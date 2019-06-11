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11 июн 2019

Ford представил компактный электрический кроссовер

Ford представил компактный электрический кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

В Китае состоялась презентация электрической версии кроссовера Ford Territory. Кроссовер будет продаваться исключительно на азиатском рынке.


Знающие люди отметят, что кроссовер как-то подозрительно похож на китайский бюджетник Yusheng S330 и будут абсолютно правы. Дело в том, что модель разработана совместно с партнером американской марки Jiangling Motors Corporation , так что в сходстве нет ничего преступного.


Сообщается, что кроссовер предназначен для, проживающих в крупных городах, молодых семей. Без подзарядки автомобиль проезжает до 360 километров по циклу NEDC.  Любопытно, что обычный кроссовер Territory оснащается турбомотором 1.5 GTDi от Yusheng, который переименован в EcoBoost и дефорсирован со 163 до 145 лошадиных сил. Привод — только передний. Позже, помимо электрической модификации, в линейке появится подключаемый гибрид.

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