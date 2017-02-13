Американская компания Ford в рамках минувшего Чикагского моторшоу официально представила новое поколение внедорожника Expedition.

Тяжелый габаритный американский внедорожник, который на протяжении десяти лет пытается конкурировать с Chevrolet Suburban и Tahoe, наконец-то сменил поколение. Как и третье поколение, новый Expedition построен на базе полноразмерного пикапа F-150, однако у новинки более жесткая рамная конструкция, а кузов почти полностью выполнен из алюминия. Последнее решение помогло сократить полную массу автомобиля на 136 кг. Кроме того, новый внедорожник стал несколько длиннее (5 334 мм, +100 мм), а его колесная база увеличилась до 3 099 мм (+79 мм).

Внутри автомобиля не произошло никаких революционных изменений – передняя панель пережила смену поколений и осталась почти в исходном варианте, материалы отделки интерьера стали чуть более качественными, сенсорный экран информационно-развлекательного комплекса стал шире, а в списке дополнительных опций появилось несколько новых позиций. В частности, четвертый Expedition можно доукомплектовать Wi-Fi роутером с поддержкой десяти одновременно подключенных устройств, панорамной крышей, индукционным зарядным устройством для смартфонов, комплектом камер кругового обзора, системой адаптивного круиз-контроля, дополнительными дисплеями мультимедиа-системы для пассажиров заднего ряда и т.д..

Моторная гамма также не претерпела никаких изменений. Под капотом нового Explorer, как и раньше, может быть установлен единственный и безальтернативный 3,5-литровый турбированный V6 из семейства EcoBoost. Отдача агрегата пока держится в секрете, однако есть все основания полагать, что она не превысит текущих 370 л.с.. Старый мотор будет работать в паре с новой 10-ступенчатой АКПП, которая заменила прежний шестиступенчатый «автомат».

Выход новинки на рынок назначен на осень текущего года. К сожалению, пока неизвестно, появится ли четвертое поколение Ford Expedition за пределами родной страны.