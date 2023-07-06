Кабардино-Балкария в начале июня — это плюс 25, теплый ветер, зеленые луга и покрытые снежными шапками горные вершины… А еще — пристальное внимание местных жителей к новому гибриду Chery Tiggo 8 Pro е+, который российские журналисты приехали тестировать в Приэльбрусье

Говорят, в Кабардино-Балкарии пока очень мало Chery, поэтому любой из них в диковинку. И действительно, можно битый час проторчать на обочине горной дороги, прежде чем мимо проедет хоть один экземпляр. К тому же у местных жителей сильно развит дух соперничества. Завидев новый автомобиль с московскими номерами, они, пришпорив свои «гранты» и «приоры», стараются объехать его на встречном повороте. Конечно, любой джигит может лихо рулить своим автомобилем, но поспеть за машиной с пушечным разгоном способен не каждый.

Подключаемый гибрид

Строго говоря, Chery Tiggo 8 Pro е+ — подключаемый гибрид, построенный на базе одноименной бензиновой модели, но без соответствующей буквенной приставки с плюсом в конце. Внешние отличия от обычной версии наперечет: еле заметный глазу дополнительный лючок для зарядного устройства на переднем левом крыле, а также шильдик с названием версии на крышке багажника. Еще два характерных признака гибрида назовет лишь владелец машины или сервисмен — декоративные выхлопные патрубки в бампере (настоящие спрятаны за ним) и алюминиевый короб под днищем, в котором находится батарея почти на 20 кВт⋅ч. Вот и все внешние отличия от Сhery Tiggo 8 Pro.

В целом же к экстерьеру автомобиля не придраться: узкие задорные фары, выштамповки на дверях и крыльях, высокая поясная линия — все при нем. Да и нырнув за руль, оказываешься в доброжелательной атмосфере. Поначалу кажется, что салон излишне пластмассовый, но на ощупь пластик вполне хорошего качества, а коричневая экокожа, которой обтянуты сиденья, довольно качественная.

Водительское кресло удобное, с хорошей боковой поддержкой, даже на крутых горных дорогах невозможно выпасть из его крепких объятий. Человеку с ростом выше среднего подобрать идеальное положение будет проще простого благодаря электрическим регулировкам.

С точки зрения компоновки передней панели все расположено логично и понятно: два 12,3 дюймовых дисплея, помещенных под единое стекло, отвечают за вывод показаний приборной панели и информационно-развлекательные функции. На «парящей» центральной консоли находится 8 дюймовый тачскрин, с помощью которого настраивается «климат» в салоне, а под ней — беспроводная зарядка для смартфона. Все в зоне видимости и прямой доступности. Смущает разве что расположение кнопки аварийной сигнализации за селектором трансмиссии — приходится отрывать взгляд от дороги, чтобы найти ее и включить в нужный момент.

Задняя часть салона гибридного кроссовера такая же, как у бензинового. На втором ряду вполне приличный диван, на котором могут разместиться три пассажира. Впрочем, с оговорками. Устроившись за водителем или пассажиром, практически не достаешь до передних кресел коленями. Однако, пересев в середину, можно упереться в торец напольной консоли. Оптимальный вариант — ехать здесь вдвоем. Средний ряд можно отрегулировать и продольно, и по углу наклона спинки. Если в поездку попросится еще пара приятелей или подруг, их легко разместить на третьем ряду.

В семиместной версии багажник небольшой, всего 193 л. Сложив задний ряд, получим уже 892, а если полностью сложить сиденья, то доступны 1930 л. Любопытно, что в комплектации нет запасного колеса. Вместо него баллон с ремонтным составом, уложенный в подпол с органайзером. При серьезном проколе рекомендуется залить жидкость в колесо и добраться до ближайшей мастерской, где его поменяют на новое. С одной стороны, это быстрое и практичное решение проблемы на месте, но с другой — гарантированные затраты на новую шину, очистку диска и покупку жидкости.

