Новый SUV одной из самых креативных марок игнорирует стереотипы и пленяет комфортом. Вот только достаточно ли этого, чтобы склонить россиян к покупке?

Елисейские поля, Лувр, набережная Сены, импрессио­нисты, Эйфелева башня, Александр Дюма, круассаны, шампанское – в этот ассоциативный ряд в XX веке естественным образом вписались бестселлеры компании Citroen. «Гадкий утенок» 2CV, фургон Type H, получивший прозвище «Бельмондо» из-за характерного «фасада», и модель DS, которую окрестили «Богиней» из-за похожего произнесения (индекс DS звучит как deesse) и революционной гидропневматической подвески, – все это не только эпохальные транспортные средства, но и, как ни крути, пласт французской культуры. Новый ситроеновский персонаж – компактный кроссовер C5 Aircross – пока не имеет столь же громкой легенды. Однако он полон харизмы, это плоть от плоти Citroen, и, самое главное – здесь пахнет Францией. Держитесь, франкоманы!

Французский связной

Во внешности нашего героя смелый дизайн удачно сбалансирован с утилитарной составляющей. Взять хотя бы нарядные пластиковые накладки Airbump на бортах – защитная функция здесь крепко увязана с декоративной. Или мощный округлый капот, похожий на лоб кашалота. Эта выдающаяся во всех смыслах часть отлично видна из салона, из-за чего габариты машины четко ощущаются. Двухъярусная светотехника высокоэффективна – стильные фары за доплату могут быть светодиодными, а «противотуманки» умеют подсвечивать повороты.

Особое внимание в традициях Citroen уделено удобству эксплуатации. Скажем, двери имеют мощные уплотнители и полностью прикрывают пороги, захлопываются же без усилия, с породистым шлепком. Пятая дверь «старших» комплектаций оснащена сервоприводом и датчиком взмаха, причем очень чутким: если у многих конкурентов после проведения ступней под бампером створка открывается через раз, то у C5 Aircross работает как часы.

Но вместе с тем модели свойственна некоторая французская легкомысленность. К примеру, защита передней части днища выполнена из очень тонкого пластика, под поднятой пятой дверью высокому человеку приходится пригибать голову, а отвести стеклоочистители от ветрового стекла (чтобы смахнуть снег или листья) не получится – мешает кромка капота. Однако, как сказал классик, мы любим людей за их недостатки. То же касается и машин.

Модный дом

Изюминка салона – небанальные сочетания цветов, фактур и геометрических форм, благодаря чему здесь создана уютная артистическая атмосфера. Перед водителем – не рулевое колесо, а скорее штурвал с усеченными секторами как снизу, так и сверху. Авангардная баранка обшита кожей, широка в сечении и приятна на ощупь. Прострочка выполнена чуть грубее, чем у немецких конкурентов, но даже в этом есть какой-то шик. Передние седоки контактируют с упругим и очень презентабельным пластиком, полимеры задних дверей жестче, но в целом салон оформлен на почти премиальном уровне.

Еще одна сильная сторона – современный цифровой интерфейс. Модная виртуальная «приборка» на 12,3 дюйма имеет несколько вариантов конфигурации. В каждом есть свой колорит, но во всех случаях главенствуют крупные цифровые обозначения скорости, что правильно. Мультимедиа с 8-дюймовым центральным дисплеем предполагает камеры кругового обзора, русифицированную навигацию, возможность выхода в Интернет и поддержку сервисов Android Auto, Apple CarPlay и MirrorLink.

О безопасности радеют шесть эйрбегов, комплекс слежения за разметкой с технологией подруливания, системы распознавания дорожных знаков, контроля слепых зон и предотвращения столкновений с функцией экстренного торможения. Последняя сигнализирует об опасной дистанции звуком и индикацией на ветровом стекле, заодно дисциплинируя водителя.

