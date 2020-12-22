Вслед за многими автопроизводителями марка «Кадиллак» избавилась у нас в стране от седанов в своей линейке. Решение, само по себе, возможно и правильное, учитывая, что кроссоверы сейчас расходятся «на ура!». Другое дело, что оставшиеся в одиночестве кроссоверы и внедорожники должны не только остаться в глазах покупателя без альтернативы, но и быть достаточно привлекательными, чтобы он сделал выбор именно в их пользу. Кроме того, никто не отменял магию новизны. Для американского бренда все сложилось удачно. Линейка совсем недавно практически полностью обновилась, при этом модели - начиная с «Эскалейда», и заканчивая новым XT6 - и правда привлекли к себе большое внимание. Но сейчас речь пойдет не о них

На тесте у Моторпейдж среднеразмерный XT5, который тоже совсем недавно прошел обновление. Автомобиль в комплектации PREMIUM LUXURY, единственной альтернативой которой в прайс-листе значится комплектация SPORT. За первую просят 3 490 000 рублей, вторая - на 100 000 дороже. И здесь покупателю вряд ли стоит экономить эти сравнительно небольшие деньги. На мой взгляд, получить на эту разницу активное шасси и систему полного привода Sport Control, независимую подвеску Performance вместо обычной независимой, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски вместо 18-дюймовых, электронно-управляемую двухмуфтовую главную передачу, плюс «мелочи» типа прозрачных задних фонарей, рейлингов черного цвета и решетки радиатора в дизайне Sport - это, как вас уверили бы в США, хорошая сделка.

Что можно сказать по внешнему виду? С первого же взгляда только одно - перед нами Кадиллак. Дизайн у XT5 настолько же уникальный, насколько и «семейственный». Эти рубленные, граненые, угловатые очертания элементов кузова, зеркал, фар и фонарей сразу обращают на себя внимание в дорожном потоке. Некоторые автомобили покоряют вас через бренд, другие - через практичность, а вот XT5, как и любой другой Кадиллак, берет дизайном. Здесь как раз тот случай, когда можно сказать, что если человеку нравится именно такой визуальный образ, то это - его автомобиль и его марка.

В салоне XT5 все сделано в том же стиле. Когда я первый раз сел внутрь и огляделся, то понял насколько сложно описать словами все эти замысловатые геометрические формы или нечто, напоминающее треугольники, овалы, при том, как бы, не четко очерченные. С другой стороны, в них видится тщательно продуманное сочетание.

Понравился выбор материалов отделки салона, их переход от одного к другому, одной грани интерьера в соседнюю. Центральная консоль, преимущественно отделанная натуральной кожей, от этого напоминает слоеный пирог из 5 уровней. В некоторых местах - на консоли и дверях - их границы очерчены хромированными вставками, в других - подчеркнуты деревянными. Они же повторяются на руле. Присутствуют в салоне и покрытия под рояльный лак, а куда же сейчас без них. В ХТ5 особенно щедро ими оформлена зона мультимедиасистемы и климат-контроля.

Панель приборов представляет из себя 5,7- дюймовый цветной дисплей, интегрированный между циферблатами тахометра слева и спидометра - справа. При выключенном зажигании на месте приборки зияет черная пустота, в которой «подвешены» лишь стрелки приборов с рисками, как пунктиром обозначающими границы спидометра и тахометра. Сама оцифровка и данные на экране бортового компьютера «проявляются» только с поворотом ключа зажигания. Дизайн дисплея на панели приборов настраивается в двух вариантах. При этом, конечно, на экран можно вывести разнообразные данные - и управления мультимедиа, и радио, и телефоном….

Еще один дисплей в салоне - это 8-дюймовый экран мультимедиасистемы. Нареканий по скорости отклика на касания и, в целом, быстродействию, он у меня не вызвал. За все время тест-драйва проблема при использовании мультимедиа возникла лишь единожды. В один прекрасный момент на экране бортового компьютера на панели приборов при прослушивании радио высвечивалось название одной песни, в то время как в этот же момент на экране мультимедиа показывалось название другой. Причем названия песен на тач-скрине на центральной консоли потом менялись, при этом название песни на приборке оставалось неизменным. Наверное, произошел какой-то сбой в электронике, вот я и лицезрел такой разнобой.

