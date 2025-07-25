Гены Volvo, динамика, стиль

«Лучше сразу запрограммируйте включение камер кругового обзора на кнопку быстрого доступа на руле, которая со звездочкой, чтоб функция была всегда под рукой», — посоветовали в пресс-парке, когда я получал этот седан. И объяснили, почему: все привыкли к кроссоверам, а тут дорожный просвет 135 миллиметров, при парковке у бордюра можно поцарапать или даже сломать «губу» переднего бампера. Как у них у самих и было, когда принимали партию этих Geely Preface. Так что картинку с наружных камер лучше выводить на центральный экран заблаговременно.

Экстерьер и интерьер

Переднеприводный среднеразмерный Preface – первый из седанов Geely, спроектированный на «вольвовской» платформе CMA. Шведская марка со всеми ее разработками, напомним, принадлежит китайскому концерну с 2010 года. Preface, в переводе с английского – «предисловие», выпускается компанией Geely с 2020 года, пережил уже два рестайлинга, тестовый автомобиль – последнее обновление, 2024 года.

Длина машины 4825 мм, колесная база 2800 мм. Экстерьер соответствует назначению: седан бизнес-класса, стремительный и элегантный. Продолжая тему родства с шведской маркой – спереди Preface похож на флагманский седан Volvo S90: форма и дизайн решетки радиатора, Т-образный декор боковых воздухозаборников на бампере, напоминающий о «молоте Тора», тоже Т-образном мотиве в дизайне светотехники Volvo. Но по размерам Preface ближе к меньшему седану Volvo S60, хоть и длиннее его на 64 мм. Диодная светотехника спереди и сзади, дальний свет бьет на 172 метра, задние фонари соединены светодиодной линией во всю ширину кузова.

В интерьере тоже родство ощущается родство с эстетикой Volvo: сдержанно, но достойно. Темный пластик, темная экокожа с красной прострочкой, матовый хром, серый шпон. Та же фурнитура и тот же алгоритм опускания и подъема боковых стёкол, что в Atlas и в Cityray, – нажатием тумблера в обратную сторону, против логики. Руль срезан сверху и снизу, управление коробкой отдано правому подрулевому селектору. Два экрана – 10,2-дюймовая цифровая комбинация приборов, вертикальный мультимедийный дисплей диагональю 13,2 дюйма. Уже в базе у машины есть весь набор «зимних» опций: подогрев рулевого колеса, передних и задних сидений, наружных зеркал, лобового и заднего стекол. А передние сиденья – еще и с вентиляцией. Аудиосистема премиум-класса с двенадцатью динамиками, включая те, что в подголовнике водителя, на них можно сосредоточить весь звук, если задние пассажиры уснули.

Но к сожалению, большинство нужных настроек – через центральный экран: включение фар, регулировка климата, подогревы и вентиляция передних сидений и так далее. Из физических кнопок есть только обдув переднего стекла и подогрев заднего, плюс два тумблера на центральном тоннеле. Левый, Drive Mode, позволяет выбрать один из четырех режимов – Eco, Comfort, Sport и Smart. Правый тумблер регулирует громкости аудиосистемы. Да, есть еще тумблер на левой спице руля и и барашек на правой. Вот и все. Зарядок беспроводных нет, только USB-разъемы, нет непременных в китайских машинах панорамы и люка. Задний ряд двоих вмещает с комфортом, троих – при необходимости. Здесь уже подогревы дивана включаются кнопками. 500-литровый объем багажника можно увеличить вдвое, сложив спинку заднего сиденья.

Агрегаты

Двухлитровый рядный бензиновый четырехцилиндровый турбированный двигатель Geely JLH-4G20TD, установленный под капотом Preface, выпускается на китайском заводе с 2018 года и используется Geely еще, например, в кроссоверах Atlas, Monjaro, кросс-купе Tugella. И снова – привет, Volvo: этот мотор является вариацией двигателя Volvo B4204T30 серии Drive-E, вышедшего на рынок в 2013-м, его тогда начали ставить в Volvo S60 второго поколения. Блок цилиндров и головка блока цилиндров у Geely JLH-4G20TD алюминиевые, в приводе ГРМ – ремень, турбина – BorgWarner K03. В формировке для Preface мотор развивает мощность 200 л.с. при 4500 об/мин и выдает крутящий момент в 325 Нм в диапазоне 1800-4000 об/мин. Примерный ресурс двигателя – 300 тыс км.

В трансмиссии Preface использован семиступенчатый преселективный «робот» Geely 7DCT330, он выпускается с 2018 года и устанавливается на Coolray, Atlas Pro. Эта РКПП рассчитана на работу с полным или передним, как в случае с Geely Preface, приводом и способна передавать крутящий момент до 330 Нм. Регламент обслуживания – каждые 90 тыс км., но, по некоторым данным, этот интервал лучше сократить вдвое. Задние подшипники валов, блок двойного сцепления могут потребовать ремонта через 150 тысяч км, а примерный ресурс «робота» в целом – 275 тыс км.

