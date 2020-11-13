Первым из XT Cadillac представил в 2015 году XT5, потом пошло масштабирование: в 2018-м миру показали младший XT4 (на него у нас открыт предзаказ), в феврале 2020-го одновременно с обновленным XT5 в России начались продажи и старшего XT6 – того, который у нас сейчас на тесте

И когда по итогам 9 месяцев 2020-го весь премиум в России показал падение продаж, только Cadillac вырос на рекордные 52,9% (и еще на 2,4% –Porsche). Получается, «кассу» Cadillac сделали именно кроссоверы – и XT6 в частности? Попробуем разобраться, почему – причем, в формате чек-листа, без эмоций: ими автомобиль не особенно балует.

Дизайн

Если XT5 еще сохранял намеки на прежнюю фирменную рубленость, то у XT6 их почти не осталось, новый стиль задан концептом Escala, от «комода» Escalade сохранились разве что «ятаганы» оптики, что передней, что задней. И в результате XT6 выглядит как среднестатистический большой – 5,05 метра в длину – премиумный кроссовер. Не хуже других. Но и похожий сразу на многих.

В салоне так же: не хуже других. Производитель обещает премиумную роскошь, натуральное дерево, настоящие алюминий и карбон. У тестовой версии комплектация Sport – салон черный, алюминий и сталь в отделке настоящие, но карбон смотрится не слишком дорого-богато. Коричневая версия салона с отделкой деревом выглядит гораздо «дороже», во всяком случае, на картинках. Центральный тачпад маловат, сегодня в премиуме носят побольше. Два стрелочных «колодца» на приборной панели разделены сменной цифровой подложкой, где в режиме слайд-шоу можно выбрать нужную комбинацию данных. Проекция данных на лобовом стекле также на выбор: спидометр, тахометр. Полный ассортимент принятых в премиуме электронных помощников, включая режим ночного видения – хотя именно его в тестовом XT6 не было.

Удобства

Кресла широкие, но коротковаты. Боковая поддержка и спины, и бедер минимальна. Поясницу подпирает очень убедительный выдвижной валик, но как ни вжимайся в спинку, как ни двигай туда-сюда рулевую колонку, нижняя часть бедер остается без опоры, под коленями пустота. Рано или поздно на ходу начинаешь елозить.

Камера с потоковым видео в зеркале заднего вида для Cadillac не новость. Как обычно, мозг не сразу сопоставляет ее с аналоговым изображением в боковых зеркалах, но если поиграть кнопками настройки, выбрать похожий масштаб и яркость, обе картинки в голове совмещаются.

Тяжелая дверь с двойными стеклами надежно отрезает внешние шумы, из моторного отсека тоже ничего не слышно, помогает система активного шумоподавления бортовой акустики Bose. У этой аудиосистемы, кстати, отличный звук даже с тюнера в FM-радио, даже с выставленными на ноль заводскими настройками эквалайзера – очень качественная музыка. Беспроводная зарядка смартфона, мгновенный коннект его с автомобилем по технологии NFC – но по-прежнему, традиционно для Cadillac, нет подогрева лобового стекла.

Вместимость

«Простор для избранных» – этот слоган лучше всего объясняет, чем хорош XT6. Избранных в салоне XT6 может разместиться семь. Тестовая версия – шестиместная, и чтобы пройти на третий ряд, «капитанские» раздельные кресла второго ряда можно даже не откидывать, промежуток между ними достаточный, пол ровный, без тоннеля. Производитель гордится 90 сантиметрами расстояния от сиденья до потолка на третьем ряду не зря, простор второго и третьего ряда – главный козырь XT6 и оружие в борьбе с семиместными конкурентами.

Силовой агрегат

Если у XT6 и есть какая-то проблема, то это двигатель. В России автомобиль комплектуется только двухлитровой 200-сильной рядной турбированной «четверкой», которая разгоняет крупный кроссовер до сотни за 9,9 секунд. Для равномерного движения по трассе достаточно, для полной уверенности – сил 50 бы еще как минимум. Американская 314-сильная версия явно едет совсем иначе.

