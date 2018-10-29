Пять вещей из Коми-края, которые непременно нужно увидеть и попробовать туристу. Желательно, «вооруженному» полноприводным автомобилем

Предложение «А не махнуть ли нам, ребята, в Коми?» возникло неожиданно, когда в клубе владельцев полноприводных «Соболей» начали обсуждать закрытие зимнего сезона экспедиций. Поначалу идея особого понимания не вызвала. Почему не туристическая Карелия? Не Архангельск или Вологда? Или, в конце концов, Нарьян-Мар, куда сейчас зачастили путешественники всех мастей! Однако факт, что по Республике Коми до сих пор не проложено ни одного туристического маршрута, поставил точку над спором – всем хочется заполучить лавры первопроходцев. Но ехать на край света нужно только на серьезных внедорожниках, поэтому компанию собирали исключительно из тех, кто ездит на автомобилях ГАЗ 4WD. Хотя желающих присоединиться и на обычных легковушках было предостаточно.

Запомни правила

Машины собрались из разных регионов, поэтому описывать дорогу «туда» не имеет смысла. Отметим лишь, что сто лет назад добираться до Коми приходилось весьма изощренным способом: сначала по железной дороге до Котласа, затем около 400 км вверх по реке и, наконец, таежным трактом (обычно проезжем только зимой). Сейчас из центральной части страны можно доехать аж двумя нормальными дорогами: через Котлас или через Киров.

Столица республики – Сыктывкар. С языка местных жителей переводится как «город на реке Сысоле», а до 1930-го он именовался Усть-Сысольском. Город удивил, пожалуй, лишь одним – частыми надписями «цены московские» на уличной рекламе. Выяснилось, что таковыми здесь считаются самые выгодные и доступные предложения товаров и услуг.

Другой крупный город Коми – Ухта. В 1929 году его основала ухтинская экспедиция ОГПУ, так как именно здесь обнаружили первый промышленный приток черного золота. С самого начала подсев на «углеводородную иглу», Ухта и ныне живет за счет переработки нефти и транспортировки газа.

Первое правило коми-туризма: если хотите увидеть что-то интересное, не зацикливайтесь на Ухте и Сыктывкаре. В них по большому счету смотреть нечего. Хотя взобраться на ухтинскую гору Ветлосян мы рекомендуем. Там стоит огромная – высотой с 4-этажный дом – трубчатая конструкция… с силуэтом головы Ленина! Изначально голова вождя подсвечивалась 120 лампочками общей мощностью 15 кВт. После распада СССР памятник хотели распилить на металл, но так и не решились.

Второе правило: помнить несколько действительно важных моментов. Прежде всего, к туристам здесь не привыкли. С одной стороны, это хорошо – местные встречают гостей на редкость радушно, с другой – рассчитывать на какой-либо приличный сервис не приходится. Гостиницы, хостелы и мотели – только в городах, в селах встретят избы без сантехнических удобств и постельного белья. Кафе, ресторанов или просто закусочных тоже не будет. Впрочем, местные турфирмы, владельцы гостевых домов и даже администрации поселений готовы решить любые ваши проблемы, причем за весьма скромные суммы.

Кроме того, к построению маршрута нужно подойти вдумчиво. Скажем, специально ехать на бывший Серёговский солеваренный завод (основанный во времена Ивана Грозного!) нет смысла – там сохранились лишь соляной амбар, остатки деревянных рассолоподъемных труб да водоподъемная башня. Но сделать этот объект промежуточной точкой – хороший вариант.

В общем, уже на стадии подготовки путешествия придется погрузиться в пучины Интернета, а также выйти на связь с местными жителями. Зато тот, кто справится с трудностями на этом этапе, впоследствии узнает пять крайне увлекательных вещей: что такое коми-кухня и коми-спорт, каковы коми-природа и коми-искусство, откуда вообще взялись коми и чем уникален этот край.