Вообще, порадовало то, что с дисплеями у «американца» переборов нет, пока еще побеждает разумная достаточность. На фоне конкурентов, которые, по-моему, уже бросили битву моторов и начали битву экранов, ХТ5 не перегружен сенсорными и прочими дисплеями.

Как я уже неоднократно писал, сейчас при покупке нового автомобиля, особенно премиального класса, первое, что надо сделать, это настроить его, как любой смартфон или другой гаджет, «под себя». Настраивается все - от момента блокировки дверей до настройки всех помогающих, предупреждающих, ассистирующих систем, которых, здесь, кстати, набирается с добрый десяток.

Какие еще функциональные плюсы можно было бы отметить? Прежде всего, салонное зеркало заднего вида, на которое с камеры заднего вида передается потоковое видео. С моей точки зрения, наличие этой технологии - безусловное преимущество и очень полезная в движении вещь. Правда, она оставляет двоякое ощущение - и не только в Кадиллаке, но и моделях других марок, где она сейчас стала активно применяться.

С одной стороны, это, безусловно, удобно. Вы видите в зеркале заднего вида видеокартинку отменного качества, без обычных в таких ситуациях ограничивающих обзор препятствий - задних стоек, подголовников и т.д. Но с другой стороны, когда вы передвигаетесь в темное время суток, зеркало довольно ярко «светится» (конечно, его яркость можно регулировать, но, даже выставив самое слабое по яркости значение, я не мог сделать излучение висящего почти передо мной дополнительного «фонарика» в салоне комфортным). Плюс к этому, в темное время суток на картинке вылезают все те недостатки, которые проявляются у любой камеры, когда с ее помощью снимают против яркого света. Едущие сзади автомобили светят фарами, соответственно, в зеркале блики от этих фар, а еще и мерцание такое как на телевизоре, когда его экран снимает видеокамера. Конечно, это дело привычки, да и проблемы эти проявляются только в темное время суток.... есть небольшие возможности по настройке: можно приблизить или удалить картинку, отрегулировать в определенных пределах яркость. Можно, в конце концов, перевести зеркало в обычный режим, что я бы и рекомендовал делать, так как это банально комфортнее для глаз. Но, повторюсь, в плане безопасности эта система дает большой плюс.

Продолжая тему безопасности… На ХТ5 установлена система ночного видения. Кстати, она не предлагается ни в одной из двух комплектаций, только в дополнительном пакете Platinum. Использовал я ее в темное время суток, когда видимость на улице резко ухудшается. Интересно наблюдать, как работает система. Буквально перед вами на панели приборов экран переходит в режим ночного видения. Вы можете следить за движениями всех пешеходов, находящихся в зоне действия передних камер и датчиков. Каждый пешеход, переходящий дорогу или стоящий на тротуаре, предстает на экране бортового компьютера в виде силуэта, обрамленного прямоугольником из оранжевых линий.

Но как любая современная сложная электронная система эта тоже требует постоянных доработок и усовершенствований. В течение тест-драйва у меня был один момент, когда при отсутствии, по крайней мере в ближайшем окружающем пространстве, людей - вдруг высветилось огромное предупреждение на проекционном дисплее, о том, что возможно столкновение с пешеходом. Я так и не смог определить, что попало в поле видения радара и вызвало его реакцию. Но система сработала. Срабатывание, естественно, было неожиданным и в этом заключается определенный минус таких систем. Впрочем, лучше перестраховаться, о чем лишний раз и напомнил мне ХТ5.

Здесь есть несколько режимов движения:«Бездорожье», «Тур», «Спорт». При активации каждого из них автомобиль немного перенастраивается. В Кадиллаке наиболее отчетливо и сильно они проявляют себя в режиме «Спорт». При его включении более острым становится рулевое управление, с увеличением скорости «тяжелеет» руль. В режиме «Бездорожье» подключается полный привод. Если в обычном режиме ХТ5 едет на переднем приводе, то как только вы включаете этот режим, соответствующее сообщение выводится на панель приборов. А вот двигаясь в режим «Тур», или, другими словами, нормальном, подключения заднего привода не ждите, даже в ситуации небольшой пробуксовки будет задействован только передний.

