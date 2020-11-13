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О Cadillac XT6

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Кадиллак ИксТ6

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Cadillac XT6 2020 вид спереди
Новое лицо Cadillac: оптика теперь модная двухъярусная, на прежние горящие «ятаганы» остались лишь намеки
Cadillac XT6 2020 вид сбоку
В профиль особенно заметно, что XT6 похож сразу на многих конкурентов
Cadillac XT6 2020 вид сзади
Задние фонари XT6 словно пытаются припомнить форме передних у Escalde
Cadillac XT6 2020 вид сзади
Вертикальная складка на двери багажника – не дизайн, а результат чьего-то ДТП
Cadillac XT6 2020 салон
Добро пожаловать в мир американского премиума!
Cadillac XT6 2020 салон
В черном исполнении плюс карбон и алюминий салон смотрится неплохо, но коричневый вариант с деревянными вставками, говоря по-американски, вообще на миллион долларов!
Cadillac XT6 2020 передние кресла
Хочется, чтобы нижняя подушка была если не рельефнее, то точно подлиннее
Cadillac XT6 2020 руль
Прочитал, что в оформлении рулевого колеса использован фирменный мотив – латинская V. Вспомнил передние решетки всех кроссоверов Nissan, задумался
Cadillac XT6 2020
В кармане водительской двери – кнопка открывания багажной двери с регулировкой высоты
Cadillac XT6 2020 приборная панель
Режимы движения выбираются последовательным перебором пунктов меню в одном направлении, сверху вниз
Cadillac XT6 2020 салонное зеркало
Цифровую картинку в салонном зеркале можно настроить по яркости и масштабу
Cadillac XT6 2020 салонное зеркало
Но на бездорожье иногда приходится включать омыватель
Cadillac XT6 2020 панорамная крыша
Панорамная крыша UltraView с люком была еще на SRX
Cadillac XT6 2020 монитор
В эпоху премиумных «телевизоров» во всю ширину торпедо центральный тачскрин XT6 смотрится скромно
Cadillac XT6 2020 9АКПП
На центральном тоннеле кроме управляющей шайбы-джойстика, собрано много физических кнопок-дублеров – это не считая настроек через тачскрин
Cadillac XT6 2020 климатическая установка
И климатическая установка регулируется физическими кнопками – не нужно забираться глубоко в меню тачскрина, как иногда бывает
Cadillac XT6 2020 монитор
Камера заднего вида разрешением и цветопередачей не поражает, но вполне функциональна
Cadillac XT6 2020 центральный подлокотник
Глубокий центральный подлокотник имеет удобный съемный лоток
Cadillac XT6 2020 беспроводная зарядка
Беспроводная зарядка смартфона расположена в наклонной нише перед подлокотником
Cadillac XT6 2020 кресла второго ряда
«Капитанские» кресла второго ряда – вот где настоящая роскошь
Cadillac XT6 2020 подстаканники
Когда третий – лишний, комфорт двух оставшихся возрастает
Cadillac XT6 2020 третий ряд
Третий ряд – не обычная «галерка», а нормальное место для двоих
Cadillac XT6 2020 багажное отделение
Даже в двухрядном варианте багажник XT6 предлагает 1222 литра полезного объема
Cadillac XT6 2020 багажное отделение
Полностью сложить и разложить третий ряд можно кнопками в багажнике
Cadillac XT6 2020 багажное отделение
В нишу под полом багажного отделения помещаются все обязательные мелочи
Cadillac XT6 2020 выхлопная труба
Патрубки в заднем бампере – не имитация, как сейчас принято, в них действительно выведен выпуск
Cadillac XT6 2020 подсветка под задним бампером
Подсветка под задним бампером указывает правильное место для открывания багажника «с ноги». Но даже с такой наводкой срабатывало примерно один раз из пяти-шести
Cadillac XT6 2020 передний свес
Даже относительно короткий передний свес и 181 сантиметр дорожного просвета делают XT6 все-таки дорожным кроссовером
Cadillac XT6 2020 моторный отсек
Здесь мог быть 314-сильный V6
Cadillac XT6 2020 задний фонарь

Первым из XT Cadillac представил в 2015 году XT5, потом пошло масштабирование: в 2018-м миру показали младший XT4 (на него у нас открыт предзаказ), в феврале 2020-го одновременно с обновленным XT5 в России начались продажи и старшего XT6 – того, который у нас сейчас на тесте

И когда по итогам 9 месяцев 2020-го весь премиум в России показал падение продаж, только Cadillac вырос на рекордные 52,9% (и еще на 2,4% –Porsche). Получается, «кассу» Cadillac сделали именно кроссоверы – и XT6 в частности? Попробуем разобраться, почему – причем, в формате чек-листа, без эмоций: ими автомобиль не особенно балует.