Запас хода — тысяча

Под капотом скрывается небольшой 1,5 литровый турбированный бензиновый мотор мощностью 147 л.с., который связан с блоком, где находятся два электродвигателя. Один из них выполняет роль генератора, а другой — маршевый. Коробка передач — роботизированная, трехступенчатая DHT. Привод — передний. Суммарная отдача всей системы 235 л.с.

На центральной консоли водитель может выбрать подходящий режим движения — только на электричестве (EV) или гибридный (HEV). Но переход из одного режима в другой происходит в зависимости от скорости и состояния зарядки аккумулятора. Так, в городе на скоростях до 30 км/час автомобиль может передвигаться на электричестве. В таком режиме Tiggo способен проехать до 75 км. При этом в салоне и на улице слышен звук троллейбуса. Он воспроизводится через динамики для привлечения внимания пешеходов. Если же батареи пусты, подключается бензиновый мотор.

Согласно данным производителя, запас хода кроссовера с заряженной батареей и полным 60 литровым баком 92 го бензина — до 1 тыс. км. Расход топлива при полностью заряженной батарее составляет всего 1,3 л. Если она разряжена, — порядка 6 л.

Характер спортсмена

Удивительно, но Chery Tiggo 8 Pro е+ оказался автомобилем со спортивным характером. В режиме «газ в пол» кроссовер срывается с места на все обещанные 235 «лошадей». С ростом скорости темп разгона практически не ослабевает, а 100 км/ч машина набирает всего за 7,5 с.

На крутых дорогах Кабардино-Балкарии Chery Tiggo 8 Pro е+ держится молодцом. Плотно сбитая подвеска не дает кроссоверу сильно крениться, машина охотно ныряет в повороты даже на высокой скорости. Причем провоцирует постоянно давить на педаль газа. Но увлекаться быстрой рулежкой не стоит: на обочинах дорог периодически можно заметить импровизированные памятники погибшим водителям, что говорит об опасности местных трасс.

Свернув на грунтовку и прокатившись несколько километров по дорогам с глубокими ямами, скажем, что стихия этого кроссовера — асфальт. Попадая даже одним колесом в среднюю колдобину, автомобиль подпрыгивает, вытрясая душу из седоков. На городских же улочках, где таких «внедорожных препятствий» нет, машина радует плавностью хода. Шумоизоляция тоже приличная. В салоне слышен лишь шум шин, а цифру 120 на спидометре замечаешь, только случайно отвлекшись от разговора с попутчиками.

Зарядка в подарок

Продажи Chery Tiggo 8 Pro e+ стартовали в мае 2023 года. Машину можно купить в единственной, но топовой комплектации Ultimate за 4?799?900 рублей. С учетом всех скидок стоимость кроссовера составляет 3?919?900 рублей. При этом покупатель получает в подарок зарядную станцию на 7 кВт с установкой. А еще гарантию восемь лет и 200 тыс. км. Гибрид получается дороже бензиновой версии примерно на 500 тыс. рублей. Подводя итоги, можно сказать, что автомобиль, скорее всего, подойдет людям, которые часто путешествуют большой семьей по России и для кого важна не только скорость и динамические характеристики, но и экономия.

Технические характеристики Chery Tiggo 8 Pro e+ Габариты, мм 4722х 1840х 1705 Колесная база, мм 2710 Дорожный просвет, мм 180 Объем багажника, л 193/892/1930 Снаряженная масса, кг 1844 Тип двигателя гибридный, бензиновый, турбо + 2 электромотора Рабочий объем, см³ 1498 Суммарная макс. мощность, л.с./об/мин 235/5500 Макс. момент, Hм/об/мин 210/4000 Емкость тяговой батареи, кВт.ч 19,27 Полный запас хода на электротяге, км До 75 Привод передний Трансмиссия роботизированная Макс. скорость, км/ч 180 Время разгона 0–100 км/ч, с 7,5 Расход топлива (средний), л 5,9 Объем бака, л 60