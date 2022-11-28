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от 1 999 000
до 2 599 000
Citroen SpaceTourer (2016) вид спереди
Citroen SpaceTourer (2016) вид сбоку
Сдвижные двери оснащены взмаховыми датчиками открытия
Citroen SpaceTourer (2016) вид сзади
Citroen SpaceTourer (2016) салон
Высокая посадка и крупные зеркала облегчают маневрирование
Citroen SpaceTourer (2016) приборная панельCitroen SpaceTourer (2016) мониторCitroen SpaceTourer (2016) АКППCitroen SpaceTourer (2016) выбор режимов движения
Citroen SpaceTourer (2016) передние кресла
Широкие кресла снабжены откидными подлокотниками
Citroen SpaceTourer (2016) кресла второго ряда
Кресла второго ряда можно сдвигать и устанавливать против хода движения
Citroen SpaceTourer (2016) откидной столик
Выдвижной столик имеет две раздельные складные половинки
Citroen SpaceTourer (2016) третий рядCitroen SpaceTourer (2016) багажное отделение

Во французском микроавтобусе обнаружились таланты, которые оценят многодетные мамы и заядлые путешественницы

Когда я рассказала подругам, что мы с мужем думаем поменять наш внедорожник на микроавтобус, они решили, что я шучу. Ведь Citroen SpaceTourer XL «российского розлива» вытянулся в длину на нешуточные 5306 мм, двери – огромные, а в салон заходишь, будто поднимаешься на подиум. Словом, поначалу я решила, что это совсем не женский формат. Вот только если помимо меня на борту регулярно оказываются муж, двое детей и наша собака, невольно возникает желание поменять совсем немаленький SUV на что-то покрупнее. Так что большой «француз» оказался едва ли не идеальным кандидатом на замену нашего джипа.

Картина, картонка и… все, что угодно

SpaceTourer не выглядит брутальным и бюджетным, и на нем не стыдно подъехать к офису, бутику и даже к театру. Французский стиль здесь правит бал, невзирая на, казалось бы, сугубо утилитарные каноны сегмента LCV. К тому же здесь нет недостатка в таких комфортных решениях, как, скажем, датчики бесключевого доступа и откидное стекло подъемной двери.

Приятно и то, что задние боковые стекла тонированы и их можно прикрыть солнцезащитными шторками, – ваше личное пространство дважды защищено. А еще женщинам не нужно напрягаться, открывая немаленькие сдвижные двери. Стоит слегка потянуть за ручку – и электропривод плавно откроет проем. Или, как вариант, можно провести ногой под задним бампером, и «боковинки» отъедут, реагируя на взмах.

Водительская зона не выглядит ультрасовременно, зато здесь хватает электронных «фишек». Какой женщине не понравится, что у шоферского кресла регулируется электроприводом в том числе поясничный подпор и есть пусть и простенький, но все же массажер! Еще и данные скоростного режима дублируются на проекционный экран, а единственная камера заднего вида эмулирует слепые зоны по периметру машины и увеличивает поле обзора по мере приближения к препятствию.

Неженки, правда, могут придраться, что усилие на руле великовато, места, куда можно приткнуть смартфон или бутылку с водой, в дефиците, а обзор вперед неидеальный из-за широких передних стоек. Но на самом деле все это придирки. Куда важнее, что за рулем ощущаешь себя хозяйкой положения, а смотреть на поток свысока будет даже «кнопка».

Параллельно, кстати, удобно отслеживать, как в арьергарде чувствуют себя маленькие члены экипажа: над лобовым стеклом организовано дополнительное салонное зеркальце. Ну и, наконец, макияжные зеркала имеются в обоих солнцезащитных козырьках – вот что значит французы!

Профессиональный путешественник

Радует и то, что салон топ-версии Business Lounge запросто превращается в кухню. Для этого поворачиваем кресла среднего ряда против движения, а из центрального бокса на среднем ряду выдвигаем большой раскладной стол. Теперь можно нормально перекусить прямо в дороге. Отлично и то, что за просторным третьим рядом без проблем встают детские коляски, чемоданы и самокаты. Не нужно даже подавать задние кресла вперед по направляющим. А если стоит задача перевезти что-то по-настоящему массивное, например несколько велосипедов, задние сиденья можно снять и оставить в гараже. Хотя при этом придется воспользоваться мужской помощью – кресла нелегкие.

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В движении «француз» демонстрирует замечательную маневренность – развернуться в тесном дворе для длиннотелого LCV не проблема. 2 литровый 150 сильный дизельный мотор и 6 диапазонный автомат позволят ехать быстрее потока в городе и даже на трассе, при этом SpaceTourer мастерски держит дорогу. Расход же солярки редко переваливает за 8 л/100 км в городе, а на трассе и вовсе держится около отметки 6 л/100 км – красота!

А как здорово французы настрои­ли подвеску! С одной стороны, немаленькая машина отлично слушается руля, а с другой – лихо расправляется с дорожным браком (никого в салоне не трясет, на каком бы ряду он ни сидел).

И, к слову, этот автомобиль даром что переднеприводный, на нем можно смело съехать с асфальта и двигаться, к примеру, по размытой дождями грунтовке. Надо только не забыть перевести селектор «умной» противобуксовочной системы Advanced Grip Control в положение «Грязь», «Песок» или ESP Off (имеется и зимний режим «Снег»).

В общем, SpaceTourer – машина на все случаи жизни, способная собрать под одной крышей большое семейство и доставить его из точки А в точку B с высоким комфортом. Добавлю, что автомобиль, которым прониклись все мои близкие, сегодня можно приобрести примерно за 4 млн руб­лей. Машины все еще есть в наличии у дилеров, несмотря на туманные перспективы концерна PSA в нашей стране. Мы с мужем всерьез задумались о покупке. Да и всем мамам, женам и сестрам, любящим путешествия в хорошей компании, желаем того же.
 

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