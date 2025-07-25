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О Geely Preface

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Geely Preface (2024) вид спереди
Дорожный просвет 135 миллиметров, нужна осторожность при парковке у бордюра, чтобы не поцарапать бампер
Geely Preface (2024) вид сбоку
Колесная база в 2800 миллиметров позволяет сделать салон просторным
Geely Preface (2024) вид сзади
Седан бизнес-класса, стремительный и изящный
Geely Preface (2024) вид сзади
Задние фонари визуально объединяет контурная светодиодная линия во всю ширину кузова
Geely Preface (2024) дверь
Дизайн интерьера сдержанный, интеллигентный
Geely Preface (2024) дверь
Дверь открывается широко, от грязи прикрыта только нижняя часть порога
Geely Preface (2024) дверь
Клавиша опускания бокового стекла крупная, удобная
Geely Preface (2024) передние кресла
Кресло спроектировано с учетом европейской фигуры, кроме, разве что, длины подушки
Geely Preface (2024) передние кресла
Сиденье водителя регулируется в шести направлениях, поддержка поясницы – в четырех направлениях
Geely Preface (2024) салон
Большой экран, минимум кнопок
Geely Preface (2024) руль
Руль срезан сверху и снизу
Geely Preface (2024) приборная панель
Шрифты 10,2-дюймовой приборной панели мелковаты – кроме цифры скорости
Geely Preface (2024) слева от руля
Слева от руля есть ящичек с откидной крышкой
Geely Preface (2024) монитор
У мультимедийного дисплея диагональю 13,2 дюйма – современная графика и быстродействие, высокая четкость
Geely Preface (2024) монитор
Автомобиль поддерживает протокол Apple CatPlay
Geely Preface (2024) монитор
Обогрев и вентиляция передних сидений включаются через экран
Geely Preface (2024) монитор
Так же управляется и климатическая система
Geely Preface (2024) монитор
Все настройки автомобиля – тоже здесь
Geely Preface (2024) монитор
У аудиосистемы – двенадцать динамиков и сабвуфер. Можно переключить звук на динамики в передних подголовниках, чтобы не беспокоить пассажиров
Geely Preface (2024) монитор
Аудиотреки можно воспроизводить с USB-накопителя или со смартфона через Bluetooth
Geely Preface (2024) монитор
Есть четыре режима движения
Geely Preface (2024) монитор
Камеры кругового обзора позволяют парковаться «по приборам»
Geely Preface (2024) монитор
Логика меню небезупречна, в одной вкладке – регулировки разных систем
Geely Preface (2024) кнопки
Выбрать режим вождения можно и тумблером Drive Mode на центральном тоннеле
Geely Preface (2024) центральная консоль
Центральная консоль отделана имитацией древесного шпона
Geely Preface (2024) лоток
Под сдвижной полкой – лоток для мелочей и два подстаканника
Geely Preface (2024) бокс
В подлокотнике – вместительный бокс
Geely Preface (2024) задний ряд
Задний ряд достаточно просторный
Geely Preface (2024) задний ряд
Места для ног очень много
Geely Preface (2024) подстаканники
В откидном подлокотнике – два подстаканника
Geely Preface (2024) воздуховод
Задний диван имеет раздельные подогревы
Geely Preface (2024) кнопка открывания багажника
Кнопку открывания багажника легко спутать с парктроником
Geely Preface (2024) багажное отделение
Объем багажника составляет 500 литров
Geely Preface (2024) докатка
Под фальшполом – органайзер с докаткой
Geely Preface (2024) багажное отделение
Со сложенной спинкой второго ряда сидений объем багажника увеличится до 1000 литров
Geely Preface (2024) задняя подвеска
Задняя подвеска – независимая многорычажная
Geely Preface (2024) колесо
Автомобиль обут в шины Continental WinterContact TS 860 S размерности 225/45 R18
Geely Preface (2024) моторный отсек
Технически двигатель относится к «вольвовскому» семейству Drive-E, появившемуся в 2013 году
Geely Preface (2024) пыльник
Моторный отсек снизу прикрыт пыльником
Geely Preface (2024) логотип на радиаторе

Гены Volvo, динамика, стиль

«Лучше сразу запрограммируйте включение камер кругового обзора на кнопку быстрого доступа на руле, которая со звездочкой, чтоб функция была всегда под рукой», — посоветовали в пресс-парке, когда я получал этот седан. И объяснили, почему: все привыкли к кроссоверам, а тут дорожный просвет 135 миллиметров, при парковке у бордюра можно поцарапать или даже сломать «губу» переднего бампера. Как у них у самих и было, когда принимали партию этих Geely Preface. Так что картинку с наружных камер лучше выводить на центральный экран заблаговременно.

