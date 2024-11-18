Тест драйв

Большой кроссовер марки Geely претендует на роль едва ли не идеального семейного автомобиля. Доказательство тому — шквальный спрос на эту модель. Мы разобрались в том, что помогает флагману Geely в борьбе с отнюдь не слабыми конкурентами

Давайте называть вещи своими именами — под кузовом Geely Monjaro скрывается техника кроссоверов компании Volvo, которую в 2009 году китайская марка выкупила у концерна Ford, получив доступ к технологиям и экспертизе шведских специалистов. Если посмотреть на нашего испытуемого в профиль, сложно не заметить сходство его силуэта и линии остекления с Volvo XC60. Однако на самом деле Monjaro базируется на модульной платформе более компактного Volvo XC40. «Тележку» CMA с поперечно расположенным мотором и опциональным полным приводом на основе муфты BorgWarner грамотно растянули, так что колесная база прибавила в сравнении с Volvo XC40?143 мм и почти сравнялась с межосевым расстоянием Volvo XC60. При этом по габаритной длине Monjaro даст фору и обоим «шведам», и даже некогда обожаемому многими российскими покупателями Skoda Kodiaq нового поколения. На оставленном «чехом» поле Monjaro, собственно говоря, и играет.

Окно в Европу

Надо отдать должное китайской марке: ее пиар- и маркетинговые силы не трубят о технической и дизайнерской перекличке со шведскими машинами в каждом пресс-релизе. Однако опытный пользователь прочтет между строк и, конечно, заметит и характерную вогнутость радиаторной решетки, и знакомые пропорции с длинным капотом. За что еще нужно поблагодарить скандинавов, так это за переданный по эстафете дух здорового консерватизма. Он в Monjaro явно присутствует, несмотря на обилие хрома в декоре и агрессивные стилевые нотки типа имитации патрубков выхлопа в заднем бампере. Замечательно, что дверные ручки здесь классические, ухватистые, а не новомодные и неудобные, которые многие разработчики прячут в панелях кузова. Крупные внешние зеркала на ножках — слагаемое хорошего обзора, площадь остекления достаточно велика, то есть тут нормальные стекла, а не бреши.

В салоне флагманская модель явно стремится впечатлить сразу тремя 12,3 дюймовыми дисплеями и демонстрирует богатство отделки, редкое в массовом сегменте. Обшивка кресел и панелей экокожей и алькантарой нежных оттенков, вставки под бронзу, тиснение на креслах и картах дверей, изящная атмосферная подсветка — все это выглядит броско, стильно, дорого и, что не менее важно, — интеллигентно, причем без налета скуки и некоторого аскетизма, свойственного шведским моделям.

Признаки породы

Электронная начинка, само собой, передовая. В топовых комплектациях вы получаете проекционный дисплей, бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль и аудиосистему Bose с функцией активного шумоподавления. Система кругового обзора транслирует на центральный тачскрин многочисленные ракурсы по периметру машины, в том числе эмулирует вид сверху. Процессор медиацентра очень шустрый, тут есть протокол подключения гаджетов Apple CarPlay, также можно отзеркалить экран смартфона через корректно работающее приложение CarbitLink.

В то же время и аналоговых решений, работающих на удобство, хватает. Например, под консолью организованы клавиши управления «климатом» и различным подогревом, а режимы движения тасуешь модной поворотной шайбой на напольном тоннеле.

Ну и, наконец, породистость проявляется в конфигурации кресел. У передних сидений достаточно длинная подушка, ненавязчивый боковой профиль и большое количество электрорегулировок. Пассажиры заднего ряда, в свою очередь, могут с легкостью закинуть ногу за ногу, почти как в лимузине, из регулируемой по наклону спинки дивана откидывается широкий подлокотник, есть персональный блок «климата» с тачскрином и пара силовых разъемов для подзарядки гаджетов. И, кстати, подогрев сидений здесь можно запрограммировать с отключением через 5, 15 и 30 мин., причем у передних и задних сидений греются не только подушки, но и спинки, есть подогрев обода руля, лобового стекла и форсунок омывателя.

А багажный отсек на внушительные 562 л (под шторку) увеличится до 1532 л, если сложить разрезную спинку дивана. В подполье нашлось место для «докатки» и инструмента, по флангам отсека организованы ниши. Пятая же дверь имеет систему бесконтактного открывания: достаточно постоять с ключом у «кормы» три секунды — и створка откроется. Есть в отсеке и розетка на 12 В. А не хватает разве что развитой системы крепления поклажи, как у упомянутого Skoda Kodiaq.

