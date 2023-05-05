Автомобильный портал Motorpage
Старая школа
Логотип GAZ

О GAZ Gazel Sobol

По-русски

ГАЗ Газель Соболь

Тест-драйвов
2 (все тесты)
Двигателей
2 (открыть)
Комлектаций
2 (открыть)
Последнее поколение
II (открыть)
Отзывов на сайте
0 (прочитать)
Газель "Соболь" 4х4 (2013) вид спередиГазель "Соболь" 4х4 (2013) вид сзадиГазель "Соболь" 4х4 (2013) вид сзадиГазель "Соболь" 4х4 (2013) ручка двериГазель "Соболь" 4х4 (2013) решетка радиатора
Газель "Соболь" 4х4 (2013) шильдик
Полноприводный «Соболь» - одна из самых востребованных на российском рынке газовских моделей
Газель "Соболь" 4х4 (2013) задний диван
Самый универсальная модификация «Соболей» - комби: трое спереди – четверо сзади и огромный багажник, отделенный металлической перегородкой
Газель "Соболь" 4х4 (2013) салон
Хотя трое спереди – это юридический, а не практический аспект: пассажир, сидящий рядом с водителем, будет здорово мешать переключать передачи огромной кочергой коробки
Газель "Соболь" 4х4 (2013) салон
Специально и совершенно осознанно мы выбрали самую бюджетную и «пустую» комплектацию из возможных
Газель "Соболь" 4х4 (2013) ручка
Казалось бы такое уже и невозможно: ручной стеклоподъемник у водителя! Ан нет, пожалуйста
Газель "Соболь" 4х4 (2013) руль
Руль без кнопок – простой и удобный, с единственной функцией – направлять автомобиль. Интересное и неожиданное решение по современным меркам!
Газель "Соболь" 4х4 (2013) кондиционер
Одна из немногих дополнительных опций - кондиционер. Но надежды на него, честно говоря, мало – уж больно велик простор пассажирского отсека, чтобы его остудить
Газель "Соболь" 4х4 (2013) управление климатом
А вот печек – две. И обе мощные, так что зимой будет тепло, сколько не распахивай двери
Газель "Соболь" 4х4 (2013) салон
Кстати, про двери: отдельный экзамен – это посадка. В «Соболь» не заходят и не садятся. В «Соболь» - запрыгивают!
Газель "Соболь" 4х4 (2013) приборная панель
Простая, не перегруженная приборка – перед нами труженик, логистическая единица, а не гаджет с функцией релокации
Газель "Соболь" 4х4 (2013) управление трансмиссией
Притом оснащенная логистическая единица: система полного привода part-time, то есть задний привод с возможностью подключения передней оси, и возможность подключения пониженной передачи
Газель "Соболь" 4х4 (2013) шильдик
По доброй советской традиции, описание процедуры включения внедорожных опций - на отдельной табличке
Газель "Соболь" 4х4 (2013) шильдик
Раньше на «Соболях» ставили постоянный полный привод, но в городе это больший расход и худшая маневренность. Поэтому и перешли на «парт тайм»
Газель "Соболь" 4х4 (2013) боковое зеркало
Отдельная «фишка» - огромные двухсекционные зеркала заднего вида. Им просто не нужны настройки: кто бы ни сидел за рулем, видно всё и всех
Газель "Соболь" 4х4 (2013) боковое зеркало
«ЭРА-ГЛОНАСС» сиротливо размещена в самом низу центральной консоли – ее штатное место занимает пульт управления кондиционером. Пришлось подвинуть
Газель "Соболь" 4х4 (2013) грузовой отсек
«Соболь» в комплектации «комби» обладает огромным багажником – 3,5 кубических метра объема! Полтора метра в высоту и европолет «по полу», благодаря односкатной компоновке
Газель "Соболь" 4х4 (2013) кнопки
Все просто, интуитивно понятно, инструкций и руководст по эксплуатации читать не надо. Садись да езжай
Газель "Соболь" 4х4 (2013) подвеска
У «Соболя» - рессорная подвеска. С одной стороны – анахронизм, а с другой – чудовищная надежность и расчет на груз. В багажник можно грузить до 900 кг, но наш человек обычно перегружает
Газель "Соболь" 4х4 (2013) подвеска
И, конечно, рама. Да, «Соболь 4х4» - самый настоящий внедорожник старой школы, построенный на классической рамной конструкции
Газель "Соболь" 4х4 (2013) лого
Удивительное дело: морально устаревшая, не инновационная и не технологичная машина. Никаких комфортов и прочих примочек. А за душу, в отличие от многих других, взяла. Бывает же такое