Экстерьер и интерьер

Переднеприводный среднеразмерный Preface – первый из седанов Geely, спроектированный на «вольвовской» платформе CMA. Шведская марка со всеми ее разработками, напомним, принадлежит китайскому концерну с 2010 года.  Preface, в переводе с английского – «предисловие», выпускается компанией Geely с 2020 года, пережил уже два рестайлинга, тестовый автомобиль – последнее обновление, 2024 года.

Длина машины 4825 мм, колесная база 2800 мм. Экстерьер соответствует назначению: седан бизнес-класса, стремительный и элегантный. Продолжая тему родства с шведской маркой – спереди Preface похож на флагманский седан Volvo S90: форма и дизайн решетки радиатора, Т-образный декор боковых воздухозаборников на бампере, напоминающий о «молоте Тора», тоже Т-образном мотиве в дизайне светотехники Volvo. Но по размерам Preface ближе к меньшему седану Volvo S60, хоть и длиннее его на 64 мм.  Диодная светотехника спереди и сзади, дальний свет бьет на 172 метра, задние фонари соединены светодиодной линией во всю ширину кузова.

В интерьере тоже родство ощущается родство с эстетикой Volvo: сдержанно, но достойно. Темный пластик, темная экокожа с красной прострочкой, матовый хром, серый шпон. Та же фурнитура и тот же алгоритм опускания и подъема боковых стёкол, что в Atlas и в Cityray, – нажатием тумблера в обратную сторону, против логики. Руль срезан сверху и снизу, управление коробкой отдано правому подрулевому селектору. Два экрана – 10,2-дюймовая цифровая комбинация приборов, вертикальный мультимедийный дисплей диагональю 13,2 дюйма. Уже в базе у машины есть весь набор «зимних» опций: подогрев рулевого колеса, передних и задних сидений, наружных зеркал, лобового и заднего стекол. А передние сиденья – еще и с вентиляцией. Аудиосистема премиум-класса с двенадцатью динамиками, включая те, что в подголовнике водителя, на них можно сосредоточить весь звук, если задние пассажиры уснули.

Но к сожалению, большинство нужных настроек – через центральный экран: включение фар, регулировка климата, подогревы и вентиляция передних сидений и так далее. Из физических кнопок есть только обдув переднего стекла и подогрев заднего, плюс два тумблера на центральном тоннеле. Левый, Drive Mode, позволяет выбрать один из четырех режимов – Eco, Comfort, Sport и Smart. Правый тумблер регулирует громкости аудиосистемы. Да, есть еще тумблер на левой спице руля и и барашек на правой. Вот и все. Зарядок беспроводных нет, только USB-разъемы, нет непременных в китайских машинах панорамы и люка. Задний ряд двоих вмещает с комфортом, троих – при необходимости. Здесь уже подогревы дивана включаются кнопками. 500-литровый объем багажника можно увеличить вдвое, сложив спинку заднего сиденья.

Агрегаты

Двухлитровый рядный бензиновый четырехцилиндровый турбированный двигатель Geely JLH-4G20TD, установленный под капотом Preface, выпускается на китайском заводе с 2018 года и используется Geely еще, например, в кроссоверах Atlas, Monjaro, кросс-купе Tugella. И снова – привет, Volvo: этот мотор является вариацией двигателя Volvo B4204T30 серии Drive-E, вышедшего на рынок в 2013-м, его тогда начали ставить в Volvo S60 второго поколения. Блок цилиндров и головка блока цилиндров у Geely JLH-4G20TD алюминиевые, в приводе ГРМ – ремень, турбина – BorgWarner K03. В формировке для Preface мотор развивает мощность 200 л.с. при 4500 об/мин и выдает крутящий момент в 325 Нм в диапазоне 1800-4000 об/мин. Примерный ресурс двигателя – 300 тыс км.

В трансмиссии Preface использован семиступенчатый преселективный «робот» Geely 7DCT330, он выпускается с 2018 года и устанавливается на Coolray, Atlas Pro. Эта РКПП рассчитана на работу с полным или передним, как в случае с Geely Preface, приводом и способна передавать крутящий момент до 330 Нм. Регламент обслуживания – каждые 90 тыс км., но, по некоторым данным, этот интервал лучше сократить вдвое. Задние подшипники валов, блок двойного сцепления могут потребовать ремонта через 150 тысяч км, а примерный ресурс «робота» в целом – 275 тыс км.

Тандем двигателя и коробки способен разогнать автомобиль снаряженной массой 1610 кг до скорости 210 км/ч, время разгона с места до «сотни» – 7,1 секунды.

