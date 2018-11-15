Премиальный кроссовер из Детройта приобщает к американскому образу жизни, не заставляя делать мучительный выбор между комфортом, драйверскими и внедорожными ценностями

Среднеразмерному кроссоверу Cadillac XT5 обеспечен интерес публики как носителю американских буржуазных ценностей. Имперские нотки в дизайне XT5 звучат даже отчетливее, чем в предшественнике – модели SRX, а оформление салона сильнее увязано со вкусами состоятельных американцев. Подлокотники, подголовники, подстаканники, поручни – все это подано крупно, в размере XXL. Аудиосистема звучит дорого, шумоизоляция – на уровне лучших представителей сегмента. Популярный в Европе моторный «даунсайзинг»? Не слышали. Модель для российского рынка оснащается исключительно 3,6-литровым 310-сильным бензиновым атмосферным V6, имеющим на вооружении технологии «Старт-стоп» и деактивации части цилиндров. Его напарник – 8-диапазонный «автомат» Aisin – настроен на максимально плавную работу.

Символ успеха

Автомобили Cadillac были и остаются символом американского благополучия. Лимузины этой марки воспел Элвис Пресли, они засветились в десятках фильмов, и многие годы на бронированных исполнениях таких машин передвигаются президенты США. Правда, XT5 не обладает имперской статью «борта №1», а поскольку в дилерских центрах клиенты видят его рядом со «скалой» Escalade, к нашему герою даже приклеилось прозвище «бэби-Кадиллак». Тем не менее XT5 превосходит ключевых соперников – «британца» Jaguar F-Pace и «немца» Porsche Macan – по длине и межосевому расстоянию, немного уступая им лишь по ширине. Так что никакой он вам не «бэби».

Строгость форм передка и «кормы» здесь возведена дизайнерами в абсолют. В салоне же погружаешься в мир респектабельности и уюта с едва уловимым налетом ретро. Многоярусная передняя панель и карты дверей навевают ассоциации с яхтами, передние сиденья напоминают если не троны, то как минимум каминные кресла. Замша и кожа изысканных оттенков, крупные аналоговые клавиши на руле и центральном тоннеле соседствуют с ультрасовременными компактными сенсорными кнопками. Последние воспринимают нажатия лучше, чем у предшественника (SRX), но с оперативностью управления имеются проблемы. К примеру, неудобен поиск крошечной пиктограммы «аварийки» на центральном дисплее.

Зато, как всякий американский автомобиль, XT5 изощренно практичен. Больше всего меня впечатлили возможности трансформации задней части салона: кресла второго ряда сдвигаются продольно, а их спинки регулируются по наклону. Под ногами VIP-пассажиров – ровный пол, без намеков на горбик тоннеля. В просторном багажнике предусмотрена система фиксации поклажи поручнями и имеется розетка на 12 В – еще один приятный бонус: то, что нужно для питания переносного холодильника и подключения ноутбука.

В формате хай-тек

Продавать XT5 помогают и высокие технологии, ассоциирующиеся с успехами американской Силиконовой долины. «Приборку» здесь можно настроить под себя, а информацию о скорости, навигации и работе электронных ассистентов – вывести на лобовое стекло. Есть также беспроводная зарядка, автопарковщик, системы распознавания дорожных знаков и контроля мертвых зон, память настройки передних сидений и боковых зеркал, внятное голосовое управление… Но самая эффектная «фишка» – зеркало заднего вида, умеющее транслировать изображение с камеры заднего вида. Плюс такой схемы состоит в том, что картинка получается широкоформатной и не бликует. Правда, если на улице дождь и слякоть, объектив на пятой двери пачкается, «видео» становится смазанным и приходится отжимать фиксатор и переходить в классический режим зеркала.

Еще одна особенность этого Cadillac – усиленная опека над водителем, пассажирами и другими участниками движения. Скажем, если электроника «увидит» препятствие на пути автомобиля, она предупредит водителя вибрацией сиденья, после чего выведет на центральный дисплей крупный треугольник с восклицательным знаком. Если же водитель продолжит опасный маневр, активируется система автоматического торможения. Обнаружив по курсу пешехода, XT5 зажжет на лобовом стекле соответствующую пиктограмму. Такое подспорье трудно переоценить в плохую погоду и темное время суток.