Современные автомобили – это уже не столько транспортное средство, сколько гаджет, многофункциональное мультимедийное устройство, способное в том числе самостоятельно добраться из точки «А» в точку «Б».  И создал-то его уже не инженер, а дизайнер, и тонкий весь, будто из фольги, и хрупкий, как крыло бабочки. Толи дело в лучшие годы… Знакомая полемика, не правда ли? Вот бы старую-добрую технику, да на стальном хребте из толстенного швеллера, которой ни черт, ни русская дорога не страшны, а? Спрашивали? Отвечаем:  ГАЗ Соболь 4х4 строго соответствует всем требованиям поклонников автомобилей «старой школы». И даже немного больше

Торжественное и почетное звание «народного автомобиля» относится к главному детищу неслучайно - за тридцать без малого лет с конвейера сошло более двух миллионов автомобилей, которые подняли и завод, и малый бизнес в России. Вот такая машина, которой пора ставить памятник. И, естественно, всем ее итерациям, которых было более 20 штук: задумка изначально была в том, чтобы покрыть все возможные потребительские ниши – буквально от встречи из роддома до «последнего пути».

Объективно говоря, «ГАЗели» был уготован успех, потому что у нее фактически не было конкурентов в девяностые: импортный автопром только приходил в Россию, в трех случаях из четырех речь шла о подержанном автомобиле, а в логистике требуется уверенность в завтрашнем дне. Нужна гарантия, понятный сервис, доступные запчасти. Клиент ждать не будет. Так что грузовички исправно находили своего покупателя. Кризис 2008 года окончательно расставил всё по своим местам: Горьковский автомобильный бесповоротно закрыл легковое подразделение, перевернув страницу легендарной «Волги» - честного говоря, сложно даже представить чего стоило это решение – и сосредоточился на коммерческом транспорте. Это, как показало время, и спасло завод. А еще в не менее лютом 1998 году на свет появился «Соболь» - короткий вариант «ГАЗели» с уменьшенной до 900 кг грузоподъемностью, которая позволяла без штрафов и пропусков заезжать в центр Москвы.  25 лет в этом году, веха!

За такой долгий срок у «Соболя» было несколько обновлений и набралось немало модификаций и вариаций, которые продолжают нести службу. Каждая находила своего поклонника, но в народе особенно высоко оценили полноприводную версию, которая сначала была реализована в формате full-time, то есть постоянный полный привод, а потом, переосмыслена на part-time, то есть задний привод с возможностью жесткого подключения переднего моста. Так и в городе проще с маневрированием, и топливо экономить получается.

Описывать дизайн экстерьера в случае с «Соболем» – самое бесполезное занятие на свете. Видел его всяк и каждый, притом не по одному разу: машина сверхпопулярна и распространена. В любом дворе – две-три штуки найдется. Да и на светофоре встретится, стоит лишь оглянуться. Прошло без малого двадцать лет с модернизации внешности, когда старые прямоугольные фары заменили на «капельки», а внешность архаикой не отдает, армейским складом не пахнет. Значит, газовцам удался вполне законченный и лаконичный дизайн на все времена.  

