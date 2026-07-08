Geely готовит новый Preface

Geely раскрыла первые подробности о новом флагманском седане Preface L90. Компания уже опубликовала официальный тизер модели, а ее полноценная премьера состоится 10 июля. Одновременно стало известно, что новинка выйдет сразу с несколькими силовыми установками, включая новую гибридную систему i-HEV

Preface L90 уже прошел сертификацию в Китае, благодаря чему раскрылись основные технические характеристики. По сравнению с нынешним Preface седан заметно увеличится в размерах. Его длина составит 4956 мм, ширина – 1915 мм, высота – 1505 мм, а колесная база – 2854 мм. В остальном дизайн модели останется прежним.

Базовые версии оснастят бензиновыми двигателями объемом 1,5 или 2,0 литра мощностью 201 и 272 л.с. соответственно. Особый интерес представляет новая гибридная модификация i-HEV. Она получит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 163 л.с. и один электромотор, мощность которого, по предварительным данным, составит 238 л.с. Ранее Geely уже заявляла, что такой седан сможет расходовать 3,98 литра топлива на 100 км.