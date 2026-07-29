Ford планирует выпускать уникальные модели с ограниченным тиражом

место привычных комплектаций Ford намерен создавать ограниченные серии, спрос на которые будет формироваться по тому же принципу, что и на редкие коллекции кроссовок

Новая стратегия станет частью программы Ford Custom Garage, которая начала работу в прошлом году. Она позволяет покупателям добавлять фирменные аксессуары, декоративные элементы на кузове или в салоне, а также технические доработки еще до получения автомобиля, сохраняя при этом заводскую гарантию.

Первым проектом стал внедорожник Ford Bronco Desert Rising. Спецверсия построена на базе комплектации Outer Banks и выйдет тиражом всего 1 000 экземпляров. Она отличается дизайном кузова, вдохновленным природой американского штата Юта, кожаной отделкой салона и колесными дисками Method. Стоимость доработок составляет 13 695 долларов, благодаря чему стартовая цена модели выросла до 57 350 долларов.

В дальнейшем Ford планирует выпускать новые лимитированные серии в рамках семейства Horizon Series. При этом компания делает ставку не только на внешний стиль. Через Ford Custom Garage компания уже продает пакеты улучшений силовой установки для моделей Mustang и F-150.