Дизайн

Если XT5 еще сохранял намеки на прежнюю фирменную рубленость, то у XT6 их почти не осталось, новый стиль задан концептом Escala, от «комода» Escalade сохранились разве что «ятаганы» оптики, что передней, что задней. И в результате XT6 выглядит как среднестатистический большой – 5,05 метра в длину – премиумный кроссовер. Не хуже других. Но и похожий сразу на многих.

В салоне так же: не хуже других. Производитель обещает премиумную роскошь, натуральное дерево, настоящие алюминий и карбон. У тестовой версии комплектация Sport – салон черный, алюминий и сталь в отделке настоящие, но карбон смотрится не слишком дорого-богато. Коричневая версия салона с отделкой деревом выглядит гораздо «дороже», во всяком случае, на картинках. Центральный тачпад маловат, сегодня в премиуме носят побольше. Два стрелочных «колодца» на приборной панели разделены сменной цифровой подложкой, где в режиме слайд-шоу можно выбрать нужную комбинацию данных. Проекция данных на лобовом стекле также на выбор: спидометр, тахометр. Полный ассортимент принятых в премиуме электронных помощников, включая режим ночного видения – хотя именно его в тестовом XT6 не было. 

Удобства

Кресла широкие, но коротковаты. Боковая поддержка и спины, и бедер минимальна. Поясницу подпирает очень убедительный выдвижной валик, но как ни вжимайся в спинку, как ни двигай туда-сюда рулевую колонку, нижняя часть бедер остается без опоры, под коленями пустота. Рано или поздно на ходу начинаешь елозить.

Камера с потоковым видео в зеркале заднего вида для Cadillac не новость. Как обычно, мозг не сразу сопоставляет ее с аналоговым изображением в боковых зеркалах, но если поиграть кнопками настройки, выбрать похожий масштаб и яркость, обе картинки в голове совмещаются.

Тяжелая дверь с двойными стеклами надежно отрезает внешние шумы, из моторного отсека тоже ничего не слышно, помогает система активного шумоподавления бортовой акустики Bose. У этой аудиосистемы, кстати, отличный звук даже с тюнера в FM-радио, даже с выставленными на ноль заводскими настройками эквалайзера – очень качественная музыка. Беспроводная зарядка смартфона, мгновенный коннект его с автомобилем по технологии NFC – но по-прежнему, традиционно для Cadillac, нет подогрева лобового стекла.

Вместимость

«Простор для избранных» – этот слоган лучше всего объясняет, чем хорош XT6. Избранных в салоне XT6 может разместиться семь. Тестовая версия – шестиместная, и чтобы пройти на третий ряд, «капитанские» раздельные кресла второго ряда можно даже не откидывать, промежуток между ними достаточный, пол ровный, без тоннеля. Производитель гордится 90 сантиметрами расстояния от сиденья до потолка на третьем ряду не зря, простор второго и третьего ряда – главный козырь XT6 и оружие в борьбе с семиместными конкурентами.

Силовой агрегат

Если у XT6 и есть какая-то проблема, то это двигатель. В России автомобиль комплектуется только двухлитровой 200-сильной рядной турбированной «четверкой», которая разгоняет крупный кроссовер до сотни за 9,9 секунд. Для равномерного движения по трассе достаточно, для полной уверенности – сил 50 бы еще как минимум. Американская 314-сильная версия явно едет совсем иначе.

Кстати, про равномерное движение. Фирменная Active Fuel Management в двигателе XT6 в спокойном трассовом режиме выключает два цилиндра из четырех, экономя топливо – минимальный расход за время теста составил 8,6 литров на сотню, средний – 12,6 литра. В Escalade отключение половины цилиндров его V8 отмечается зеленым значком V4 на панели приборов, в XT6 смена режимов незаметна для глаза, зато дана нам в ощущениях: видимо, система при каждом удобном случае стремится «ополовинить» двигатель, поэтому когда надо ускориться, нажимаешь на педаль акселератора немного с перебором, все время словно пришпориваешь автомобиль, а потом отпускаешь, и получается разгон – движение по инерции, разгон – движение по инерции.

