеркнуты деревянными. Они же повторяются на руле. Присутствуют в салоне и покрытия под рояльный лак, а куда же сейчас без них. В ХТ5 особенно щедро ими оформлена зона мультимедиасистемы и климат-контроля.

Панель приборов представляет из себя 5,7- дюймовый цветной дисплей, интегрированный между циферблатами тахометра слева и спидометра - справа. При выключенном зажигании на месте приборки зияет черная пустота, в которой «подвешены» лишь стрелки приборов с рисками, как пунктиром обозначающими границы спидометра и тахометра. Сама оцифровка и данные на экране бортового компьютера «проявляются» только с поворотом ключа зажигания. Дизайн дисплея на панели приборов настраивается в двух вариантах. При этом, конечно, на экран можно вывести разнообразные данные - и управления мультимедиа, и радио, и телефоном….

Еще один дисплей в салоне - это 8-дюймовый экран мультимедиасистемы. Нареканий по скорости отклика на касания и, в целом, быстродействию, он у меня не вызвал. За все время тест-драйва проблема при использовании мультимедиа возникла лишь единожды. В один прекрасный момент на экране бортового компьютера на панели приборов при прослушивании радио высвечивалось название одной песни, в то время как в этот же момент на экране мультимедиа показывалось название другой. Причем названия песен на тач-скрине на центральной консоли потом менялись, при этом название песни на приборке оставалось неизменным. Наверное, произошел какой-то сбой в электронике, вот я и лицезрел такой разнобой.

Вообще, порадовало то, что с дисплеями у «американца» переборов нет, пока еще побеждает разумная достаточность. На фоне конкурентов, которые, по-моему, уже бросили битву моторов и начали битву экранов, ХТ5 не перегружен сенсорными и прочими дисплеями. 

Как я уже неоднократно писал, сейчас при покупке нового автомобиля, особенно премиального класса, первое, что надо сделать, это настроить его, как любой смартфон или другой гаджет, «под себя». Настраивается все - от момента блокировки дверей до настройки всех помогающих, предупреждающих, ассистирующих систем, которых, здесь, кстати, набирается с добрый десяток.

Какие еще функциональные плюсы можно было бы отметить? Прежде всего, салонное зеркало заднего вида, на которое с камеры заднего вида передается потоковое видео. С моей точки зрения, наличие этой технологии - безусловное преимущество и очень полезная в движении вещь. Правда, она оставляет двоякое ощущение - и не только в Кадиллаке, но и моделях других марок, где она сейчас стала активно применяться.

С одной стороны, это, безусловно, удобно. Вы видите в зеркале заднего вида видеокартинку отменного качества, без обычных в таких ситуациях ограничивающих обзор препятствий - задних стоек, подголовников и т.д. Но с другой стороны, когда вы передвигаетесь в темное время суток, зеркало довольно ярко «светится» (конечно, его яркость можно регулировать, но, даже выставив самое слабое по яркости значение, я не мог сделать излучение висящего почти передо мной дополнительного «фонарика» в салоне комфортным). Плюс к этому, в темное время суток на картинке вылезают все те недостатки, которые проявляются у любой камеры, когда с ее помощью снимают против яркого света. Едущие сзади автомобили светят фарами, соответственно, в зеркале блики от этих фар, а еще и мерцание такое как на телевизоре, когда его экран снимает видеокамера. Конечно, это дело привычки, да и проблемы эти проявляются только в темное время суток.... есть небольшие возможности по настройке: можно приблизить или удалить картинку, отрегулировать в определенных пределах яркость. Можно, в конце концов, перевести зеркало в обычный режим, что я бы и рекомендовал делать, так как это банально комфортнее для глаз. Но, повторюсь, в плане безопасности эта система дает большой плюс.

Продолжая тему безопасности… На ХТ5 установлена система ночного видения. Кстати, она не предлагается ни в одной из двух комплектаций, только в дополнительном пакете Platinum. Использовал я ее в темное время суток, когда видимость на улице резко ухудшается. Интересно наблюдать, как работает система. Буквально перед вами на панели приборов экран переходит в режим ночного видения. Вы можете следить за движениями всех пешеходов, находящихся в зоне действия передних камер и датчиков. Каждый пешеход, переходящий дорогу или стоящий на тротуаре, предстает на экране бортового компьютера в виде силуэта, обрамленного прямоугольником из оранжевых линий.

Но как любая современная сложная электронная система эта тоже требует постоянных доработок и усовершенствований. В течение тест-драйва у меня был один момент, когда при отсутствии, по крайней мере в ближайшем окружающем пространстве, людей - вдруг высветилось огромное предупреждение на проекционном дисплее, о том, что возможно столкновение с пешеходом. Я так и не смог определить, что попало в поле видения радара и вызвало его реакцию. Но система сработала. Срабатывание, естественно, было неожиданным и в этом заключается определенный минус таких систем. Впрочем, лучше перестраховаться, о чем лишний раз и напомнил мне ХТ5.

