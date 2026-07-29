Автомобильный портал Motorpage
29 июл 2026

Ford планирует выпускать уникальные модели с ограниченным тиражом

Ford планирует выпускать уникальные модели с ограниченным тиражом
Автор фото: фирма-производитель

место привычных комплектаций Ford намерен создавать ограниченные серии, спрос на которые будет формироваться по тому же принципу, что и на редкие коллекции кроссовок

Новая стратегия станет частью программы Ford Custom Garage, которая начала работу в прошлом году. Она позволяет покупателям добавлять фирменные аксессуары, декоративные элементы на кузове или в салоне, а также технические доработки еще до получения автомобиля, сохраняя при этом заводскую гарантию.

Первым проектом стал внедорожник Ford Bronco Desert Rising. Спецверсия построена на базе комплектации Outer Banks и выйдет тиражом всего 1 000 экземпляров. Она отличается дизайном кузова, вдохновленным природой американского штата Юта, кожаной отделкой салона и колесными дисками Method. Стоимость доработок составляет 13 695 долларов, благодаря чему стартовая цена модели выросла до 57 350 долларов.

В дальнейшем Ford планирует выпускать новые лимитированные серии в рамках семейства Horizon Series. При этом компания делает ставку не только на внешний стиль. Через Ford Custom Garage компания уже продает пакеты улучшений силовой установки для моделей Mustang и F-150.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford Bronco Stroppe Special Edition (2025)

Ford Bronco получил спецверсию, посвященную Baja Bronco 1970-х годов

17 октября 2024
Ford Bronco Sport (2025)

Ford рассекретил Bronco Sport с внедорожным пакетом Sasquatch

27 августа 2024
Ford Bronco Sport (2025)

Ford выпустил тизер нового Bronco Sport

13 августа 2024

Появились изображения нового Ford Bronco

22 декабря 2023

Ford Bronco оказался непригодным для зимы

09 февраля 2023
Hennessey Ford Bronco

Знаменитое ателье Hennessey построило новую версию внедорожника Ford Bronco

07 октября 2022

 Новости Ford Bronco

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru Forester - subaru forester (2023) классика в эпоху модерна? Тест драйв
24 июля 2026

Subaru Forester
"Классика в эпоху модерна?"
Changan UNI-V - changan uni-v (2026) казаться или быть?
Тест драйв
17 июля 2026

Changan UNI-V
"Казаться или быть?"
JAC RF8 - jac rf8 (2026) когда автомобиля много
Тест драйв
10 июля 2026

JAC RF8
"Когда автомобиля много"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 3 7 8