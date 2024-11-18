Тест драйв

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О Geely Monjaro

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Джили Монжаро

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от 4 499 000
до 4 499 000
Geely Monjaro (2022) вид сбоку
Geely Monjaro (2022) салон
В водительской зоне аналоговые средства управления сбалансированы с цифровым инструментарием
Geely Monjaro (2022) монитор
Камерам с высочайшей детализацией помогают 12 датчиков парковки
Geely Monjaro (2022) передние кресла
Эргономичные передние сидения имеют обширный диапазон электрорегулировок и функцию подогрева, а водительское кресло — еще и память положений
Geely Monjaro (2022) климат для второго ряда
Сзади предусмотрен блок управления третьей зоной климат-контроля
Geely Monjaro (2022) задний диванGeely Monjaro (2022) багажное отделение
Geely Monjaro (2022) вид сзади
Во внешности Geely Monjaro обыгрываются стилевые ходы, характерные для автомобилей Volvo

Большой кроссовер марки Geely претендует на роль едва ли не идеального семейного автомобиля. Доказательство тому — шквальный спрос на эту модель. Мы разобрались в том, что помогает флагману Geely в борьбе с отнюдь не слабыми конкурентами

Давайте называть вещи своими именами — под кузовом Geely Monjaro скрывается техника кроссоверов компании Volvo, которую в 2009 году китайская марка выкупила у концерна Ford, получив доступ к технологиям и экспертизе шведских специалистов. Если посмотреть на нашего испытуемого в профиль, сложно не заметить сходство его силуэта и линии остекления с Volvo XC60. Однако на самом деле Monjaro базируется на модульной платформе более компактного Volvo XC40. «Тележку» CMA с поперечно расположенным мотором и опциональным полным приводом на основе муфты BorgWarner грамотно растянули, так что колесная база прибавила в сравнении с Volvo XC40?143 мм и почти сравнялась с межосевым расстоянием Volvo XC60. При этом по габаритной длине Monjaro даст фору и обоим «шведам», и даже некогда обожаемому многими российскими покупателями Skoda Kodiaq нового поколения. На оставленном «чехом» поле Monjaro, собственно говоря, и играет.

Окно в Европу

Надо отдать должное китайской марке: ее пиар- и маркетинговые силы не трубят о технической и дизайнерской перекличке со шведскими машинами в каждом пресс-релизе. Однако опытный пользователь прочтет между строк и, конечно, заметит и характерную вогнутость радиаторной решетки, и знакомые пропорции с длинным капотом. За что еще нужно поблагодарить скандинавов, так это за переданный по эстафете дух здорового консерватизма. Он в Monjaro явно присутствует, несмотря на обилие хрома в декоре и агрессивные стилевые нотки типа имитации патрубков выхлопа в заднем бампере. Замечательно, что дверные ручки здесь классические, ухватистые, а не новомодные и неудобные, которые многие разработчики прячут в панелях кузова. Крупные внешние зеркала на ножках — слагаемое хорошего обзора, площадь остекления достаточно велика, то есть тут нормальные стекла, а не бреши.

В салоне флагманская модель явно стремится впечатлить сразу тремя 12,3 дюймовыми дисплеями и демонстрирует богатство отделки, редкое в массовом сегменте. Обшивка кресел и панелей экокожей и алькантарой нежных оттенков, вставки под бронзу, тиснение на креслах и картах дверей, изящная атмосферная подсветка — все это выглядит броско, стильно, дорого и, что не менее важно, — интеллигентно, причем без налета скуки и некоторого аскетизма, свойственного шведским моделям.

Признаки породы

Электронная начинка, само собой, передовая. В топовых комплектациях вы получаете проекционный дисплей, бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль и аудиосистему Bose с функцией активного шумоподавления. Система кругового обзора транслирует на центральный тачскрин многочисленные ракурсы по периметру машины, в том числе эмулирует вид сверху. Процессор медиацентра очень шустрый, тут есть протокол подключения гаджетов Apple CarPlay, также можно отзеркалить экран смартфона через корректно работающее приложение CarbitLink.

В то же время и аналоговых решений, работающих на удобство, хватает. Например, под консолью организованы клавиши управления «климатом» и различным подогревом, а режимы движения тасуешь модной поворотной шайбой на напольном тоннеле.

Ну и, наконец, породистость проявляется в конфигурации кресел. У передних сидений достаточно длинная подушка, ненавязчивый боковой профиль и большое количество электрорегулировок. Пассажиры заднего ряда, в свою очередь, могут с легкостью закинуть ногу за ногу, почти как в лимузине, из регулируемой по наклону спинки дивана откидывается широкий подлокотник, есть персональный блок «климата» с тачскрином и пара силовых разъемов для подзарядки гаджетов. И, кстати, подогрев сидений здесь можно запрограммировать с отключением через 5, 15 и 30 мин., причем у передних и задних сидений греются не только подушки, но и спинки, есть подогрев обода руля, лобового стекла и форсунок омывателя.

А багажный отсек на внушительные 562 л (под шторку) увеличится до 1532 л, если сложить разрезную спинку дивана. В подполье нашлось место для «докатки» и инструмента, по флангам отсека организованы ниши. Пятая же дверь имеет систему бесконтактного открывания: достаточно постоять с ключом у «кормы» три секунды — и створка откроется. Есть в отсеке и розетка на 12 В. А не хватает разве что развитой системы крепления поклажи, как у упомянутого Skoda Kodiaq.

