Ford представил компактный электрический кроссовер

В Китае состоялась презентация электрической версии кроссовера Ford Territory. Кроссовер будет продаваться исключительно на азиатском рынке.



Знающие люди отметят, что кроссовер как-то подозрительно похож на китайский бюджетник Yusheng S330 и будут абсолютно правы. Дело в том, что модель разработана совместно с партнером американской марки Jiangling Motors Corporation , так что в сходстве нет ничего преступного.



Сообщается, что кроссовер предназначен для, проживающих в крупных городах, молодых семей. Без подзарядки автомобиль проезжает до 360 километров по циклу NEDC. Любопытно, что обычный кроссовер Territory оснащается турбомотором 1.5 GTDi от Yusheng, который переименован в EcoBoost и дефорсирован со 163 до 145 лошадиных сил. Привод — только передний. Позже, помимо электрической модификации, в линейке появится подключаемый гибрид.