Вместительный седан D-класса — редкий зверь на российском автомобильном рынке. Относящийся к этому возрождающемуся сегменту Geely Preface можно назвать зверем ласковым и нежным, но не лишенным хищных повадок

Это раньше седаны воплощали собой представления о классических автомобилях. Сейчас же типичное личное транспортное средство для большинства — кроссовер. Даже до санкций доля седанов D-класса едва достигала 5% от всего авторынка. А с уходом автопроизводителей из недружественных стран она и вовсе снизилась до мизера. Но постепенно ситуация исправляется, ярким представителем активно возрождающегося класса полноразмерных седанов является недавно появившийся на рынке Geely Preface.

Седаны лучше кроссоверов

Что бы там ни говорили, а седаны по определению рулятся лучше, чем кроссоверы, и этому есть рациональное объяснение базовыми законами физиками: ведь чем меньше возвышается над земной поверхностью передвигающееся по дороге транспортное средство, тем ниже влияющий на управляемость центр тяжести автомобиля и меньше сопротивление воздушных масс. Preface отыгрывает эти преимущества по полной. Через руль этой машины прямо-таки проступают компетенции китайско-шведской дружбы: модель создана на платформе CMA, разработанной компанией China Euro Vehicle Technology AB — шведской «дочкой» Geely.

В активе Preface — знакомый нам по базовой Tugella 200 сильный (325 Нм) двухлитровый двигатель с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Китайцы «не душат» моторы, они с высокой колокольни плюют на присущую европейцам экологическую истерию, вследствие чего данный силовой агрегат вполне надежен. Поговаривают, что ему по плечу бросить вызов на получение звания «миллионник» за способность преодолевать без серьезных поломок миллионные пробеги. Но узнать об этом мы сможем позже.

Специалистам китайской марки удалось вполне достойно подружить двигатель с 7 ступенчатым роботом 7DCT с двойным сцеплением. Последний не огорчает водителя пинками, а быстро и плавно подбирает нужную передачу, выдавая плавный и динамичный разгон. Правда, прежде чем насладиться динамикой этого автомобиля, придется подстроиться под его механизмы управления и даже решить несколько квестов.

Где же у него кнопка?

Смотрится Preface стильно и современно, благодаря внешним закругленным обводам кузова этот автомобиль визуально кажется большим, чем на самом деле. Хотя его габариты в цифрах — 4825x1880x1469 мм. И это даже чуть меньше, чем у прежних королей сегмента (для сравнения: длина седана Mazda 6 — 4870 мм, Toyota Camry — 4885 мм).

Но внутри стесненно себя не почувствуют и рослые пассажиры. Мне с ростом почти 190 см на заднем диване ощущалось вполне вольготно, перед коленями еще оставался зазор. Вообще, эргономика и дизайн салона производят приятное впечатление, стилистически перекликаясь с вольвовским минимализмом, когда все элементы лаконичны и находятся на своем месте.

На передней панели балом правит огромный 13,2 дюймовый экран. С разрешением и качеством картинки тут все в порядке даже при резком солнечном свете. Но в очередной раз не могу удержаться от недоумения, зачем вообще такой большой экран нужен в автомобиле? Все-таки личное транспортное средство — это не кинотеатр на колесах, смотреть красочное видео или фото за рулем занятие опасное и ненужное. А для управления мультимедийной системой и прочими функциями достаточно дисплея гораздо меньшего размера.

Еще традиционный повод для брюзжания — нехватка «физических» кнопок и необходимость управления функциями через тачскрин. Тут Preface прямо-таки плеснул бензинчика в огонь этих переживаний необходимостью включать ближний свет через меню мультимедиа. Чтобы, скажем, зеркала заднего вида управлялись через монитор, — такое мы помним. В Preface же «физический» переключатель позволяет ставить режим внешнего освещения только в режим Auto или активировать дальний свет. А принудительно включить свет ближний можно лишь в главном меню экрана — такого я лично еще не встречал!

В русле модного тренда стилизации эргономики под машины премиального бренда из Штутгарта — переключатель коробки передач у Preface выполнен в виде подрулевого рычажка. К этому тоже нужно привыкать, что, впрочем, нельзя назвать сложной задачей. Гораздо труднее привыкнуть к другому алгоритму включения дворников и омывателей стекла, но в конце концов и это оказывается под силу.

К просчетам эргономики, пожалуй, придется отнести неудачное размещение внутренней дверной ручки. Она расположена очень далеко, и даже высокому человеку с длинными передними конечностями приходится тянуться за дверью, чтобы ее закрыть.

Ну а снаружи пользователя ждет еще один квест, связанный с поиском кнопки для открывания крышки багажника. Она представлена в виде небольшой клавиши снизу, и поначалу в темное время мне лично приходилось светить фонариком смартфона, чтобы ее обнаружить. Да и, чтобы закрыть багажник, не лишней была бы ручка изнутри крышки. Иначе багажник приходится придавливать вниз за внешнюю поверхность, что чревато испачканными руками в слякотную погоду. А в идеале для закрытия крышки багажника хотелось бы иметь электропривод. Кстати, само 500 литровое багажное отделение способно вместить немало поклажи, и, например, семейная поездка не будет омрачена необходимостью брать минимум вещей.

Великолепная рулежка

Но обо всех недочетах Preface забываешь, когда на трассе утапливаешь в пол педаль газа. 200 сильный двигатель чутко реагирует на сигнал ускорения, и обгон большинства участников дорожного движения — не проблема. Настройка шасси — одна из лучших в классе. Минимальные крены во время быстрых поворотов, чуткая реакция на руль — все это доставляет удовольствие, особенно если переключиться в режим Sport.

Однако за любое удовольствие надо платить, и в данном случае — это недостаточная плавность движения. Острые неровности на дороге в виде стыков или «лежачих полицейских» проникают небольшими вибрациями в салон.

Неидеальна в машине и шумоизоляция. На скорости свыше 130 км/ч аэродинамические посвистывания становятся различимы, но мне лично не понравился гул, проникающий через колесные арки, хотя, возможно, дело в китайских шинах Atlas, в которые была «обута» тестовая машина. Ну и о ценах. Geely Preface предлагается в России в двух комплектациях. Вариант Luxury стоит от 3 100?000 рублей с учетом маркетинговых акций. Топовый Flagship — это еще без малого 160 тыс. рублей сверху. В целом неплохо с учетом нынешних ценовых реалий, для любителей седанов — то что надо.

Технические характеристики Geely Preface Габариты 4825х1880х1469 мм Колесная база 2800 мм Снаряженная масса 1610 кг Дорожный просвет 135 мм Объем багажника 500 л Двигатель бензиновый L4, турбо, 1969 см3 Мощность двигателя 200 л.с. при 4500 об/мин Крутящий момент 325 Нм при 1800–4000 об/мин Трансмиссия роботизир. 7?ступ. Привод передний Макс. скорость 210 км/ч Время разгона 7,1 с до 100 км/ч Средний расход топлива 7,2 л/100 км Объем бака 49 л