Активная позиция

Связка бензинового 2 литрового 238 сильного мотора, 8 диапазонного автомата Aisin и полного привода с муфтой BorgWarner знакома по модели Tugella, однако в большом семейном автомобиле эта схема настроена несколько иначе. Электроника заточена на уверенное, но не агрессивное ускорение, что в целом понятно, — на диване могут находиться маленькие дети или теща, которым такие спурты вряд ли понравятся. В то же время потенциал мощного мотора, который устанавливается также на целый ряд моделей Volvo, даже несколько избыточен для повседневной спокойной езды до офиса или дачи. В любом случае у вас не будет повода жаловаться на недостаточно активное ускорение — Monjaro в этом плане предсказуемый и резвый.

Подвеска в сравнении с «одноклассниками» — такими, как EXEED TXL и Chery Tiggo 8 Pro, настроена чуть плотнее, калибровки напоминают таковые у Volvo XC60. Откровенной жесткости не наблюдается, однако ходовая чуть подробнее, чем хотелось бы, считывает мелкие неровности. Более же серьезный дорожный брак комфортно отфильтровывается. При этом с энергоемкостью все замечательно: пружины и амортизаторы отлично держат удар на ямах и выбоинах, а на руле достаточно информации, чтобы чувствовать связь с машиной в связке поворотов.

Хороша и шумоизоляция. В салон не прорывается ни пескоструй в арках, ни рык мотора, ни аэродинамический гул. Мало того что разработчики не пожалели изолирующих материалов, боковые стекла в машинах «старших» комплектаций двойные, а акустика Bose имеет функционал шумоподавления. Система использует частоту паразитных звуков, проигрывая их в противофазе, тем самым снижая уровень звуковых раздражителей.

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Еще один сильный козырь Monjaro — безупречно работающие электронные ассистенты водителя, тоже явно имеющие шведские корни. По факту связка адаптивного «круиза» и системы контроля рядности — частичный автопилот, который называется G-Pilot. Первый помощник не только поддерживает дистанцию до впередиидущего автомобиля в диапазоне скоростей от 0 до 150 км/ч. Он способен полностью остановить кроссовер и автоматически возобновить движение. Второй ассистент действует ненавязчиво и видит даже плохо прорисованную разметку. То же касается и «глазастой» системы контроля слепых зон — работает без сучка, без задоринки. Есть и очень полезный функционал ограничения скорости. Например, можно выставить скоростной потолок 58 км/ч или 78 км/ч и не бояться, что в городской суете нарвешься на штраф за превышение. Автомобиль может сам припарковаться, не откроет дверь, если, скажем, слева будет ехать велосипедист. Словом, он по-флагмански умен. А еще в его активе — пять звезд по стандартам китайского C-NCAP.

Наконец, на бездорожье трудно переоценить 210 мм дорожного просвета, относительно короткие свесы и режим Off-Road, при котором многодисковая муфта делит тягу между осями поровну. Свое делает также имитация межколесных блокировок системой ESP. Все эти ассистенты помогают без опасений съезжать на проселок и уверенно выезжать из снежных сугробов зимой.

Дорого, но выгодно

Официальные дилеры марки предлагают Monjaro в трех комплектациях, уже в «базе» при этом — полностью светодиодная оптика, панорамная крыша с люком, отделка салона кожей и потолка замшей, беспроводная зарядка, передние и задние датчики парковки, полный набор подогрева и вентиляция сиденья водителя, автоматика управления дальним светом, электропривод пятой двери, адаптивный «круиз» и ассистент сохранения полосы движения. В «старших» же исполнениях, как водится, больше электронных ассистентов и премиальных решений в оформлении и оснащении.

Добавим, что российские покупатели могут попытаться сэкономить, ввезя по параллельному импорту Monjaro в китайской спецификации, где он называется Geely Xingyue L. Таких машин на российских дорогах встречается немало. Здесь можно перепрошить медиацентр с китайским софтом у «неофициалов» и получить доступ к онлайн-сервисам — например, к функционалу «Яндекса». Однако минусы такой схемы, как ни крути, перевешивают. Вы не получите полноценный «зимний» пакет (будут подогреваться лишь внешние зеркала, заднее стекло и передние кресла), но самое главное — отсутствие официальной гарантии от производителя, которая в случае с «белыми» машинами составляет 5 лет или 150?000 км, системы «ЭРА-ГЛОНАС» и обновления ПО. Возникнут сложности с идентификацией запчастей при их заказе, риск некорректной перепрошивки мультимедиа и подводные камни, лежащие в юридической плоскости. Стоит ли идти на такие риски ради некоторой финансовой выгоды — вопрос риторический.

    

Технические характеристики Geely Monjaro 2.0T 4WD

Габариты

4770х1895х1689 мм

Колесная база

2845 мм

Дорожный просвет

210 мм

Объем багажника

562–1532  л

Снаряженная масса

1855 кг

Двигатель

бензиновый L4 с турбонаддувом

Объем двигателя

1969 см3

Мощность

238 л.с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

350 Нм при 1800–4500  об/мин

Трансмиссия

автоматическая 8?диапазонная,

Привод

полный

Макс. скорость

215 км/ч

Время разгона

7,7 с до 100 км/ч

Средний расход топлива

8,5 л/100 км

Объем бака

62 л

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