Производят впечатление и кресла с глубоким профилем и приятной обшивкой. Их главный секрет – запатентованная двухслойная структура. Верхний пласт выполнен из мягкого полимера, повторяющего форму тела, нижний, более жесткий, обеспечивает поддержку. Просторный задний ряд подкупает еще и функциональностью. Три раздельных соразмерных кресла сдвигаются продольно в диапазоне 150 мм, спинки регулируются по наклону и складываются в ровный пол. В торце подлокотника организованы дефлекторы вентиляции и USB-слот.

Багажник по меркам сегмента очень вместительный (объемом от 580 до 720 л в зависимости от точки фиксации задних сидений). Предусмотрен двухуровневый пол, за фетровой перегородкой скрывается «докатка». А вот на большую погрузочную высоту и отсутствие штатных сеток для крепления поклажи посетую.

Мягкая сила

Визитная карточка этого «француза» – высокая плавность хода. Автомобиль мас­терски отфильтровывает изъяны дороги, не досаждая ни тряской, ни шумом. С проездом «лежачих полицейских», стыков мостов и даже ухабов на грунтовке можно не церемониться. При этом SUV достаточно азартно управляется. Да и энергоемкость подвески на хорошем уровне.

«Всеядность» шасси – заслуга штатной системы Progressive Hydraulic Cushions. При незначительных ходах подвески работают мягкие пружины и амортизаторы – так обеспечивается просто-таки перинная мягкость хода. При увеличении же нагрузки на шасси в работу вступают запатентованные гидравлические ограничители хода, сдерживающие и сглаживающие удары. Все бы хорошо, но кивки кузова при торможении на малых скоростях и крены в быстрых поворотах ощущаются, что не понравится водителям, передвигающимся в спортивной манере.

Связка 1,6-литрового 150-сильного бензинового мотора и 6-диапазонного «автомата» соответствует возможностям шасси и позволяет ездить в бодром темпе в городе и даже ускоряться с приличных скоростей на трассе. Расход же топлива удивительным образом совпал с паспортным – примерно 10 л/100 км в городе и около 8 л/100 км на шоссе. Трансмиссия меняет передачи плавно и своевременно, вписываясь в общий императив комфорта. Имеется и отдушина для «гонщиков» – клавиша Sport на центральном тоннеле активирует пониженные передачи и обостряет отклик на «газ». Как вариант, переходите в ручной режим и переключайтесь «вниз» – под рулем есть крупные подрулевые «лепестки».

Руль легковат (даже на высокой скорости), но в целом точен. Тормоза информативные и нерезкие, с большим свободным ходом педали. Привод предусмотрен исключительно передний, однако концерн PSA уже давно придумал альтернативу схеме 4х4. Система Grip Control меняет алгоритм работы ESP после того, как вы выберете один из режимов (Sand, All-Road, Snow и ESP Off) шайбой на центральном тоннеле. Я поэкспериментировал с ней и снова убедился, что по раскисшей от дождей грунтовке увереннее всего пробираешься в режимах All-Road и Snow. Хотя уезжать слишком далеко от цивилизации не стоит в том числе и потому, что передний свес длинноват, а говоря о 230 мм клиренса, французы несколько лукавят: на самом деле до пластиковой защиты картера миллиметров на 50 меньше.

Как бы то ни было, по совокупности качеств этот SUV – привлекательное предложение для активных людей со вкусом. Важнее же всего, что C5 Aircross доставляет истинное удовольствие, и лично для меня это весомый аргумент. Цены за бензиновую модификацию, побывавшую у нас на тесте, начинаются с 1 875 000 рублей, а за машину с 2-литровым 177-сильным турбодизелем и 8-диапазонным «автоматом» попросят минимум 2 115 000 рублей.

Технические характеристики Citroen C5 Aircross 1.6 АТ6 Габариты, мм 4500х1859х1688 Колесная база, мм 2730 Дорожный просвет, мм 230 Объем багажника, л 580–720–1630 Снаряженная масса, кг 1505 Диаметр разворота, м 10,7 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1598 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 240/1400 Привод передний Трансмиссия 6-диапазонный автомат Макс. скорость, км/ч 198 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,1 Расход топлива (средний), л/100 км 7,9 Объем бака, л 53

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества 4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.