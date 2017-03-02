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Александр Мигаль
Citroen
02 марта 2017

Александр Мигаль

управляющий директор Peugeot, Citroen и DS в России

Видим потенциал для своих брендов

Все французское традиционно имеет для россиян особый шарм. В том числе автомобили, обычно отличающиеся некой утонченностью, оригинальным стилем в сочетании с продуманной инженерией. Сегодняшний разговор о том, как ныне чувствуют себя в нашей стране легендарные французские бренды. 

Многие аналитики считают, что ушедший год стал худшим на отечественном рынке и теперь можно ожидать стабилизации. А каким 2016-й стал для вашей компании?

Если смотреть на баланс прибылей и убытков, то поставленные задачи по финансовым показателям мы выполнили. А вот объемы продаж удовлетворить не могут, поскольку в сравнении с годом предыдущим они снизились. Тем не менее есть ряд реально важных достижений. Во-первых, остановлено бесконтрольное падение продаж, которое было в предыдущие годы, – компания теряла значительные объемы очень быстро. Более того, по некоторым моделям результат оказался лучше, чем за год до этого, а по отдельным моделям показатели даже выше, чем по всему сегменту. Во-вторых, успешно выведено несколько новинок, которые заметно стимулировали спрос клиентов. В-третьих, сохранено ядро дилеров компании, и сейчас дилерская сеть в целом демонстрирует устойчивость к кризису. Наконец, проведена серьезная реорганизация компании. Это и упразднение лишних административных звеньев, и оптимизация бизнес-процессов. В частности – создание отдельного подразделения корпоративных продаж. Положительный эффект от всего этого мы ощутили очень быстро.

Вы упомянули о новинках. О чем именно речь?

Прежде всего это обновленный Citroen C4 Sedan, который вышел на рынок в достаточно сложное время. Он помог нам удержать хорошие объемы в сегменте седанов С-класса и позволил показать более высокий результат по доле рынке в сегменте, нежели годом ранее. «Выстрелил» и семиместный Citroen C4 Picasso – в сравнении с 2015 годом этих машин мы продали на 30% больше. 

А как в целом складывается спрос на модели каждого из трех брендов?

Среди Citroen сейчас более всего востребованы упомянутые мной машины – C4 Sedan и C4 Picasso, а в гамме коммерческих автомобилей уверенно чувствует себя Jumper. У Peugeot в легковых моделях лидирует седан Peugeot 408, растет спрос на кроссовер 3008 – за полгода мы продали этих машин больше, чем за весь предыдущий год. В коммерческой линейке, соответственно, выделяется Boxer. Что же касается марки DS, то пока сложно сказать что то определенное – бренд еще предстоит ставить на ноги в России.

Выходит, Citroen C4 Sedan стал своего рода локомотивом бизнеса компании в прошлом году?

Думаю, что и в 2017-м тоже. Модернизация модели оказалась столь глубокой, что впору говорить чуть ли не о новом поколении. Машина заиграла новыми гранями в дизайне, стала привлекательнее. Оптимизирована и эргономика салона, применены более качественные материалы отделки. С инженерной точки зрения проведена серьезная работа по улучшению качества, надежности, адаптации к российским условиям. Кроме того, мы вывели на рынок дизельный мотор, и PSA является фактически единственным в России производителем, кто предлагает дизель в этом классе. С моей точки зрения, комбинация этого мотора с механической трансмиссией просто прекрасна – она прощает водителю многие ошибки, позволяет трогаться даже с третьей передачи. Объективно, по тактико-техническим характеристикам, по уровню отделки и комфорта, по надежности и функциональности это один лучших продуктов в своем классе на российском рынке.

Как будет развиваться гамма Citroen?

В 2017 году мы представим новые Citroen Jumpy и SpaceTourer: первый из них – коммерческий автомобиль, второй – пассажирский. Кроме того, прорабатываем пожелание клиентов совмес-тить на C4 Sedan автоматическую коробку передач с дизелем. Тут сложности по силовому агрегату, поскольку изначально такого сочетания не предполагалось. Поэтому пока сложно что-то обещать конкретно. 

В нашей стране работает «Банк ПСА Финанс РУС». В какой мере это способствует бизнесу вашей компании?

Вместе с банком мы разрабатываем все фирменные программы по кредитованию и страхованию клиентов, в области лизинга. Как результат, продажи в кредит у нас составляют около 40%, это среднерыночный уровень, и его можно считать высоким. Особой популярностью пользуются беспроцентные кредиты сроком на три года. В прошлом году мы подготовили также большой пакет кредитных предложений, которые варьируют размер первоначального взноса и ежемесячных платежей, чтобы дать возможность людям с разным уровнем дохода и накоплений приобрести автомобиль. Начали предлагать и несколько новых страховых продуктов, позволяющих снизить стоимость страховых полисов. Наконец, важным направлением остается лизинг. Он эффективен в сегменте коммерческого транс-порта, но, я считаю, огромный потенциал в стране есть и для лизинга частных лиц. Поэтому сейчас мы работаем над созданием отдельной лизинговой компании PSA. Надеюсь, уже в первом полугодии сможем о ней что-то рассказать.

В числе российских активов Groupe PSA и завод в Калуге. Что происходит на этом предприятии?

По качеству сборки калужский завод показывает очень хороший уровень, он даже опережает плановые показатели, которые ставит штаб-квартира. Кроме того, на предприятии начата работа по модификации производственных мощностей для расширения вариативности продукции. Задача – перенастроить конвейер и увеличить ассортимент собираемых моделей, если они являются соплатформенными. К примеру, одновременно выпускать машины C- и D-класса, седаны, кроссоверы и, может быть, коммерческие автомобили. Правда, при условии, что их суммарный тираж останется в рамках имеющейся мощности завода. Ну и, конечно же, мы продолжим наращивать уровень локализации производства, который в прошлом году составил 35%.

В Европе популярны коммерческие автомобили Peugeot и Citroen. Какова отдача этого сегмента бизнеса в России?

Он и прежде развивался неплохо, но за последний год в этом направлении была проведена огромная работа – в организации бизнес-процессов, их планировании, учете маркетинговой составляющей сделан значительный шаг вперед. При этом мы продолжаем выводить новые спецификации, создаем себе дополнительные возможности. К примеру, осенью представили Jumper общей снаряженной массой до 4 т, и в своем сегменте он стал уникальным предложением. Мы открыли дверь в нишу бронированных автомобилей. Есть интересные идеи и в отношении Berlingo. Ну и, разумеется, рассчитываем на новый Jumpy: с введением грузового каркаса и требований по грузоподъемности в крупных городах этот сегмент становится очень перспективным. Еще одно направление – трансформации и различные варианты переделок наших коммерческих моделей, на них приходится около 38% сбыта. Кроме того, мы чуть ли не первыми в стране запустили программу trade-in по коммерческому транспорту, и она набирает обороты: в четвертом квартале 2016 года примерно 16% от общего объема наших продаж коммерческих моделей пришлось именно на нее.

Как повлиял кризис на дилерскую сеть компании?

Она немного сократилась – сегодня у нас в России 43 дилера. В самых крупных городах и на всех основных рынках страны мы присутствуем, а в целом сеть находится в устойчивом финансовом положении. Значительно расширять ее пока не думаем, однако будем точечно возвращаться в некоторые регионы. Туда, где по тем или иным причинам пока не представлены, но видим потенциал для своих брендов.  

Андрей Безверхов, главный редактор журнала "Автопанорама"
Автор
Андрей Безверхов, главный редактор журнала "Автопанорама"
Фото
Кирилл Кейлин

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