В России начались продажи микроавтобуса Citroen Spacetourer. Французский бренд ставит задачу переманить и тех клиентов, которые прежде выбирали MPV из массового сегмента, и почитателей премиальных версий. Чтобы понять, сколь основательны эти претензии, мы взяли новинку на редакционный тест

Мой сосед Виктор, глава большой семьи, а также владелец небольшого бизнеса и дачи в Ярославской области, автомобили меняет с завидной регулярностью. Берет подержанные, но всегда похожие – микроавтобусы или минивэны. На мой вопрос, почему, ответил: машины с таким кузовом дают возможность решать разные задачи – и всю семью возить не в тесноте, и с деловыми партнерами ездить по соседним регионам, и загружать много товара, когда необходимо развозить его по торговым точкам. Что же касается возраста автомобилей, то все просто, «бэушные» дешевле, и это позволяет пробовать разные модели. Дабы затем, уже определившись, приобрести новую – ту, что безоговорочно понравится и прослужит годы.

Наша беседа происходит в тот момент, когда я только что припарковал возле подъезда Citroen Spacetourer, взятый на редакционный тест. Собственно, увидав его, сосед и «подрулил». Вижу, что хочет заглянуть в салон, узнать подробности, а может, и за руль сесть. И понимаю, вот она, удача! Ну кто лучше бизнесмена и семьянина сумеет правильно оценить такой автомобиль? А потому предлагаю: «Хочешь, протестируем его на пару?» «Хочу!», – тут же отвечает собеседник. И мы, не отходя от кассы, стыкуем планы на несколько ближайших дней.

По местам!

Все, что буду излагать далее, является результатом наших с Виктором наблюдений за машиной. В чем-то мы полностью сошлись во мнениях, в чем-то оказались не согласны. И в том, и в другом случае своя правда: я оценивал «француза» как автомобильный журналист, избалованный новинками индустрии, а мой визави – как практик, которому универсальность транспортного средства подчас куда важнее, чем, например, его разгон до «сотни» или устойчивость на скоростном вираже. Впрочем, на роль соиспытателей модели Spacetourer я также привлек своих домашних – хотел узнать их мнение о том, насколько комфортабелен салон модели, которую Citroen позиционирует в качестве семейной или бизнес-шаттла. Так что тест-драйв получился многогранным. Как, впрочем, и сам автомобиль.

Прежде всего следует сказать, что эта машина – ближайший «родственник» грузового фургона Citroen Jumpy нового поколения. Однако впервые французы решительно развели сугубо коммерческую версию и пассажирскую, вплоть до того, что дали второй собственное имя. И это правильно – Spacetourer нельзя смешивать с сугубо утилитарным «коммерсантом». Особенно топовую комплектацию, как раз и побывавшую у нас на тесте.

Но вернусь к этому чуть позже. А пока скажу, что в принципе новая модель выпускается в трех вариантах длины кузова, хотя на российский рынок было решено поставлять лишь две – те, что покрупнее. Выбор объясним, в модельной гамме марки уже есть Berlingo Multispace, C4 Picasso и Grand C4 Picasso, с которыми «маленький» Spacetourer мог бы конкурировать. Поэтому в нашей стране доступны только модификации длиной 4959 и 5309 мм (M и XL). Первая – более демократичная – имеет восемь мест (водитель и семь пассажиров), вторая может быть в разных конфигурациях – как 8-, так и 7- или даже 6-местной. Две последние соответствуют комплектации Business Lounge – самой богатой и предлагающей максимум комфорта. У нас на испытаниях именно такая (рассчитанная на семерых вместе с водителем), и мой сосед, ставший напарником по тесту, едва заглянув в салон, буквально ахнул: «Вот это да! Тут же как в бизнес-классе аэробуса!»

Действительно, пассажирское пространство можно охарактеризовать всего четырьмя словами: комфорт, роскошь, качество, стиль. Кожаные кресла с подлокотниками, тонированные окна (да еще со шторками), три ряда дефлекторов климатической системы над вторым и третьим рядом сидений (причем с функцией регулировки), большой раскладной столик, который можно собрать в короб, имеющий внушительное вещевое отделение. Крыша наполовину стеклянная, со светопоглощающими шторками. Но главное – возможности трансформации салона. Вы можете сдвигать по рейлингам вперед-назад второй и третий ряды кресел, можете составить их по ходу движения или же развернуть второй ряд лицом к третьему, разложив между ними столик, – получится что-то вроде кабинета или небольшой гостиной. А можете вообще вынуть все кресла, превратив салон в спальню или огромный контейнер для перевозки практически любых грузов – от чемоданов до велосипедов и досок для занятий серфингом.

Как выяснилось, ехать здесь до такой степени приятно, что члены моей семьи, обычно борющиеся за место на первом ряду легковой машины, на этот раз быстренько ретировались на второй ряд кресел и, не сговариваясь с Виктором, сравнили его с бизнес-классом лайнера. Хотя, на мой взгляд, сидеть впереди ничуть не хуже: и у водителя, и у пассажира кресла с электронастройками, высокая посадка – как в SUV и отличный обзор во все стороны, три бардачка, огромные карманы в дверях, подстаканники. Причем водительское место не уступает легковым моделям: продуманная эргономика, мультифункциональный скошенный снизу руль (тем самым облегчающий посадку и высадку), проекционный дисплей, указывающий и текущую скорость, и разрешенную, и данные круиз-контроля, цветной 7-дюймовый сенсорный монитор «мультимедийки», куда также выводится информация с камеры заднего вида и вид машины сверху, что очень удобно на парковках.

