Появившийся на российском рынке обновленный французский компактвэн показал, каким может быть правильный семейный автомобиль «на все случаи жизни»

Весна, пришедшая на смену затянувшейся зиме, разом всколыхнула тех, кто предпочитает проводить теплое время года за городом. А так как это пришлось аккурат на появление в нашей стране модернизированного Citroen Berlingo Multispace, известного своим комфортом и практичностью, я решил совместить приятное с полезным и протестировал этого «француза» при переезде в загородный дом.

Для всех и для каждого

Помните, у Штирлица была привычка, выработанная годами? Он мог спать ровно по двадцать минут. У меня тоже за время работы автожурналистом выработалась привычка оценивать любую машину по алгоритму: дизайн кузова – дизайн интерьера – эргономика – комфорт – ездовые качества… Естественно, так же я подошел и к этому автомобилю.

Итак, экстерьер. Он точно не скучный. Стильная фронтальная часть со светодиодными фарами дневного света, оригинальный силуэт, подчеркнутые линии бампера – все это позволяет выделиться в потоке. А вот сдвижные боковые двери, ведущие на второй ряд, уже из разряда практичности и безопасности – очень удобно на парковках, не стукнешь случайно соседнюю машину или стену. Словом, даже дизайн кузова заточен на функциональность и универсальность.

Теперь заглядываю внутрь и… Признаться, давно не встречал настолько просторный и продуманный салон! Крыша высокая, как в минивэне, места для ног что спереди, что сзади более чем достаточно, а разную мелочевку можно распределить практически по всему салону – для этого изобретательные компоновщики выделили более 100 л полезного объема. Что ж, при таком раскладе в дороге все самое необходимое будет под рукой.

Следом оцениваю эргономику. Водительское кресло и руль настроил под себя легко, благо имеются различные регулировки. Все кнопки-рычаги-переключатели буквально рядом, но ничего лишнего, и это хорошо – не путаешься в функциях. Зато USB-разъемы, наоборот, весьма кстати, куда ж нынче без них? Как, разумеется, и кондиционер, и современная мультимедийная система на Android, использующая привычные россиянам карты «Яндекс». Огромные окна, в том числе на багажной двери, а также крупные внешние зеркала гарантируют, что ты контролируешь любую ситуацию, чему способствует и высокая – джиперская – посадка. А вот и приятный сюрприз: лобовое стекло полностью подогреваемое! Как, впрочем, и передние сиденья, и зеркала заднего вида – самое то для русской зимы.

Отдельная история – второй ряд сидений. Это не сплошной диван, а три раздельных кресла, в которых любой пассажир почувствует себя одинаково комфортно, ведь он может индивидуально регулировать даже наклон спинки. Более того, на двух из них есть крепления Isofix для детских кресел. А багажник! И при 5-местной компоновке его объем роскошный – 675 л, если же уберем задние сиденья, получим все 3000 л! Можно загрузить даже велосипеды или надувную лодку.

Кстати, любое из задних сидений легко снимается и устанавливается обратно без какого-либо инструмента. Забегая вперед, скажу, что нас это по-настоящему спасло. Я думал, что на сезонный переезд загород понадобится минимум пять или шесть рейсов (в сумме это сотни километров), однако хватило и одной поездки. Хотя супруга набрала вещей с запасом – и чемоданы с одеждой на различную погоду, и игрушки детям, и даже кое-что из посуды, поскольку привыкла к своим кастрюлям-сковородкам.

Бонусы – пакетом

Загородный дом мы нашли замечательный – уютный, со своим садом, неподалеку от реки и леса. Но меня смущало, что добираться туда надо не только по шоссе, но и по грунтовке, где запросто можно застрять в грязи, пока не найдешь трактор. Так вот, выяснилось, что Citroen Berlingo Multispaсe подобных передряг не боится. Во-первых, дорожный просвет у него 175 мм – выше, чем у обычных легковых моделей (один из бонусов проведенной под эксплуатацию в России адаптации). Во-вторых, есть фирменная интеллектуальная противобуксовочная система Grip Control, которая весьма эффективна при езде в сложных условиях, в том числе вне асфальта. Кроме того, здесь очень энергоемкая подвеска – дефекты покрытия сглаживает отлично.

Как результат, у нас не возникло ни одной проблемы за пределами шоссе. Французский компактвэн помех будто и не замечал – раскисшую глину, лужи, гальку он проходил почти как внедорожник. Особенно выручало то, что в Grip Control целых пять режимов, в том числе «Песок», «Грязь», «Снег», их можно активировать в зависимости от того, что в данный момент под колесами.

Вместе с тем «француз» оказался неожиданно хорош и на асфальте. Прежде всего мне понравилось, что он управляется на уровне седанов и хэтчбеков – легко маневрирует, держит траекторию, уверенно заходит в повороты. А на стоянке помогают задние датчики парковки – отличное подспорье, когда багажник забит скарбом доверху.

Приятно удивила и динамика – 1,6-литровый 115-сильный бензиновый мотор хорошо сочетается с быстрым, плавным при переключениях японским 6-диапазонным автоматом Aisin (автоматическая трансмиссия в этом сегменте машин в принципе редкость). И эта связка агрегатов обеспечивает как превосходную тяговитость (двигатель развивает 150 Нм крутящего момента при 4000 об/мин), так и отличную экономичность: средний расход топлива заявлен на уровне 6,6 л/100 км, и в ходе теста я вышел на этот показатель. Причем Berlingo Multispaсe можно заправлять даже бензином Аи-92 – еще один приятный бонус. Как, впрочем, и целый ряд изменений, внесенных в конструкцию модели специально для России. В частности, упомяну металлическую защиту картера двигателя, «противотуманки» с функцией углового освещения, увеличенную емкость аккумулятора, 5-литровый бачок омывателя, систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Для членов клуба

Итак, тест-драйв удался! Мало того что я одним из первых испытал обновленную модель, так еще и порадовал семью: быстро и с комфортом перебазировал на природу своих «мелких» и супругу с тещей, а в выходные мы к тому же покатались по окрестным лесам, а потом устроили пикник на берегу Оки.

И вот теперь могу сделать вывод: пожалуй, именно таким, как я, – мужчинам средних лет (из клуба «Кому за 35»), любящим путешествовать и вообще проводить время со своей семьей, и адресован Citroen Berlingo Multispaсe. Конек этого автомобиля – истинная практичность, ведь он сумел объединить в себе функциональность минивэна, SUV и универсала. Притом что еще и надежен, комфортабелен и по-французски элегантен.