Коми-кухня

Первым делом на коми-столе появятся шаньги – местная разновидность ватрушек, которые могут быть начинены чем угодно: хоть ягодами, хоть картошкой, хоть пшеном... В финно-угорском этнокультурном парке села Ыб даже есть подворье, где турист сможет испечь пирожки самостоятельно, потратив немало времени, чтобы тонко-тонко раскатать ржаное тесто… А когда шанежки испекутся, заботливая хозяйка напоит душистым иван чаем либо хмельным суром (этаким местным домашним пивом).

Еще на длинном деревянном столе будет несколько видов мяса. Запасливая хозяйка наверняка предложит и лосятину, и медвежатину – охотничьим промыслом зырянские мужчины занимаются не ради забавы, а ради пропитания. К дичи подаются соленые грузди, рыбные пироги и разнообразные каши. В общем, вкусно, сытно и недорого.

Коми-спорт

Коми считают себя изобретателями лыж. И лыжи здесь особенные! Широкие деревянные называются лямпами, а обшитые оленьим мехом – лызями. Обе разновидности

придуманы, чтобы ходить по глубокому снегу (в этих краях снега действительно много). Причем и лямпы, и лызи есть во многих семьях. И тренеру Афанасию Габову из села Большелуг пришла в голову идея: устроить соревнования для местных лыжников. Так появилась «Лямпиада».

Начавшись как простой сельский праздник, не слишком людный, но душевный, позже она выросла в национальный фестиваль, а забеги на лямпах признаны национальным видом спорта: прошлой зимой на старт вышло более 700 участников! Включая, без преувеличения, стариков и малышей: к соревнованиям допускаются все желающие от 6 лет.

В программу входят забеги разных возрастных групп на различные дистанции, биатлон, а также гонки на лямпах и лызях. Последнее – особенно зрелищно. По правилам, участники этих двух видов состязаний должны носить национальную охотничью одежду и иметь вместо лыжных палок койбедь – в реальной жизни этой палкой охотники проверяют капканы и отбиваются от волков.

Коми-искусство

Эстетов наверняка удивит следующий факт: с Коми связана биография Василия Кандинского – русского художника, ставшего одним из основоположников абстракционизма. Сюда, в отдаленные северные пределы Российского государства, будущий живописец (на тот момент студент юридического отделения Московского университета) приезжал как участник научной экспедиции в 1889 году.

Итогом стали его статьи, одна из которых – «Из материалов по этнографии сысольских и вычегодских зырян. Национальные божества (по современным верованиям)» – напрямую касалась истории края. В личных дневниках Кандинский описывал свои впечатления, а также делал зарисовки из жизни и быта зырян: зафиксировал некоторые виды одежды, постройки, интерьеры крестьянских изб… «В этих чудесных домах, – писал он, – я пережил то, чего позже не испытывал». Национальный музей Коми, а также местные турфирмы готовы провести экскурсию «По пути Кандинского». В основе тура лежат дневниковые записи Василия Кандинского, которые он оформлял в поездке от Вологды до Усть-Кулома – «центра зырянского края» (Усть-Кулом также называли «вратами смерти»).

Коми-природа

В 2007–2008 годах проводился конкурс «Семь чудес России». От Коми участвовало несколько достопримечательностей, а столбы выветривания на плато Мань-Пупу-Нёр вошли в число победителей! Увы, до столбов мы не доехали – добраться туда могут только подготовленные туристы, предварительно получившие пропуск, так как маршрут состоит из автомобильного, водного и пешего отрезков. Зато до старинного села Ыб на семи холмах доехали. Здесь, на берегу Сысолы, есть обнажения Юрского периода – местные жители находят ископаемые остатки. Например, белемниты, прозванные «чертовыми пальцами» (в старину их использовали как тальк и антисептик).

В последние годы из-за жаркой и сухой погоды стали появляться находки окаменелостей доисторических животных – ихтиозавров и плезиозавров! Интересно? Тогда обязательно посетите Финно-угорский этнокультурный парк. Здесь же есть первый в мире Музей искусства нефти «Чутское масло» (в XV веке так называли ухтинскую нефть) – это художник из Петербурга пишет картины нефтью.

