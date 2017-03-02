Все французское традиционно имеет для россиян особый шарм. В том числе автомобили, обычно отличающиеся некой утонченностью, оригинальным стилем в сочетании с продуманной инженерией. Сегодняшний разговор о том, как ныне чувствуют себя в нашей стране легендарные французские бренды.
Если смотреть на баланс прибылей и убытков, то поставленные задачи по финансовым показателям мы выполнили. А вот объемы продаж удовлетворить не могут, поскольку в сравнении с годом предыдущим они снизились. Тем не менее есть ряд реально важных достижений. Во-первых, остановлено бесконтрольное падение продаж, которое было в предыдущие годы, – компания теряла значительные объемы очень быстро. Более того, по некоторым моделям результат оказался лучше, чем за год до этого, а по отдельным моделям показатели даже выше, чем по всему сегменту. Во-вторых, успешно выведено несколько новинок, которые заметно стимулировали спрос клиентов. В-третьих, сохранено ядро дилеров компании, и сейчас дилерская сеть в целом демонстрирует устойчивость к кризису. Наконец, проведена серьезная реорганизация компании. Это и упразднение лишних административных звеньев, и оптимизация бизнес-процессов. В частности – создание отдельного подразделения корпоративных продаж. Положительный эффект от всего этого мы ощутили очень быстро.
Прежде всего это обновленный Citroen C4 Sedan, который вышел на рынок в достаточно сложное время. Он помог нам удержать хорошие объемы в сегменте седанов С-класса и позволил показать более высокий результат по доле рынке в сегменте, нежели годом ранее. «Выстрелил» и семиместный Citroen C4 Picasso – в сравнении с 2015 годом этих машин мы продали на 30% больше.
Среди Citroen сейчас более всего востребованы упомянутые мной машины – C4 Sedan и C4 Picasso, а в гамме коммерческих автомобилей уверенно чувствует себя Jumper. У Peugeot в легковых моделях лидирует седан Peugeot 408, растет спрос на кроссовер 3008 – за полгода мы продали этих машин больше, чем за весь предыдущий год. В коммерческой линейке, соответственно, выделяется Boxer. Что же касается марки DS, то пока сложно сказать что то определенное – бренд еще предстоит ставить на ноги в России.
Думаю, что и в 2017-м тоже. Модернизация модели оказалась столь глубокой, что впору говорить чуть ли не о новом поколении. Машина заиграла новыми гранями в дизайне, стала привлекательнее. Оптимизирована и эргономика салона, применены более качественные материалы отделки. С инженерной точки зрения проведена серьезная работа по улучшению качества, надежности, адаптации к российским условиям. Кроме того, мы вывели на рынок дизельный мотор, и PSA является фактически единственным в России производителем, кто предлагает дизель в этом классе. С моей точки зрения, комбинация этого мотора с механической трансмиссией просто прекрасна – она прощает водителю многие ошибки, позволяет трогаться даже с третьей передачи. Объективно, по тактико-техническим характеристикам, по уровню отделки и комфорта, по надежности и функциональности это один лучших продуктов в своем классе на российском рынке.
В 2017 году мы представим новые Citroen Jumpy и SpaceTourer: первый из них – коммерческий автомобиль, второй – пассажирский. Кроме того, прорабатываем пожелание клиентов совмес-тить на C4 Sedan автоматическую коробку передач с дизелем. Тут сложности по силовому агрегату, поскольку изначально такого сочетания не предполагалось. Поэтому пока сложно что-то обещать конкретно.
Вместе с банком мы разрабатываем все фирменные программы по кредитованию и страхованию клиентов, в области лизинга. Как результат, продажи в кредит у нас составляют около 40%, это среднерыночный уровень, и его можно считать высоким. Особой популярностью пользуются беспроцентные кредиты сроком на три года. В прошлом году мы подготовили также большой пакет кредитных предложений, которые варьируют размер первоначального взноса и ежемесячных платежей, чтобы дать возможность людям с разным уровнем дохода и накоплений приобрести автомобиль. Начали предлагать и несколько новых страховых продуктов, позволяющих снизить стоимость страховых полисов. Наконец, важным направлением остается лизинг. Он эффективен в сегменте коммерческого транс-порта, но, я считаю, огромный потенциал в стране есть и для лизинга частных лиц. Поэтому сейчас мы работаем над созданием отдельной лизинговой компании PSA. Надеюсь, уже в первом полугодии сможем о ней что-то рассказать.
По качеству сборки калужский завод показывает очень хороший уровень, он даже опережает плановые показатели, которые ставит штаб-квартира. Кроме того, на предприятии начата работа по модификации производственных мощностей для расширения вариативности продукции. Задача – перенастроить конвейер и увеличить ассортимент собираемых моделей, если они являются соплатформенными. К примеру, одновременно выпускать машины C- и D-класса, седаны, кроссоверы и, может быть, коммерческие автомобили. Правда, при условии, что их суммарный тираж останется в рамках имеющейся мощности завода. Ну и, конечно же, мы продолжим наращивать уровень локализации производства, который в прошлом году составил 35%.
Он и прежде развивался неплохо, но за последний год в этом направлении была проведена огромная работа – в организации бизнес-процессов, их планировании, учете маркетинговой составляющей сделан значительный шаг вперед. При этом мы продолжаем выводить новые спецификации, создаем себе дополнительные возможности. К примеру, осенью представили Jumper общей снаряженной массой до 4 т, и в своем сегменте он стал уникальным предложением. Мы открыли дверь в нишу бронированных автомобилей. Есть интересные идеи и в отношении Berlingo. Ну и, разумеется, рассчитываем на новый Jumpy: с введением грузового каркаса и требований по грузоподъемности в крупных городах этот сегмент становится очень перспективным. Еще одно направление – трансформации и различные варианты переделок наших коммерческих моделей, на них приходится около 38% сбыта. Кроме того, мы чуть ли не первыми в стране запустили программу trade-in по коммерческому транспорту, и она набирает обороты: в четвертом квартале 2016 года примерно 16% от общего объема наших продаж коммерческих моделей пришлось именно на нее.
Она немного сократилась – сегодня у нас в России 43 дилера. В самых крупных городах и на всех основных рынках страны мы присутствуем, а в целом сеть находится в устойчивом финансовом положении. Значительно расширять ее пока не думаем, однако будем точечно возвращаться в некоторые регионы. Туда, где по тем или иным причинам пока не представлены, но видим потенциал для своих брендов.