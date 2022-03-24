Китайские автопроизводители не спешат усиливать свои позиции на российском рынке

На протяжении нескольких дней финансовые аналитики предрекали, что китайские автопроизводители могут активизироваться на российском рынке, благо ситуация с приостановкой деятельности различных европейских конкурентов позволяет. Однако, концерны из Поднебесной не спешат действовать

К примеру, компания Geely приостановила работу своего белорусского завода, откуда машины поступали и в Россию. К слову, деятельность фирмы в целом тоже на нашем рынке встает на паузу. В данный момент сообщается, что в Geely изучают репутационные риски. Мы продолжаем следить за ситуацией и учитываем все нюансы развивающихся событий», — подчеркнули в Geely.

В таких условиях вероятнее всего будет перенесена и премьера кроссовера Geely Monjaro. Отметим, что этот автомобиль является ближайшим родственником Geely Tugella, так как делит с ним общую платформу и силовые установки. В нашу страну кроссовер должен приехать с двухлитровым 200-сильным турбомотором.