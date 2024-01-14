На нашем рынке – очередная новинка из Китая. Очередной кроссовер. Естественно, недешевый. Но этот автомобиль не просто хочет казаться «европейцем», он по сути им является. Знакомьтесь — Geely Monjaro!

Шведский след

…И ничего странного тут нет. Китайская компания Geely еще в 2010 году купила шведского производителя Volvo. При этом предоставила шведам «свободу творчества», но постепенно внедряла в свое производство европейские технологии. Один из свежих «плодов сотрудничества» — кроссовер Monjaro. Он базируется на новой вольвовской платформе CMA (на ней же построены, к примеру, Volvo ХС40 и Geely Tugella). В общем, все рекомендации на этом можно было бы закончить. Хотя про новинку можно сказать еще много хорошего. Возможно, это лучшая китайская «тележка» из числа представленных на нашем рынке. А дизайн… Очень спокойный, современный, без малейшего налета азиатчины. Достойный, чтобы спереди на этом кузове красовался логотип любой уважаемой европейской премиум-марки (тем более что решетка радиатора — точь-в-точь вольвовская). И все же автомобиль самобытный. И это хорошо.

Салон получился богатый, можно даже сказать, шикарный, причем опять же без скидок на китайское происхождение. Любые попытки найти какие-то огрехи в салоне Monjaro бесполезны: здесь полный порядок и с качеством материалов, и с эргономикой. А оснащение, как положено, — по высшему классу. Чего стоят только три (!) экрана медиасистемы! Тут китайцы задают новый тренд в классе «премиум». Причем третий 12 дюймовый ЖК-дисплей на передней панели предназначен персонально для переднего пассажира. Чтобы ему не скучно было в дальней дороге. Он может с его помощью настроить под себя климат-контроль или посмотреть фильм (задействовав флешку или «привязав» к системе смартфон). Моя единственная претензия ко всей этой красоте — она не знает приложение Apple CarPlay, и, чтобы «подружить» систему с моим телефоном, надо скачивать дополнительную программу. А еще только добавлю, что кроссовер напичкан всеми возможными современными системами активной безопасности и комфорта. Например, он может сам парковаться, заблокирует дверь (и не даст ее открыть!), если мимо будет ехать велосипедист. Не забыли и про теплые опции: греется все — и передние сиденья, и задние (включая все спинки), форсунки, руль…

Сзади места очень много, пассажир может сидеть, закинув ногу на ногу, даже если впереди рослый водитель. Также есть блок управления климат-контролем для задних пассажиров. И багажник получился очень приличный — 562 л.

…на русских дорогах

Под капотом — безальтернативная двухлитровая турбочетверка мощностью 238 л.с. (такая же, какие устанавливают на Volvo XC40 и XC60), 8 ступенчатый автомат Aisin, а полный привод подключается с помощью муфты от BorgWarner. Какие тут еще нужны рекомендации? Разгоняется большой внедорожник весом под 2 т довольно резво — думаю, что заявленные 7,7 с до сотни близки к истине. По управляемости Monjaro тоже напоминает Volvo: на любой дороге он ведет себя надежно, стабильно и точно реагирует на все действия рулем. Словом, баланс выдержан превосходно. Система стабилизации вмешивается (если надо) деликатно и точно. Раскачки (и на не очень хорошей дороге) нет, и для дальних поездок машина подходит. Она позволяет свернуть даже на разбитую проселочную дорогу. И что же? Подвеска легко отрабатывает и мелочь, и ямки покрупнее, и перед разными «лежачими полицейскими» не пасует.

А что на реальном бездорожье? Похоже, китайцы (при помощи шведов) сделали кроссовер, на котором не страшно съехать с шоссе. Для «паркетника» потенциал очень неплохой: клиренс 210 мм и относительно короткие свесы кузова. В паре с двигателем работает классический автомат, в помощь водителю — и отключение системы стабилизации, и внедорожный режим работы. Впрочем, не стоит забывать про 20 дюймовые дорожные шины и не соваться в грязь, не зная броду…

Но главная стихия Monjaro — конечно же, скоростная трасса. Именно тут в полной мере ощущается родство с породистыми шведскими машинами. И плывет корабль, не замечая проплешин на весеннем асфальте… Кстати, еще одно из достоинств кроссовера — тишина в салоне. Можно наслаждаться звуками музыки — система Bose гарантирует самое высокое качество воспроизведения.

