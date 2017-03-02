Многие аналитики считают, что ушедший год стал худшим на отечественном рынке и теперь можно ожидать стабилизации. А каким 2016-й стал для вашей компании?

Если смотреть на баланс прибылей и убытков, то поставленные задачи по финансовым показателям мы выполнили. А вот объемы продаж удовлетворить не могут, поскольку в сравнении с годом предыдущим они снизились. Тем не менее есть ряд реально важных достижений. Во-первых, остановлено бесконтрольное падение продаж, которое было в предыдущие годы, – компания теряла значительные объемы очень быстро. Более того, по некоторым моделям результат оказался лучше, чем за год до этого, а по отдельным моделям показатели даже выше, чем по всему сегменту. Во-вторых, успешно выведено несколько новинок, которые заметно стимулировали спрос клиентов. В-третьих, сохранено ядро дилеров компании, и сейчас дилерская сеть в целом демонстрирует устойчивость к кризису. Наконец, проведена серьезная реорганизация компании. Это и упразднение лишних административных звеньев, и оптимизация бизнес-процессов. В частности – создание отдельного подразделения корпоративных продаж. Положительный эффект от всего этого мы ощутили очень быстро.