Тандем двигателя и коробки способен разогнать автомобиль снаряженной массой 1610 кг до скорости 210 км/ч, время разгона с места до «сотни» – 7,1 секунды.

В движении

И первое, что подтверждается, когда оказываешься за рулем Geely Preface, – хорошая динамика. Автомобиль легко разгоняется, рулится, он бесшумный, разве что шины зимние фрикционные гудят, но с летними явно будет совсем тихо. И в городе, и на трассе Geely Preface очень бодро едет даже в режиме Comfort, не говоря уж о Sport, на недостаточность двигателя нет даже намека. При этом едет, если можно так выразиться, дорого и интеллигентно. Минус – нефиксируемый подрулевой рычаг указателя поворота, который все время тянет выключить вручную, но при этом все время промахиваешься и так и едешь, пугая соседей по потоку, моргая то правыми, то левыми поворотниками. Еще в долгой дороге на трассе затекает поясница, хотя вроде и регулировка поясничного подпора есть. Может быть, потому что подушка сиденья регулируется только по высоте, но не по наклону. К центральному экрану стандартная претензия: при боковом солнце на нем ничего не видно, да еще при таком освещении становятся особенно заметны отпечатки пальцев.

Необычно настроена педаль тормоза: до половины хода прожимается легко, дальше уже с ощутимым сопротивлением. И это не большой свободный ход, а именно настройка сопротивления нажиму, нелинейная. К слову, тормозной путь Preface при экстренном торможении со 100 км/ч — 35,9 метра, один из лучших показателей в классе. Расход топлива близко к паспортному: около 8 литров по городу, 6,7 литра на трассе.

Подвеска – предсказуемо асфальтовая, короткоходная, люки и стыки на скорости автомобиль перемахивает вполне комфортно, но на разбитой грунтовке чувствуешь всем телом каждую ямку. Мелкие Geely Preface отмечает стуком и вздрагиванием, а на крупных начинается пляска кузова. Проехать можно, но лучше крадучись, чтобы не насиловать автомобиль.

В целом водить Geely Preface, повторюсь, очень приятно. Системы безопасности работают корректно, без фанатизма, и существенно облегчают управление машиной, на них можно положиться. Geely Preface аккуратно подруливает, возвращаясь в полосу движения, при попытке ее покинуть. На грубую ошибку вождения – например, наезд колесом на обочину на скорости в 90 км/ч, – автомобиль отреагирует незамедлительно, резко вернется на курс, сопровождая маневр звуком и надписью на приборной панели о том, что сработала система экстренного удержания в полосе. Так же, звуком, текстом и действием, Geely Preface отзовется на опасное сближение с впереди идущей машиной. Адаптивный круиз-контроль позволяет ехать «без рук» даже в городе. Но недолго: если отпустить руль, вскоре приборная панель окаймляется предупреждающей яркой желтой рамкой, раздается троекратный зуммер, на панели приборов загорается красный значок руля и возникает красная надпись, призывающая вернуть руки на руль.

Впрочем, и электроника способна сбоить. Отъезжая от заправки, заводишь кнопкой машину, а приборная панель и центральный экран остаются темными. Такое уже встречалось мне у кроссовера другого китайского бренда, тогда глюк системы вылечился перезапуском двигателя, а сейчас я просто подождал, и экраны Preface сами включились.

Главное ограничение использования этой машины – низкий клиренс. И еще поскольку это седан, а не кроссовер, грузовые возможности его не очень большие. Но есть и плюсы, вытекающие из принадлежности машины к семейству седанов: Preface рулится лучше, чем кроссовер. Плюс низкий центр масс и меньше крены, автомобиль в повороты входит гораздо легче, точнее, и на большей скорости можно это делать, если это кому-то нужно. Да, возможности проехать ограниченные. Но удовольствие от вождения – повышенное. На Geely Preface тянет гонять, машинка задорная, легкая на подъем: 130 км/ч ощущаются так же, как 90 км/ч, только ветер чуть больше свистит.

Вердикт: автомобиль для тех, кто хочет и может позволить себе выделиться из ряда владельцев утилитарных кроссоверов. И получить удовольствие от вождения – что в городе, что на трассе. Правда, придется смириться с отсутствием кнопок и настройками через экран. В топовой комплектации Flagship за Geely Preface просят 3 567 190 рублей, это без учета выгод, скидок и акций. Плюс-минус в той же ценовой категории находятся и его конкуренты, первым делом на ум приходят Chery Arrizo 8 и Changan Lamore. Из менее распространённых – JAC J7, FAW Bestune B70. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, но Geely Preface в этом списке уж точно входит в первую тройку.

Технические характеристики Geely Preface ГАБАРИТЫ, ММ 4825/1880/1469 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2800 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 135 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1610 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый L4, турбонаддув РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1969 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 200 при 4500 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 325 при 1800-4000 об/мин ПРИВОД Передний ТРАНСМИССИЯ 7DCT МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 210 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 7,1 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,2