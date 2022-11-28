Во французском микроавтобусе обнаружились таланты, которые оценят многодетные мамы и заядлые путешественницы

Когда я рассказала подругам, что мы с мужем думаем поменять наш внедорожник на микроавтобус, они решили, что я шучу. Ведь Citroen SpaceTourer XL «российского розлива» вытянулся в длину на нешуточные 5306 мм, двери – огромные, а в салон заходишь, будто поднимаешься на подиум. Словом, поначалу я решила, что это совсем не женский формат. Вот только если помимо меня на борту регулярно оказываются муж, двое детей и наша собака, невольно возникает желание поменять совсем немаленький SUV на что-то покрупнее. Так что большой «француз» оказался едва ли не идеальным кандидатом на замену нашего джипа.

Картина, картонка и… все, что угодно

SpaceTourer не выглядит брутальным и бюджетным, и на нем не стыдно подъехать к офису, бутику и даже к театру. Французский стиль здесь правит бал, невзирая на, казалось бы, сугубо утилитарные каноны сегмента LCV. К тому же здесь нет недостатка в таких комфортных решениях, как, скажем, датчики бесключевого доступа и откидное стекло подъемной двери.

Приятно и то, что задние боковые стекла тонированы и их можно прикрыть солнцезащитными шторками, – ваше личное пространство дважды защищено. А еще женщинам не нужно напрягаться, открывая немаленькие сдвижные двери. Стоит слегка потянуть за ручку – и электропривод плавно откроет проем. Или, как вариант, можно провести ногой под задним бампером, и «боковинки» отъедут, реагируя на взмах.

Водительская зона не выглядит ультрасовременно, зато здесь хватает электронных «фишек». Какой женщине не понравится, что у шоферского кресла регулируется электроприводом в том числе поясничный подпор и есть пусть и простенький, но все же массажер! Еще и данные скоростного режима дублируются на проекционный экран, а единственная камера заднего вида эмулирует слепые зоны по периметру машины и увеличивает поле обзора по мере приближения к препятствию.

Неженки, правда, могут придраться, что усилие на руле великовато, места, куда можно приткнуть смартфон или бутылку с водой, в дефиците, а обзор вперед неидеальный из-за широких передних стоек. Но на самом деле все это придирки. Куда важнее, что за рулем ощущаешь себя хозяйкой положения, а смотреть на поток свысока будет даже «кнопка».

Параллельно, кстати, удобно отслеживать, как в арьергарде чувствуют себя маленькие члены экипажа: над лобовым стеклом организовано дополнительное салонное зеркальце. Ну и, наконец, макияжные зеркала имеются в обоих солнцезащитных козырьках – вот что значит французы!

Профессиональный путешественник

Радует и то, что салон топ-версии Business Lounge запросто превращается в кухню. Для этого поворачиваем кресла среднего ряда против движения, а из центрального бокса на среднем ряду выдвигаем большой раскладной стол. Теперь можно нормально перекусить прямо в дороге. Отлично и то, что за просторным третьим рядом без проблем встают детские коляски, чемоданы и самокаты. Не нужно даже подавать задние кресла вперед по направляющим. А если стоит задача перевезти что-то по-настоящему массивное, например несколько велосипедов, задние сиденья можно снять и оставить в гараже. Хотя при этом придется воспользоваться мужской помощью – кресла нелегкие.

В движении «француз» демонстрирует замечательную маневренность – развернуться в тесном дворе для длиннотелого LCV не проблема. 2 литровый 150 сильный дизельный мотор и 6 диапазонный автомат позволят ехать быстрее потока в городе и даже на трассе, при этом SpaceTourer мастерски держит дорогу. Расход же солярки редко переваливает за 8 л/100 км в городе, а на трассе и вовсе держится около отметки 6 л/100 км – красота!

А как здорово французы настрои­ли подвеску! С одной стороны, немаленькая машина отлично слушается руля, а с другой – лихо расправляется с дорожным браком (никого в салоне не трясет, на каком бы ряду он ни сидел).

И, к слову, этот автомобиль даром что переднеприводный, на нем можно смело съехать с асфальта и двигаться, к примеру, по размытой дождями грунтовке. Надо только не забыть перевести селектор «умной» противобуксовочной системы Advanced Grip Control в положение «Грязь», «Песок» или ESP Off (имеется и зимний режим «Снег»).

В общем, SpaceTourer – машина на все случаи жизни, способная собрать под одной крышей большое семейство и доставить его из точки А в точку B с высоким комфортом. Добавлю, что автомобиль, которым прониклись все мои близкие, сегодня можно приобрести примерно за 4 млн руб­лей. Машины все еще есть в наличии у дилеров, несмотря на туманные перспективы концерна PSA в нашей стране. Мы с мужем всерьез задумались о покупке. Да и всем мамам, женам и сестрам, любящим путешествия в хорошей компании, желаем того же.

