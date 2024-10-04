Ford представил обновленный внедорожник Expedition

Компания Ford представила новое поколение внедорожника Expedition. Покупателям также предложены две версии: удлиненная и новая с повышенной внедорожной проходимостью

Узнать следующий Expedition можно по иным фарам, решетке радиатора и бамперам. Внедорожная версия, которая получила наименование Tremor, отличается чуть более развитым внедорожным обвесом и наличием грузовой платформы на крыше. Если стандартный Expedition имеет длину 5331 мм и колесную базу 3111 мм, то в удлиненной версии значения увеличиваются до 3340 мм и 5631 мм соответственно. Внутри установлены два экрана: один центральный тачскрин мультимедийной системы и 24-дюймовая приборная панель, расположившаяся ближе к лобовому стеклу. Также автомобилю достался улучшенный автопилот, который теперь доступен во всех комплектациях, кроме базовой.

Ford Expedition оснащен 3,5-литровым V6 мощностью 406 л.с. и 651 Нм крутящего момента. Для Tremor подготовили форсированную версию данного агрегата мощностью 446 л.с. и 692 Нм крутящего момента. Вне зависимости от комплектации коробка - 9-ступенчатый “автомат”. Привод может быть задним или полным.