А еще очень понравилось, как работает «умный» круиз-контроль G-Pilot. По сути, это активный помощник при движении на трассе: система четко поддерживает установленную скорость, дистанцию до впередиидущего автомобиля, подруливает даже на крутых поворотах, удерживая машину в полосе… И сама, если надо, плавно остановит машину — к примеру, на светофоре. Но воспринимать опцию как полноценный автопилот не стоит, об этом система заявляет сама и просит водителя не отпускать руль.

Сколько крон в одном юане?

Дилеры предлагают выбрать одну из трех комплектаций: Luxury за 4,5 млн рублей, Flagship за 4,7 млн и топовую Exclusive стоимостью 4,8 млн. Причем даже базовая версия, как и положено в китайских компаниях, оснащена более чем богато. Вся оптика — светодиодная, салон отделан кожей и замшей двух цветов, есть полный набор обогревов (и вентиляция сиденья водителя), автоматика управления дальним светом, адаптивный круиз-контроль и целый ряд систем активной безопасности, беспроводная зарядка смартфона, электропривод пятой двери, панорамная крыша с люком и др.

Самая интересная, наверное, комплектация Flagship. За 200 000 рублей доплаты вам добавят акустическую систему Bose с десятью колонками и шумоподавлением, 20 дюймовые диски, улучшенную шумоизоляцию, вентиляцию для кресла переднего пассажира, проекционный дисплей и активный круиз-контроль G-Pilot. Наконец, топ-версия Exclusive включает комбинированную обивку салона (кожа и замша) и расширенный «эксклюзивный» набор декоративных элементов, а также окраску кузова в цвет «изумрудный металлик». Это, конечно, очень красиво выглядит, но обойтись без такого можно. Я — за Flagship!

А кто конкуренты? По размерам точно совпадают два популярных корейских кроссовера — Hyundai Santa Fe и Kia Sorento. Только где они? Официальные продажи давно прекращены… А те авто, что предлагают привезти по параллельному импорту (и без гарантии), будут стоить дороже. Значит, надо смотреть на конкурентов из КНР.

Сразу вспоминается кросс-купе Geely Tugella — с такими же двигателем и трансмиссией. Он чуть компактнее, а по цене чуть дешевле (4,1–4,3 млн рублей).

Близкий по габаритам Сhery Tiggo 8 Pro Max не такой мощный (197 сил) и далеко не такой изысканный по дизайну. Зато есть трехрядный салон, вмещающий семерых. Выложить за «восьмерку» придется 3,9–4,2 млн рублей. Exeed VX с таким же мощным мотором и полным же приводом больше почти на 20 см и дороже (4,9–5,2 млн). Так что, похоже, у Monjaro образовалась своя собственная ниша на рынке, и сравнить его сегодня практически не с кем.

Этот кроссовер однозначно метит в премиальный класс, и, честно говоря, это обоснованно. «За» — современный дизайн, богатая комплектация и отличные ходовые характеристики.

Технические характеристики Geely Monjaro Габариты, мм 4770х1895х1689 Колесная база, мм 2845 Дорожный просвет, мм 210 Объем багажника, л 562/1532 Снаряженная масса, кг 1855 Тип двигателя бензиновый турбо Рабочий объем, см³ 1969 Макс. мощность, л.с./об/мин 238/5500 Макс. момент, Hм/об/мин 235/1800–4500 Привод подключаемый полный Трансмиссия Автоматическая 8-ступенчатая Макс. скорость, км/ч 215 Время разгона 0–100 км/ч, с 7,7 Объем бака, л 8,5