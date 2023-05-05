Современные автомобили – это уже не столько транспортное средство, сколько гаджет, многофункциональное мультимедийное устройство, способное в том числе самостоятельно добраться из точки «А» в точку «Б». И создал-то его уже не инженер, а дизайнер, и тонкий весь, будто из фольги, и хрупкий, как крыло бабочки. Толи дело в лучшие годы… Знакомая полемика, не правда ли? Вот бы старую-добрую технику, да на стальном хребте из толстенного швеллера, которой ни черт, ни русская дорога не страшны, а? Спрашивали? Отвечаем: ГАЗ Соболь 4х4 строго соответствует всем требованиям поклонников автомобилей «старой школы». И даже немного больше

Торжественное и почетное звание «народного автомобиля» относится к главному детищу неслучайно - за тридцать без малого лет с конвейера сошло более двух миллионов автомобилей, которые подняли и завод, и малый бизнес в России. Вот такая машина, которой пора ставить памятник. И, естественно, всем ее итерациям, которых было более 20 штук: задумка изначально была в том, чтобы покрыть все возможные потребительские ниши – буквально от встречи из роддома до «последнего пути».

Объективно говоря, «ГАЗели» был уготован успех, потому что у нее фактически не было конкурентов в девяностые: импортный автопром только приходил в Россию, в трех случаях из четырех речь шла о подержанном автомобиле, а в логистике требуется уверенность в завтрашнем дне. Нужна гарантия, понятный сервис, доступные запчасти. Клиент ждать не будет. Так что грузовички исправно находили своего покупателя. Кризис 2008 года окончательно расставил всё по своим местам: Горьковский автомобильный бесповоротно закрыл легковое подразделение, перевернув страницу легендарной «Волги» - честного говоря, сложно даже представить чего стоило это решение – и сосредоточился на коммерческом транспорте. Это, как показало время, и спасло завод. А еще в не менее лютом 1998 году на свет появился «Соболь» - короткий вариант «ГАЗели» с уменьшенной до 900 кг грузоподъемностью, которая позволяла без штрафов и пропусков заезжать в центр Москвы. 25 лет в этом году, веха!

За такой долгий срок у «Соболя» было несколько обновлений и набралось немало модификаций и вариаций, которые продолжают нести службу. Каждая находила своего поклонника, но в народе особенно высоко оценили полноприводную версию, которая сначала была реализована в формате full-time, то есть постоянный полный привод, а потом, переосмыслена на part-time, то есть задний привод с возможностью жесткого подключения переднего моста. Так и в городе проще с маневрированием, и топливо экономить получается.

Описывать дизайн экстерьера в случае с «Соболем» – самое бесполезное занятие на свете. Видел его всяк и каждый, притом не по одному разу: машина сверхпопулярна и распространена. В любом дворе – две-три штуки найдется. Да и на светофоре встретится, стоит лишь оглянуться. Прошло без малого двадцать лет с модернизации внешности, когда старые прямоугольные фары заменили на «капельки», а внешность архаикой не отдает, армейским складом не пахнет. Значит, газовцам удался вполне законченный и лаконичный дизайн на все времена.

К нам приехал самый простой и бюджетный вариант полноприводного газовского фургона: механические стеклоподъемники, нет музыки и USB-портов, центральный замок – без дистанционного управления. Давайте честно: нет ничего из настоящего, все из прошлого. Называя вещи своими именами – безграничные возможности для дооснащения на свой вкус. Двигатель – простой бензиновый EvoTech, 107 л.с., объемом 2,7 литра, на который так и просится баллон с газом. Коробка передач, естественно, механическая, пятиступенчатая, с длинной ручкой из пола. «Автомата» нет и не предвидится. Полный привод подключается классическим «кустом» рычагов: сначала подключение моста, потом пониженная передача. Из дополнительных опций – только вторая печка, включаемая отдельной шайбой, и кондиционер. У нас вариация «комби»: трое спереди, четверо сзади. Машина широкая, усесться в такой последовательности теоретически, конечно, можно, но «лишний» пассажир на переднем ряду может мешать водителю переключать передачи. Зато места для ног у всех – хоть слона в проход клади. Спать можно втроем: один спереди на сиденьях, один – сзади. И один с большим комфортом на полу посередине.

Водительское кресло настраивается под любой рост и комплекцию. Хотя один недостаток на водительском месте, пожалуй, все же есть: левую ногу девать совершенно некуда. Приходится либо держать ее на полу, что не всем удобно, либо использовать под площадку пластиковую накладку на колесную арку. Зато зеркала – мое почтение: огромные двухсекционные «лопухи» не только полностью компенсируют отсутствие салонного, но и дают сто очков форы любой легковушке. Мертвые зоны так и не были найдены.