К нам приехал самый простой и бюджетный вариант полноприводного газовского фургона: механические стеклоподъемники,  нет музыки и USB-портов, центральный замок – без дистанционного управления. Давайте честно: нет ничего из настоящего, все из прошлого. Называя вещи своими именами – безграничные возможности для дооснащения на свой вкус. Двигатель – простой бензиновый EvoTech, 107 л.с., объемом 2,7 литра, на который так и просится баллон с газом. Коробка передач, естественно, механическая, пятиступенчатая, с длинной ручкой из пола. «Автомата» нет и не предвидится. Полный привод подключается классическим «кустом» рычагов: сначала подключение моста, потом пониженная передача. Из дополнительных опций – только вторая печка, включаемая отдельной шайбой, и кондиционер. У нас вариация «комби»: трое спереди, четверо сзади. Машина широкая, усесться в такой последовательности теоретически, конечно, можно, но «лишний» пассажир на переднем ряду может мешать водителю переключать передачи.  Зато места для ног у всех – хоть  слона в проход клади. Спать можно втроем: один спереди на сиденьях, один – сзади. И один с большим комфортом на полу посередине.

Водительское кресло настраивается под любой рост и комплекцию. Хотя один недостаток на водительском месте, пожалуй, все же есть: левую ногу девать совершенно некуда. Приходится либо держать ее на полу, что не всем удобно, либо использовать под площадку пластиковую накладку на колесную арку. Зато зеркала – мое почтение: огромные двухсекционные «лопухи» не только полностью компенсируют отсутствие салонного, но и дают сто очков форы любой легковушке. Мертвые зоны так и не были найдены.

Отдельным отсеком, отделенным от пассажирского пространства, идет могучий багажник, куда входит по полу одна европалета (благо, «Соболь» машина односкатная, в отличие от родственной «ГАЗели», и между арками места много). До потолка – целых полтора метра: ставь полки и перевози рассаду хоть на гектар земли. Общий объем багажного отделения – 3,7 кубометра. Мама будет счастлива: в этом году на дачу скопленное и взращенное за год уедет первым же рейсом.

Ремень в замок, сцепление, ключ в положение, пуск. И механизм оживает. Количество шумов и вибраций впечатляет. Давненько такого не было: сегодня автопроизводитель, а позже и дилер, старается насытить машину различными шумоподавляющими матами и виброматериалами. А тут – в чистом, незамутненном виде. Для ценителей технологий уже готово новое поколение  - «Соболь NN» - там и экраны, и порты, и электроники ворох. Но у нас – нестареющая, как показало само время, классика. Тот самый «Соболь».

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Mercedes-Benz R-Class
(минивэн)

Mercedes-Benz R-Class (минивэн)
Поколение
W251 рест.
Тест-драйвов
5

Chrysler Grand Voyager
(минивэн)

Chrysler Grand Voyager (минивэн)
Поколение
III рест.
Тест-драйвов
3

Volkswagen Touran
(минивэн)

Volkswagen Touran (минивэн)
Поколение
III
Тест-драйвов
11

Коробка переключается четко легко, никакого двойного выжима сцепления не требуется. Трогаемся. Эмоции, честно говоря, зашкаливают: для привычного к легковым автомобилям пользователя, а сегодня это именно пользователь, ни в коем случае не шофер и даже не водитель, «Соболь» может сбить с толку. Но, как показывает практика, это исключительно дело привычки: пара десятков километров, и входишь во вкус. Он едет, причем весьма бодро, резко перестраивается, спокойно чувствует себя в потоке. Но руль стоит держать двумя руками: зависимая рессорная подвеска, неразрезные мосты, червячный редуктор рулевого управления не подразумевают управления «одним пальцем» или коленкой. Тут все по-взрослому.

Ортодоксальный – слабо сказано. Каждый узел  и даже каждый болт – по заветам золотого времени автомобилестроения, когда миллион километров на одометре было целью, а не досадным недосмотром маркетолога. Во всем автомобиле правит бал простая механика, стабильная и понятная, с минимальным «подмесом» электроники. Это первоочередной залог ремонтопригодности, причем в любом, самом отдаленном уголке.  Долгая жизнь «Соболя» зависит от качества обслуживания и содержания. От рук, что к нему будут прилагаться во время эксплуатации. И от доступности запчастей, с чем у отечественного производителя проблем нет.

Самое главное преимущество «Соболя» – высокая посадка. Можно сказать, очень высокая. Рядом с ним даже эталон внедорожника в России – Toyota Land Cruiser – выглядит каким-то мелким и низким. Обозревая происходящее с верхней точки, наблюдая на 5-6 машин вперед, дорога начинает восприниматься иначе. Совсем не так, как из салона легкового автомобиля.