Активная позиция

Связка бензинового 2 литрового 238 сильного мотора, 8 диапазонного автомата Aisin и полного привода с муфтой BorgWarner знакома по модели Tugella, однако в большом семейном автомобиле эта схема настроена несколько иначе. Электроника заточена на уверенное, но не агрессивное ускорение, что в целом понятно, — на диване могут находиться маленькие дети или теща, которым такие спурты вряд ли понравятся. В то же время потенциал мощного мотора, который устанавливается также на целый ряд моделей Volvo, даже несколько избыточен для повседневной спокойной езды до офиса или дачи. В любом случае у вас не будет повода жаловаться на недостаточно активное ускорение — Monjaro в этом плане предсказуемый и резвый.

Подвеска в сравнении с «одноклассниками» — такими, как EXEED TXL и Chery Tiggo 8 Pro, настроена чуть плотнее, калибровки напоминают таковые у Volvo XC60. Откровенной жесткости не наблюдается, однако ходовая чуть подробнее, чем хотелось бы, считывает мелкие неровности. Более же серьезный дорожный брак комфортно отфильтровывается. При этом с энергоемкостью все замечательно: пружины и амортизаторы отлично держат удар на ямах и выбоинах, а на руле достаточно информации, чтобы чувствовать связь с машиной в связке поворотов.

Хороша и шумоизоляция. В салон не прорывается ни пескоструй в арках, ни рык мотора, ни аэродинамический гул. Мало того что разработчики не пожалели изолирующих материалов, боковые стекла в машинах «старших» комплектаций двойные, а акустика Bose имеет функционал шумоподавления. Система использует частоту паразитных звуков, проигрывая их в противофазе, тем самым снижая уровень звуковых раздражителей.

Еще один сильный козырь Monjaro — безупречно работающие электронные ассистенты водителя, тоже явно имеющие шведские корни. По факту связка адаптивного «круиза» и системы контроля рядности — частичный автопилот, который называется G-Pilot. Первый помощник не только поддерживает дистанцию до впередиидущего автомобиля в диапазоне скоростей от 0 до 150 км/ч. Он способен полностью остановить кроссовер и автоматически возобновить движение. Второй ассистент действует ненавязчиво и видит даже плохо прорисованную разметку. То же касается и «глазастой» системы контроля слепых зон — работает без сучка, без задоринки. Есть и очень полезный функционал ограничения скорости. Например, можно выставить скоростной потолок 58 км/ч или 78 км/ч и не бояться, что в городской суете нарвешься на штраф за превышение. Автомобиль может сам припарковаться, не откроет дверь, если, скажем, слева будет ехать велосипедист. Словом, он по-флагмански умен. А еще в его активе — пять звезд по стандартам китайского C-NCAP.

Наконец, на бездорожье трудно переоценить 210 мм дорожного просвета, относительно короткие свесы и режим Off-Road, при котором многодисковая муфта делит тягу между осями поровну. Свое делает также имитация межколесных блокировок системой ESP. Все эти ассистенты помогают без опасений съезжать на проселок и уверенно выезжать из снежных сугробов зимой.

Дорого, но выгодно

Официальные дилеры марки предлагают Monjaro в трех комплектациях, уже в «базе» при этом — полностью светодиодная оптика, панорамная крыша с люком, отделка салона кожей и потолка замшей, беспроводная зарядка, передние и задние датчики парковки, полный набор подогрева и вентиляция сиденья водителя, автоматика управления дальним светом, электропривод пятой двери, адаптивный «круиз» и ассистент сохранения полосы движения. В «старших» же исполнениях, как водится, больше электронных ассистентов и премиальных решений в оформлении и оснащении.

Добавим, что российские покупатели могут попытаться сэкономить, ввезя по параллельному импорту Monjaro в китайской спецификации, где он называется Geely Xingyue L. Таких машин на российских дорогах встречается немало. Здесь можно перепрошить медиацентр с китайским софтом у «неофициалов» и получить доступ к онлайн-сервисам — например, к функционалу «Яндекса». Однако минусы такой схемы, как ни крути, перевешивают. Вы не получите полноценный «зимний» пакет (будут подогреваться лишь внешние зеркала, заднее стекло и передние кресла), но самое главное — отсутствие официальной гарантии от производителя, которая в случае с «белыми» машинами составляет 5 лет или 150?000 км, системы «ЭРА-ГЛОНАС» и обновления ПО. Возникнут сложности с идентификацией запчастей при их заказе, риск некорректной перепрошивки мультимедиа и подводные камни, лежащие в юридической плоскости. Стоит ли идти на такие риски ради некоторой финансовой выгоды — вопрос риторический.

Технические характеристики Geely Monjaro 2.0T 4WD Габариты 4770х1895х1689 мм Колесная база 2845 мм Дорожный просвет 210 мм Объем багажника 562–1532 л Снаряженная масса 1855 кг Двигатель бензиновый L4 с турбонаддувом Объем двигателя 1969 см3 Мощность 238 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 350 Нм при 1800–4500 об/мин Трансмиссия автоматическая 8?диапазонная, Привод полный Макс. скорость 215 км/ч Время разгона 7,7 с до 100 км/ч Средний расход топлива 8,5 л/100 км Объем бака 62 л