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Здесь есть несколько режимов движения:«Бездорожье», «Тур», «Спорт». При активации каждого из них автомобиль немного перенастраивается. В Кадиллаке наиболее отчетливо и сильно они проявляют себя в режиме «Спорт». При его включении более острым становится рулевое управление, с увеличением скорости «тяжелеет» руль. В режиме «Бездорожье» подключается полный привод. Если в обычном режиме ХТ5 едет на переднем приводе, то как только вы включаете этот режим, соответствующее сообщение выводится на панель приборов. А вот двигаясь в режим «Тур», или, другими словами, нормальном, подключения заднего привода не ждите, даже в ситуации небольшой пробуксовки будет задействован только передний.

Что касается динамики и работы подвески ХТ5, то после нескольких дней теста могу сказать, что именно такого вальяжного и мягкого передвижения я от него и ждал. В конце концов это же «американец». На шильдике сзади красуется надпись «350Т», что указывает на величину максимального крутящего момента и наличие турбонагнетателя, а точнее двух, у используемого здесь 2-литрового 200-сильного двигателя. Благодаря ему сравнительно нетяжелый «Икс Тэ Пятый» разгоняется до 100 км/час за довольно приличные 9,9 секунды. Субъективно автомобиль кажется резвым и при необходимости ускориться в движении охотно и щедро дает дополнительную тягу, необходимую, например, при обгонах. Чем еще хорош двигатель ХТ5? Тем, что умеет, при определенных режимах движения, отключать два своих цилиндра из четырех. И это хорошо сказывается на экономичности. Во время поездок за городом показатель расхода в 7-8 литров на 100 километров говорит сам за себя.

Подвеска по уровню комфорта вполне дружественна водителю и пассажирам из-за применения амортизаторов с изменяемой жесткостью со специальными сервоприводами, а также наличию аж двух муфт на задней оси, которые могут по отдельности подключать каждое колесо, перебрасывая момент между ними. Вместе это придает автомобилю более отточенную управляемость и плавность хода.

Во всех комплектациях на ХТ5 предлагается только 9-ступенчатая автоматическая коробка переключения передач, кстати, собственной разработки. Селектор переключения передач, здесь он выполнен в виде джойстика, требует определенного привыкания, так как при работе с ним приходится одновременно нажимать кнопку на его левой стороне. Отдельно на верхнюю поверхность джойстика вынесена кнопка Р - «Паркинг». Это удобно, как и то, что все кнопки индикации на селекторе переключения передач выполнены в виде подсвечивающихся кнопок. Они здесь полусенсорные - вроде бы по виду плоские и обозначены только иконками, но при нажатии немного продавливаются.

Мне нравится, когда при активном использовании сенсорных экранов и прочих тач-падов, функции, за которые они отвечают, можно включить и их «дублерами» - обычными кнопками. Поэтому вздохнул с облегчением, когда увидел небольшой блок управления дисплеем с джойстиком-регулятором на центральном тоннеле. Отклонив его вправо можно перейти на следующую страницу мультимедиасистемы, а путем его поворота вы переходите на каждой из ее страниц в последующий раздел. С помощью отдельных кнопок здесь же можно перейти в разделы навигации, карты, музыки, возвратиться обратно или вызвать управление телефоном. И еще две кнопки удобно расположены на центральном тоннеле - отключение антипробуксовочной системы и переключение режимов движения.

Багажник порадовал своим объемом. При сложенных задних сиденьях, которые складываются непосредственно из багажника с помощью специальных рычажков, его вместимость равна 1784 литрам! Впрочем, и без сложенных сидений 855 литров объема вполне достаточны, чтобы закрыть потребности в перевозках стандартного набора вещей и покупок. Багажник можно открыть из автомобиля, для чего слева на водительской двери есть специальная кнопка.

ХТ5  оставил хорошее впечатление. Рестайлинг, несомненно, привлек дополнительное внимание к этой модели, которая уникальна тем, что занимает, можно сказать, промежуточное место между двумя сегментами. Она уже не такая компактная, чтобы обделять пространством в салоне или «присутствием» на дороге, но еще не настолько большая, чтобы терять в экономичности или динамике. Если прибавить к этому упакованность системами безопасности и, в целом, богатые комплектации, то перед нами, несомненно автомобиль с хорошим соотношением цены-качества. Потенциальным покупателям есть над чем задуматься и, особенно, покупательницам.

     

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CADILLAC XT5

ГАБАРИТЫ, ММ

4815x1903x1702

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2857

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

197

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

855-1784

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2047

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

R4, бензинов, турбонаддув

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1998

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

200 при 4250-60000 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

350 при 1500-4000 об/мин

ПРИВОД

Полный

ТРАНСМИССИЯ

9-ст., автомат

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

210

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

9,9

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

8,9

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