Коми-история

Хорошая идея узнать, что за народ коми, а также выслушать историю края, – поселиться на базе отдыха в деревне Малый Аныб (от Сыктывкара – 150 км, от села Усть-Кулом – 44 км). Там можно провести время за всевозможными развлечениями, а заодно посетить небольшой музейчик старины. Получится весело, душевно и познавательно.

Еще одно уникальное место – музей села Усть-Вымь. Это не просто собрание экспонатов, а множественные экспозиции, расположенные в… кабинетах бывшей земской больницы! Деревянному зданию более 100 лет, что создает абсолютно уникальную атмосферу. Публике предложат осмотреть кабинет земского доктора, изучить предметы быта и труда народа коми.

Сельские музейчики, лосиная ферма, Михаило-Архангельский мужской монастырь, где под спудом положены мощи пермских святителей, усть-вымских чудотворцев Герасима, Питирима и Ионы. А еще уникальные коми-избы, где можно остановиться на ночлег, и огромный Печоро-Илычский заповедник… Или поселок Водный, где промышленным способом добывали радий (в начале ХХ века за один грамм этого элемента давали 200 кг золота!). Согласитесь, богатый набор достопримечательностей, чтобы рассматривать Коми как место для путешествия. А то, что «одиннадцатый регион» – неизведанное направление для туристов, должно лишь добавить остроты ощущениям. В XXI веке осталось не так много мест, где путешественник на автомобиле может почувствовать себя покорителем и первооткрывателем. В Коми эти ощущения есть. Во всяком случае, пока.

Дорожные споры

Все участники экспедиции проехали маршрут на полноприводных автомобилях «Соболь» и «ГАЗель». Сейчас газовские фургоны – на острие внедорожной моды, если человек хочет создать недорогой экспедиционный кемпер. Более того, в магазинах появилась масса компонентов для тюнинга на любой вкус и бюджет.

Как можно доработать обычный «Соболь», можно узнать на примере питерского проекта Orange Bird. В пакет входят такие элементы, как двухконтурная пневмоподвеска, колеса 285/75 R16 (вместо 225/75 R16), лифт кузова на 4 см и подрезка задних арок, блокировка переднего дифференциала, защита и усиление рулевой тяги, передний и задний силовые бамперы, лебедки спереди и сзади, экспедиционный багажник, светодиодная оптика, внешний воздухозаборник (шноркель), камера заднего вида, бак увеличенного объема. Комфорт в салоне обеспечивают вклеенные боковые стекла, вибро-шумоизоляция кузова, двухъярусная кровать, стол, кухонный модуль. Не лишними стали также два аккумулятора (40+80 А-ч) и инвертор на 12/220 В.

О внедорожных возможностях газовских внедорожников известно давно. И испытания «внедорогами» Коми еще раз подтвердили основные выводы. Большой клиренс, малый радиус поворота, короткие свесы и понижающая передача наделяют эти машины такими вездеходными возможностями, которые для большинства путешественников будут избыточными! А еще напомним про «волшебную кнопку», которая включает блокировку заднего межколесного дифференциала – с заблокированным «диффом» «Соболь» уверенно ползет вперед, даже когда картеры мостов уже «вспахивают» снежную целину! И блокировка Eaton не опция, а элемент базовой комплектации для всех ГАЗ 4х4.

Кстати, участники экспедиции каждый вечер до хрипоты спорили, какой двигатель лучше: ГАЗ предлагает выбрать между бензиновым и дизельным агрегатами. Истину найти так и не удалось, одним больше подходит ломовая тяга дизеля, другим – спокойный характер «бензинки». Сошлись в одном: возможность выбора – всегда хорошо.

Но главная радость всех владельцев «Соболей» и «ГАЗелей» – цена. Так много автомобиля за столь скромное количество денег на рынке не предложит больше никто! И многим от этого просто «сносит крышу»… Так, один из «соболеводов» после приобретения автомобиля понял, что из вместительного фургона можно за разумную сумму построить кемпер и махнуть со всей семьей во Владивосток. Но это – уже другая история.