Кстати, про равномерное движение. Фирменная Active Fuel Management в двигателе XT6 в спокойном трассовом режиме выключает два цилиндра из четырех, экономя топливо – минимальный расход за время теста составил 8,6 литров на сотню, средний – 12,6 литра. В Escalade отключение половины цилиндров его V8 отмечается зеленым значком V4 на панели приборов, в XT6 смена режимов незаметна для глаза, зато дана нам в ощущениях: видимо, система при каждом удобном случае стремится «ополовинить» двигатель, поэтому когда надо ускориться, нажимаешь на педаль акселератора немного с перебором, все время словно пришпориваешь автомобиль, а потом отпускаешь, и получается разгон – движение по инерции, разгон – движение по инерции.

Но это в переднеприводном режиме Tour, в остальных трех, AWD, Sport и Offroad управление тягой совершенно внятное, если бы не нехватка мощности и момента. Так что лучше сразу включить AWD или Sport – я в них ездил большую часть времени. Если еще ручным режимом новой 9-ступенчатой коробки GM принудительно выбрать 5-ю или 4-ю передачу – тогда, при 4500 оборотах, устанавливается уверенная связь двигателя с колесами и можно ехать более-менее активно. Но тогда за моторным щитом просыпается и начинает зудеть тихая, но настойчивая пчела – мотор напрягается.

Так что если некоторые автомобили на скорости 150 км/ч только просыпаются, XT6 на 130 км/ч уже ложится спать. И все это – с одним водителем в салоне, а что будет, если в XT6 сядут шесть человек и положат вещи в багажник?

Тормоза

В их поведении, как и в управлении тягой, чувствуется какая-то нелинейность. Может, причиной тому электрогидравлическая тормозная система XT6 – между педалью и главным тормозным цилиндром нет механической связи, усилие регулирует цифровой модуль. Может быть, это он словно не уверен в своей эффективности и пытается немедленно компенсировать свою неуверенность резкостью – дозировать нажатие на педаль трудно, неизбежно возникает небольшой толчок.

Привод и подвеска

А вот стоит на дороге и управляется XT6 просто прекрасно, даже в переднеприводном режиме Tour, активная подвеска, Continuous Damping Control, непрерывно изменяет жесткость амортизаторов, учитывая рельеф поверхности, так что плавность хода – из серии «диван поехал». А в полноприводных режимах крутящий момент на каждую из двух задних полуосей XT6 передается через собственную многодисковую муфту – продвинутая версия, часть комплектации Sport.

Резюме

Комфортабельный премиумный кроссовер для передвижения по трассе и возможности съехать на грунтовку и легкое бездорожье. Для равномерного, комфортного, без резких ускорений, движения на оптимальной скорости 110-120 км/ч, дальше можно без проблем, но неинтересно. Трассовый круизер для большой семьи или для специфических ситуаций вроде довезти большую компанию к месту отдыха на природу. Бесспорное преимущество XT6 – простор второго и третьего ряда. Цена: в комплектации Premium Luxury – 4,15 миллиона, в комплектации Sport c пакетом Platinum, как тот, что у нас на тесте – 4,8 миллиона рублей.

Альтернативы

Это, например 7-местный Volvo XC – от 4,607 млн. Третий ряд у него будет поcкромнее, зато разгон – 7,9 секунды. Этажом ниже, более компактный, а потому более тесный, но не слишком отстающий от XT6 по оснащенности – 7-местный Hyundai Santa Fe, в самой дорогой комплектации – 3,119 млн, с динамикой уже 7,8 секунды. Lexus RX L – от 4,584 млн, 8,1 секунды. Самый близкий к XT6 по габаритам – 7-местный Volkswagen Teramont: 3,9 млн, 8,9 секунд до сотни. Семиместные Audi Q7 и Mercedes GLS уже играют в другой лиге, двумя-тремя миллионами выше.

Потеря стоимости: по XT6 и даже по XT5 данных пока нет, у сошедшего с дистанции седана Cadillac XTS потеря стоимости за три года – 54,5%. Так что не исключено, что на вторичном рынке XT6 будет одним из самых выгодных семиместных кроссоверных предложений. Как говорил герой фильма «О чем еще говорят мужчины» – надо чуть-чуть подождать.

Самый точный отзыв, как всегда – от реального владельца. Один из них в комментарии на форуме про XT6 написал примерно так: купил, вожу всю семью, доволен, динамики хватает, расход небольшой, чего вам еще надо, отстаньте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Cadillac XT6 ГАБАРИТЫ, ММ 5050x1964x1784 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2863 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 181 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 357/2232 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2203 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1998 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 200 при 4250 - 6000 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 350 при 1500-4000 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 9-ст АКПП МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 210 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 9,9 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 9,1