Получается, своими электронными ноу-хау «американец» утер нос многим европейским и азиатским конкурентам? Пожалуй, в чем-то – да. Однако без труда можно найти и поводы для придирок. Так, софт мультимедиа не самый быстрый, картинка навигации перенасыщена мелкими деталями, а клавиши выбора режимов движения на центральном тоннеле нужно нажимать уверенно и сильно, иначе они могут не сработать. Жаль, что такие мелочи подчас портят общее позитивное впечатление от машины.

Успевать не торопясь

Работая в связке, 3,6-литровый 310-сильный атмосферный бензиновый мотор и 8-диапазонный «автомат» дарят водителю ощущение уверенного, но плавного разгона. Из-за линейного характера ускорения даже кажется, что SUV ускоряется до 100 км/ч чуть медленнее заявленных 7,5 с. Но 2-тонный XT5 готов и к спуртам, способным заинтересовать энергичного водителя. Для этого нужно активировать «спортивный» режим трансмиссии, задействовать кикдаун, а еще лучше – сбросить пару-тройку передач левым подрулевым «лепестком». Могучий «атмосферник» зазвучит на спортивный манер, а реакции на «газ» резко обострятся.

Спортивные алгоритмы адаптивной подвески и рулевого управления способствуют активной езде. И все же внушительная высота кузова, высокий профиль 20-дюймовых колес и большая снаряженная масса дают о себе знать. К тому же кроссовер реагирует на поворот «длинного» руля с небольшими запаздываниями, а в крутых поворотах ощутимы боковые крены. Езде в предельных режимах противится и система стабилизации, гасящая развитие сносов и заносов в зачатке. Тем не менее в настройках шасси, руля и тормозов чувствуется инженерная школа.

Внедорожный потенциал, несмотря на не самую выдающуюся геометрическую проходимость, у XT5 вполне серьезен. Трансмиссия перераспределяет тягу не только между осями, но и между задними колесами (для этого в каждой из задних полуосей есть отдельная муфта). Система стабилизации, в свою очередь, умеет выборочно подтормаживать переднее колесо, имеющее меньшее сцепление с дорогой. Такие настройки работают как на проходимость, так и на управляемость.

Король хайвеев

И все-таки Cadillac XT5 особенно хорош в роли «пожирателя расстояний». Недаром базовый режим трансмиссии здесь называется Tour: при его выборе «американец» становится переднеприводным, а значит, нацеленным на экономию бензина – при равномерном движении по трассе со скоростью около 120 км/ч расход вполне возможно удержать на уровне 8 л/100 км. А как же комфортен автомобиль в такой ипостаси! Курсовая устойчивость замечательна, подвеска с легкостью сглаживает мелкие и средние неровности и не пробивается на крупных ямах. Именно на шоссе ты понимаешь, что «американец» наконец попал в свою стихию. Можно активировать адаптивный круиз-контроль и систему контроля рядности, расслабиться и наслаждаться тишиной в салоне или качественной музыкой.

Что же касается цен, то они в сравнении с уже упомянутыми конкурентами видятся вполне привлекательными. За американский кроссовер в начальной комплектации просят 2 790 000 рублей. Причем в эту сумму включено множество опций, отвечающих за комфорт и безопасность.

Для сравнения, Porsche Macan и Jaguar F-Pace при сопоставимой мощности силового агрегата и схожем оснащении обойдутся как минимум на 700 000 рублей дороже. Как бы то ни было, XT5 покупают люди, подыскивающие себе нечто большее, чем средство передвижения. Такой кроссовер становится для них островком американской культуры, «умным» гаджетом и телохранителем.

Технические характеристики Cadillac XT5 3.6 AT8 AWD Габариты, мм 4815х1903х1675 Колесная база, мм 2857 Дорожный просвет, мм 200 Объем багажника, л 849–1784 Снаряженная масса, кг 1930 Диаметр разворота, м 11,9 Тип двигателя бензиновый V6 Рабочий объем, см3 3649 Макс. мощность, л.с./об/мин 314/6700 Макс. момент, Нм/об/мин 368/5000 Привод полный Трансмиссия автоматическая 8-диапазонная Макс. скорость, км/ч 210 Время разгона 0–100 км/ч, с 7,5 Расход топлива (средний), л/100 км 10 Объем бака, л 80