Что касается динамики и работы подвески ХТ5, то после нескольких дней теста могу сказать, что именно такого вальяжного и мягкого передвижения я от него и ждал. В конце концов это же «американец». На шильдике сзади красуется надпись «350Т», что указывает на величину максимального крутящего момента и наличие турбонагнетателя, а точнее двух, у используемого здесь 2-литрового 200-сильного двигателя. Благодаря ему сравнительно нетяжелый «Икс Тэ Пятый» разгоняется до 100 км/час за довольно приличные 9,9 секунды. Субъективно автомобиль кажется резвым и при необходимости ускориться в движении охотно и щедро дает дополнительную тягу, необходимую, например, при обгонах. Чем еще хорош двигатель ХТ5? Тем, что умеет, при определенных режимах движения, отключать два своих цилиндра из четырех. И это хорошо сказывается на экономичности. Во время поездок за городом показатель расхода в 7-8 литров на 100 километров говорит сам за себя.

Подвеска по уровню комфорта вполне дружественна водителю и пассажирам из-за применения амортизаторов с изменяемой жесткостью со специальными сервоприводами, а также наличию аж двух муфт на задней оси, которые могут по отдельности подключать каждое колесо, перебрасывая момент между ними. Вместе это придает автомобилю более отточенную управляемость и плавность хода.

Во всех комплектациях на ХТ5 предлагается только 9-ступенчатая автоматическая коробка переключения передач, кстати, собственной разработки. Селектор переключения передач, здесь он выполнен в виде джойстика, требует определенного привыкания, так как при работе с ним приходится одновременно нажимать кнопку на его левой стороне. Отдельно на верхнюю поверхность джойстика вынесена кнопка Р - «Паркинг». Это удобно, как и то, что все кнопки индикации на селекторе переключения передач выполнены в виде подсвечивающихся кнопок. Они здесь полусенсорные - вроде бы по виду плоские и обозначены только иконками, но при нажатии немного продавливаются.

Мне нравится, когда при активном использовании сенсорных экранов и прочих тач-падов, функции, за которые они отвечают, можно включить и их «дублерами» - обычными кнопками. Поэтому вздохнул с облегчением, когда увидел небольшой блок управления дисплеем с джойстиком-регулятором на центральном тоннеле. Отклонив его вправо можно перейти на следующую страницу мультимедиасистемы, а путем его поворота вы переходите на каждой из ее страниц в последующий раздел. С помощью отдельных кнопок здесь же можно перейти в разделы навигации, карты, музыки, возвратиться обратно или вызвать управление телефоном. И еще две кнопки удобно расположены на центральном тоннеле - отключение антипробуксовочной системы и переключение режимов движения.

Багажник порадовал своим объемом. При сложенных задних сиденьях, которые складываются непосредственно из багажника с помощью специальных рычажков, его вместимость равна 1784 литрам! Впрочем, и без сложенных сидений 855 литров объема вполне достаточны, чтобы закрыть потребности в перевозках стандартного набора вещей и покупок. Багажник можно открыть из автомобиля, для чего слева на водительской двери есть специальная кнопка.

ХТ5 оставил хорошее впечатление. Рестайлинг, несомненно, привлек дополнительное внимание к этой модели, которая уникальна тем, что занимает, можно сказать, промежуточное место между двумя сегментами. Она уже не такая компактная, чтобы обделять пространством в салоне или «присутствием» на дороге, но еще не настолько большая, чтобы терять в экономичности или динамике. Если прибавить к этому упакованность системами безопасности и, в целом, богатые комплектации, то перед нами, несомненно автомобиль с хорошим соотношением цены-качества. Потенциальным покупателям есть над чем задуматься и, особенно, покупательницам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CADILLAC XT5 ГАБАРИТЫ, ММ 4815x1903x1702 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2857 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 197 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 855-1784 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2047 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4, бензинов, турбонаддув РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1998 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 200 при 4250-60000 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 350 при 1500-4000 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 9-ст., автомат МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 210 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 9,9 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,9