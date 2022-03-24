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24 мар 2022

Китайские автопроизводители не спешат усиливать свои позиции на российском рынке

Китайские автопроизводители не спешат усиливать свои позиции на российском рынке

На протяжении нескольких дней финансовые аналитики предрекали, что китайские автопроизводители могут активизироваться на российском рынке, благо ситуация с приостановкой деятельности различных европейских конкурентов позволяет. Однако, концерны из Поднебесной не спешат действовать

К примеру, компания Geely приостановила работу своего белорусского завода, откуда машины поступали и в Россию. К слову, деятельность фирмы в целом тоже на нашем рынке встает на паузу. В данный момент сообщается, что в Geely изучают репутационные риски. Мы продолжаем следить за ситуацией и учитываем все нюансы развивающихся событий», — подчеркнули в Geely.

В таких условиях вероятнее всего будет перенесена и премьера кроссовера Geely Monjaro.  Отметим, что этот автомобиль является ближайшим родственником Geely Tugella, так как делит с ним общую платформу и силовые установки. В нашу страну кроссовер должен приехать с двухлитровым 200-сильным турбомотором.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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