В движении

И первое, что подтверждается, когда оказываешься за рулем Geely Preface, – хорошая динамика. Автомобиль легко разгоняется, рулится, он бесшумный, разве что шины зимние фрикционные гудят, но с летними явно будет совсем тихо. И в городе, и на трассе Geely Preface очень бодро едет даже в режиме Comfort, не говоря уж о Sport, на недостаточность двигателя нет даже намека. При этом едет, если можно так выразиться, дорого и интеллигентно. Минус – нефиксируемый подрулевой рычаг указателя поворота, который все время тянет выключить вручную, но при этом все время промахиваешься и так и едешь, пугая соседей по потоку, моргая то правыми, то левыми поворотниками. Еще в долгой дороге на трассе затекает поясница, хотя вроде и регулировка поясничного подпора есть. Может быть, потому что подушка сиденья регулируется только по высоте, но не по наклону. К центральному экрану стандартная претензия: при боковом солнце на нем ничего не видно, да еще при таком освещении становятся особенно заметны отпечатки пальцев.

Необычно настроена педаль тормоза: до половины хода прожимается легко, дальше уже с ощутимым сопротивлением. И это не большой свободный ход, а именно настройка сопротивления нажиму, нелинейная. К слову, тормозной путь Preface при экстренном торможении со 100 км/ч — 35,9 метра, один из лучших показателей в классе. Расход топлива близко к паспортному: около 8 литров по городу, 6,7 литра на трассе.

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Подвеска – предсказуемо асфальтовая, короткоходная, люки и стыки на скорости автомобиль перемахивает вполне комфортно, но на разбитой грунтовке чувствуешь всем телом каждую ямку. Мелкие Geely Preface отмечает стуком и вздрагиванием, а на крупных начинается пляска кузова. Проехать можно, но лучше крадучись, чтобы не насиловать автомобиль.

В целом водить Geely Preface, повторюсь, очень приятно. Системы безопасности работают корректно, без фанатизма, и существенно облегчают управление машиной, на них можно положиться. Geely Preface аккуратно подруливает, возвращаясь в полосу движения, при попытке ее покинуть. На грубую ошибку вождения – например, наезд колесом на обочину на скорости в 90 км/ч, –  автомобиль отреагирует незамедлительно, резко вернется на курс, сопровождая маневр звуком и надписью на приборной панели о том, что сработала система экстренного удержания в полосе. Так же, звуком, текстом и действием, Geely Preface отзовется на опасное сближение с впереди идущей машиной. Адаптивный круиз-контроль позволяет ехать «без рук» даже в городе. Но недолго: если отпустить руль, вскоре приборная панель окаймляется предупреждающей яркой желтой рамкой, раздается троекратный зуммер, на панели приборов загорается красный значок руля и возникает красная надпись, призывающая вернуть руки на руль.

Впрочем, и электроника способна сбоить. Отъезжая от заправки, заводишь кнопкой машину, а приборная панель и центральный экран остаются темными. Такое уже встречалось мне у кроссовера другого китайского бренда, тогда глюк системы вылечился перезапуском двигателя, а сейчас я просто подождал, и экраны Preface сами включились.

Главное ограничение использования этой машины – низкий клиренс. И еще поскольку это седан, а не кроссовер, грузовые возможности его не очень большие. Но есть и плюсы, вытекающие из принадлежности машины к семейству седанов: Preface рулится лучше, чем кроссовер. Плюс низкий центр масс и меньше крены, автомобиль в повороты входит гораздо легче, точнее, и на большей скорости можно это делать, если это кому-то нужно. Да, возможности проехать ограниченные. Но удовольствие от вождения – повышенное. На Geely Preface тянет гонять, машинка задорная, легкая на подъем: 130 км/ч ощущаются так же, как 90 км/ч, только ветер чуть больше свистит.

Вердикт: автомобиль для тех, кто хочет и может позволить себе выделиться из ряда владельцев утилитарных кроссоверов. И получить удовольствие от вождения – что в городе, что на трассе. Правда, придется смириться с отсутствием кнопок и настройками через экран. В топовой комплектации Flagship за Geely Preface просят 3 567 190 рублей, это без учета выгод, скидок и акций. Плюс-минус в той же ценовой категории находятся и его конкуренты, первым делом на ум приходят Chery Arrizo 8 и Changan Lamore. Из менее распространённых – JAC J7, FAW Bestune B70. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, но Geely Preface в этом списке уж точно входит в первую тройку.

      

Технические характеристики Geely Preface

ГАБАРИТЫ, ММ

4825/1880/1469

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2800

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

135

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1610

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый L4, турбонаддув

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1969

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

200 при 4500 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

325 при 1800-4000 об/мин

ПРИВОД

Передний

ТРАНСМИССИЯ

7DCT

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

210

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

7,1

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

7,2

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