Но это в переднеприводном режиме Tour, в остальных трех, AWD, Sport и Offroad управление тягой совершенно внятное, если бы не нехватка мощности и момента. Так что лучше сразу включить AWD или Sport – я в них ездил большую часть времени. Если еще ручным режимом новой 9-ступенчатой коробки GM принудительно выбрать 5-ю или 4-ю передачу – тогда, при 4500 оборотах, устанавливается уверенная связь двигателя с колесами и можно ехать более-менее активно. Но тогда за моторным щитом просыпается и начинает зудеть тихая, но настойчивая пчела – мотор напрягается.

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Так что если некоторые автомобили на скорости 150 км/ч только просыпаются, XT6 на 130 км/ч уже ложится спать. И все это – с одним водителем в салоне, а что будет, если в XT6 сядут шесть человек и положат вещи в багажник?

Тормоза

В их поведении, как и в управлении тягой, чувствуется какая-то нелинейность. Может, причиной тому электрогидравлическая тормозная система XT6 – между педалью и главным тормозным цилиндром нет механической связи, усилие регулирует цифровой модуль. Может быть, это он словно не уверен в своей эффективности и пытается немедленно компенсировать свою неуверенность резкостью – дозировать нажатие на педаль трудно, неизбежно возникает небольшой толчок.

Привод и подвеска

А вот стоит на дороге и управляется XT6 просто прекрасно, даже в переднеприводном режиме Tour, активная подвеска, Continuous Damping Control, непрерывно изменяет жесткость амортизаторов, учитывая рельеф поверхности, так что плавность хода – из серии «диван поехал». А в полноприводных режимах крутящий момент на каждую из двух задних полуосей XT6 передается через собственную многодисковую муфту – продвинутая версия, часть комплектации Sport.

Резюме

Комфортабельный премиумный кроссовер для передвижения по трассе и возможности съехать на грунтовку и легкое бездорожье. Для равномерного, комфортного, без резких ускорений, движения на оптимальной скорости 110-120 км/ч, дальше можно без проблем, но неинтересно. Трассовый круизер для большой семьи или для специфических ситуаций вроде довезти большую компанию к месту отдыха на природу. Бесспорное преимущество XT6 – простор второго и третьего ряда. Цена: в комплектации Premium Luxury – 4,15 миллиона, в комплектации Sport c пакетом Platinum, как тот, что у нас на тесте – 4,8 миллиона рублей.

Альтернативы

Это, например 7-местный Volvo XC – от 4,607 млн. Третий ряд у него будет поcкромнее, зато разгон – 7,9 секунды. Этажом ниже, более компактный, а потому более тесный, но не слишком отстающий от XT6 по оснащенности – 7-местный Hyundai Santa Fe, в самой дорогой комплектации – 3,119 млн, с динамикой уже 7,8 секунды. Lexus RX L – от 4,584 млн, 8,1 секунды. Самый близкий к XT6 по габаритам – 7-местный Volkswagen Teramont: 3,9 млн, 8,9 секунд до сотни. Семиместные Audi Q7 и Mercedes GLS уже играют в другой лиге, двумя-тремя миллионами выше.

Потеря стоимости: по XT6 и даже по XT5 данных пока нет, у сошедшего с дистанции седана Cadillac XTS потеря стоимости за три года – 54,5%. Так что не исключено, что на вторичном рынке XT6 будет одним из самых выгодных семиместных кроссоверных предложений. Как говорил герой фильма «О чем еще говорят мужчины» – надо чуть-чуть подождать.

Самый точный отзыв, как всегда – от реального владельца. Один из них в комментарии на форуме про XT6 написал примерно так: купил, вожу всю семью, доволен, динамики хватает, расход небольшой, чего вам еще надо, отстаньте.

     

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Cadillac XT6

ГАБАРИТЫ, ММ

5050x1964x1784

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2863

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

181

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

357/2232

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2203

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

 R4

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1998

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

200 при 4250 - 6000 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

350 при 1500-4000 об/мин

ПРИВОД

Полный

ТРАНСМИССИЯ

9-ст АКПП

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

210

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

9,9

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

9,1

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