Подвеска показала себя достаточно упругой, сбитой, не принимающей во внимания все особенности отечественных дорог: стыки на мостах, ямы, «лежачие полицейские» и остальное население русского асфальта остаются позади без каких-либо последствий. Ну был и был, забыли. «Соболь» не провоцирует на быструю езду, на скорости выше ста уже становится дискомфортно. Толи огромные грязевые колеса так влияют на поездку, толи настройки – не ясно, однако на трассе он тихоход, которому очень к лицу правая полоса. В левой делать нечего. Да и куда торопиться? Воткнул пятую на 60 км/ч и едешь себе спокойно. Называя вещи своими именами, желания мельтешить и юлить, бездумно перестраиваясь из одном полосы в другую, в надежде выиграть пару метров или несколько минут, отсутствует как вид. Да и ширина автомобиля с выступающими зеркалами 2,4 метра – особо не поегозишь.

Любопытно другое: от поездок на «Соболе» начинаешь внезапно получать удовольствие. Настоящее, которое именуется модным словом «драйв». Без музыки, с лязгом и грохотом, но из-за руля – не выгонишь. Тот редкий случай, когда водитель управляет машиной, а не наоборот. Чистой воды аналоговый прибор, где крепость рук, навык и опыт решают любой вопрос. Забытое уже чувство, и оттого приятное вдвойне. Изначально предвосхищая сравнения с продукцией Ульяновского автомобильного завода: нет, не похоже. По ощущениям – ничего общего ни с «буханкой», ни с «козлом», ни с «Патриотом».  Эмоционально и тактильно «Соболь» очень похож на старый Land Rover Defender: простой, аналоговый, без лишних помощников и надсмотрщиков. Два полупроводниковых реле, возможность завести гвоздем и ехать не благодаря, а вопреки. Ехать где угодно, как угодно и куда угодно, не проверяя наличие рядом официального дилера. Ключи-отвертки есть, починим, ежели что. Та самая классическая техника, о которой всегда вспоминают с теплом. Настоящая.

       

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗ «СОБОЛЬ 4x4»

ГАБАРИТЫ, ММ

4810 х 2030 х 2200

КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ

2760

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

190

ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л

3400

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2800

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Р4, бензиновый

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ

2690

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН

106 / 4000

МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН

221 / 2350

ТИП ТРАНСМИССИИ

механическая, 5-ст.

ПРИВОД

Полный подключаемый

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

135

РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С

н. д.

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

10,0

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

65

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами GAZ Gazel Sobol:

GAZ Gazel Sobol - газель "соболь" 4х4 (2013) занимаемся «бизнесом»
Тест драйв
15 марта 2023

GAZ Gazel Sobol
"Занимаемся «Бизнесом»"
GAZ Gazel Sobol - туда, где не было туристов
Автопутешествия
29 октября 2018

GAZ Gazel Sobol
"Туда, где не было туристов"
Все тест-драйвы GAZ Gazel Sobol

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов GAZ Gazel Sobol:

Mercedes-Benz R-Class
(минивэн)

Mercedes-Benz R-Class (минивэн)
Тест-драйвов
5
Двигателей
3
Комлектаций
3
Поколение
W251 рест.
Цены
от 2 750 000
до 3 650 000

Chrysler Grand Voyager
(минивэн)

Chrysler Grand Voyager (минивэн)
Тест-драйвов
3
Двигателей
1
Комлектаций
1
Поколение
III рест.
Цены
от 2 115 000
до 2 115 000

Volkswagen Touran
(минивэн)

Volkswagen Touran (минивэн)
Тест-драйвов
11
Двигателей
6
Комлектаций
8
Поколение
III
Цены
от 845 000
до 1 226 000

Ford Grand C-Max
(минивэн)

Ford Grand C-Max (минивэн)
Тест-драйвов
3
Двигателей
4
Комлектаций
7
Поколение
I
Цены
от 826 000
до 1 142 000
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 9 7 0