Кстати, к маневрам на парковке, да и вообще в мегаполисе, Spacetourer приспособлен замечательно. Так, боковые двери пассажирского салона – сдвижные, на электроприводе. И открывать или закрывать их можно по-разному – кнопками с передней панели, кнопками из салона, дистанционно с брелока или… проведя ногой под соответствующей стороной заднего бампера – справа или слева (но при наличии ключа в кармане). Попробовав все эти способы, мой сосед только развел руками: «Классно!» Понравилось ему и решение на задней двери, которую можно не поднимать всю, а лишь открыть стекло, чтобы положить нужную вещь в багажник. А вот мне непонятно, почему здесь не сделали электропривод и на задней двери в целом – она довольно большая и тяжелая, и, чтобы ее закрыть, требуется приложить по-настоящему мужское усилие. Но ведь машину-то французы продвигают как семейную…

Вам быстро или удобно?

За время теста Citroen Spacetourer поездить довелось немало, причем и по столичным пробкам, и по скоростным шоссе, и по небольшим дорогам сразу трех областей – Московской, Тульской да Калужской. Так что оценить автомобиль в движении было и время, и возможность. К тому же свое мнение высказал и мой сосед – заядлый «минивэнщик».

По-моему, важно, что более чем 5,3-метровый микроавтобус почти не ощущается таковым на деле. Конечно, следует аккуратно маневрировать на стоянках и при проезде узких мест, рассчитывать траекторию и скорость захода в повороты (иначе забрасывает «корму») и не вставать задним бампером близко к стене, если необходимо открыть багажник. Но в целом, по ощущениям, это почти легковой автомобиль – и развернуться не проблема (диаметр разворота по бордюру – 12,4 м, между стен – 12,9 м), и габариты хорошо чувствуешь, и перестраиваться из полосы в полосу легко.

Другое дело – динамика. Тут о «легковых» повадках говорить сложнее: 150-сильный 2-литровый дизель 2.0HDi (для всех модификаций модели, продающихся в России, предусмотрен только он) несколько тяжеловато разгоняет более чем 2-тонный микроавтобус, особенно с пассажирами и багажом. Возможно, свою роль в этом играет и 6-диапазонный «автомат», хотя о его сильной «задумчивости» говорить не приходится. Могу предположить, что, скажем, более короткий (и легкий) вариант автомобиля, да еще с 6-ступенчатой «механикой» окажется бодрее. Однако технические данные модели прорыва не обещают и там: если на моем тестовом автомобиле разгон до 100 км/ч заявлен на уровне 12,7 с, то самая резвая версия может набрать ту же «сотню» за 12,3 с – разница микроскопическая. Как и по показателю максимальной скорости – 183 либо 184 км/ч.

Впрочем, это как раз та ситуация, когда мои оценки автожурналиста практически принципиально разошлись с мнением человека, для которого минивэн – и рабочая лошадка, и семейное транспортное средство. Ни в том, ни в другом случае Виктору не нужна чересчур быстрая и юркая машина. Для него куда важнее ездовой комфорт, универсальность и надежность: возможность возить много (или многих) и ничего (или никого) не растрясти, чтобы автомобиль чувствовал себя уверенно и на грунтовке, и в снегу, чтобы был безопасным и практичным.

А как раз с этим у нового Citroen порядок. «Француз» отлично гасит неровности асфальта, а до пробоев не доходит даже на больших ямах и «лежачих полицейских», на скоростном шоссе расслабиться помогает активный круиз-контроль, преодолеть снег, песок или небольшое бездорожье позволит система Grip Control (фирменная альтернатива полному приводу), безопасность обеспечивают электронные помощники и множество надувных подушек и шторок.

К другим плюсам Spacetourer мы с Виктором согласованно причислили более чем щадящий расход топлива (в среднем 6,0–6,2 л дизеля на 100 км), хороший акустический комфорт в салоне, огромный проем задней двери, а также адаптацию автомобиля под Россию – уже на заводе все версии модели для нашей страны получают догреватель Webasto, передние сиденья с подогревом, усиленную подвеску, повышенный до 175 мм клиренс и защиту картера двигателя. Еще предусмотрены более емкая аккумуляторная батарея, усиленный генератор, полноразмерная запаска.

В сравнении с большинством соперников – просто роскошно! Тем более что и список опций предлагается весьма внушительный, но даже с ними новый Citroen оказывается привлекательнее многих конкурентов – в зависимости от версии стартовые цены на автомобиль варьируются от 1 999 000 до 2 599 000 рублей. Кстати, отбивать клиентов Spacetourer намерен прежде всего у таких моделей, как Volkswagen Transporter и Caravelle, Hyundai H-1, Ford Tourneo Custom, Mercedes Benz Vito.

Получится? Не знаю, но схватка обещает быть интересной. Вот и мой сосед Виктор пока не решил, готов ли он купить себе новый минивэн и какой марки…

Технические характеристики Citroen Spacetourer 2.0HDi 6AT Габаритные размеры, мм 5309х1920х1887 Колесная база, мм 3275 Дорожный просвет, мм 175 Объем багажника, л 989–4554 Снаряженная масса, кг 2020 Диаметр разворота, м 12,4 Тип двигателя дизельный Рабочий объем, куб. см 1997 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/4000 Макс. момент, Нм/об/мин 370/2000 Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 183 Время разгона 0–100 км/ч, с 12,7 Расход топлива (средний), л/100 км 6,2 Объем бака, л 69