Отдельным отсеком, отделенным от пассажирского пространства, идет могучий багажник, куда входит по полу одна европалета (благо, «Соболь» машина односкатная, в отличие от родственной «ГАЗели», и между арками места много). До потолка – целых полтора метра: ставь полки и перевози рассаду хоть на гектар земли. Общий объем багажного отделения – 3,7 кубометра. Мама будет счастлива: в этом году на дачу скопленное и взращенное за год уедет первым же рейсом.

Ремень в замок, сцепление, ключ в положение, пуск. И механизм оживает. Количество шумов и вибраций впечатляет. Давненько такого не было: сегодня автопроизводитель, а позже и дилер, старается насытить машину различными шумоподавляющими матами и виброматериалами. А тут – в чистом, незамутненном виде. Для ценителей технологий уже готово новое поколение - «Соболь NN» - там и экраны, и порты, и электроники ворох. Но у нас – нестареющая, как показало само время, классика. Тот самый «Соболь».

Коробка переключается четко легко, никакого двойного выжима сцепления не требуется. Трогаемся. Эмоции, честно говоря, зашкаливают: для привычного к легковым автомобилям пользователя, а сегодня это именно пользователь, ни в коем случае не шофер и даже не водитель, «Соболь» может сбить с толку. Но, как показывает практика, это исключительно дело привычки: пара десятков километров, и входишь во вкус. Он едет, причем весьма бодро, резко перестраивается, спокойно чувствует себя в потоке. Но руль стоит держать двумя руками: зависимая рессорная подвеска, неразрезные мосты, червячный редуктор рулевого управления не подразумевают управления «одним пальцем» или коленкой. Тут все по-взрослому.

Ортодоксальный – слабо сказано. Каждый узел и даже каждый болт – по заветам золотого времени автомобилестроения, когда миллион километров на одометре было целью, а не досадным недосмотром маркетолога. Во всем автомобиле правит бал простая механика, стабильная и понятная, с минимальным «подмесом» электроники. Это первоочередной залог ремонтопригодности, причем в любом, самом отдаленном уголке. Долгая жизнь «Соболя» зависит от качества обслуживания и содержания. От рук, что к нему будут прилагаться во время эксплуатации. И от доступности запчастей, с чем у отечественного производителя проблем нет.

Самое главное преимущество «Соболя» – высокая посадка. Можно сказать, очень высокая. Рядом с ним даже эталон внедорожника в России – Toyota Land Cruiser – выглядит каким-то мелким и низким. Обозревая происходящее с верхней точки, наблюдая на 5-6 машин вперед, дорога начинает восприниматься иначе. Совсем не так, как из салона легкового автомобиля.

Подвеска показала себя достаточно упругой, сбитой, не принимающей во внимания все особенности отечественных дорог: стыки на мостах, ямы, «лежачие полицейские» и остальное население русского асфальта остаются позади без каких-либо последствий. Ну был и был, забыли. «Соболь» не провоцирует на быструю езду, на скорости выше ста уже становится дискомфортно. Толи огромные грязевые колеса так влияют на поездку, толи настройки – не ясно, однако на трассе он тихоход, которому очень к лицу правая полоса. В левой делать нечего. Да и куда торопиться? Воткнул пятую на 60 км/ч и едешь себе спокойно. Называя вещи своими именами, желания мельтешить и юлить, бездумно перестраиваясь из одном полосы в другую, в надежде выиграть пару метров или несколько минут, отсутствует как вид. Да и ширина автомобиля с выступающими зеркалами 2,4 метра – особо не поегозишь.

Любопытно другое: от поездок на «Соболе» начинаешь внезапно получать удовольствие. Настоящее, которое именуется модным словом «драйв». Без музыки, с лязгом и грохотом, но из-за руля – не выгонишь. Тот редкий случай, когда водитель управляет машиной, а не наоборот. Чистой воды аналоговый прибор, где крепость рук, навык и опыт решают любой вопрос. Забытое уже чувство, и оттого приятное вдвойне. Изначально предвосхищая сравнения с продукцией Ульяновского автомобильного завода: нет, не похоже. По ощущениям – ничего общего ни с «буханкой», ни с «козлом», ни с «Патриотом». Эмоционально и тактильно «Соболь» очень похож на старый Land Rover Defender: простой, аналоговый, без лишних помощников и надсмотрщиков. Два полупроводниковых реле, возможность завести гвоздем и ехать не благодаря, а вопреки. Ехать где угодно, как угодно и куда угодно, не проверяя наличие рядом официального дилера. Ключи-отвертки есть, починим, ежели что. Та самая классическая техника, о которой всегда вспоминают с теплом. Настоящая.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗ «СОБОЛЬ 4x4» ГАБАРИТЫ, ММ 4810 х 2030 х 2200 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2760 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 3400 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2800 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 2690 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 106 / 4000 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 221 / 2350 ТИП ТРАНСМИССИИ механическая, 5-ст. ПРИВОД Полный подключаемый МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 135 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С н. д. СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 10,0 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 65