Для чего горожанину комфортабельный внедорожник-грузовик

Если не пристегнуть ремень, автомобиль не поедет – зарычит и присядет на задние колеса, но останется на месте, стреноженный электрическим «ручником». Для безопасности полезно, в реальной жизни мешает. Например, сейчас, когда Poer правой половиной сидит в сугробе, а я попеременно то откапываю колеса, то возвращаюсь за руль и пробую выехать.

Узкие зимние улицы в дачных поселках коварны: снега в этом году много, стоит взять чуть лишнего вправо и тяжелый пикап утянет в дренажную канаву. Где уже не помогут ни клиренс в 232 миллиметра, ни пониженный ряд раздаточной коробки, ни блокировка заднего дифференциала. С каждой попыткой выехать шипованные, но все-таки дорожные шины все больше закапываются, двухтонный автомобиль все прочнее садится защитой картера на утрамбованный снег. Выручают трос и друзья на внедорожнике.

Отопительный сезон

Забирая Poer в пресс-парке, нажимаю кнопку запуска, но двигатель молчит, а на приборной панели загорается желтая спиралька, видимо, подогрев форсунок. Через несколько секунд значок гаснет, двухлитровая турбодизельная рядная «четверка» начинает рокотать – негромко, шумоизоляция в Poer хорошая. Салон прогревается небыстро, малообъемный дизель начнет отдавать тепло только на ходу, поэтому ноги мерзнут еще какое-то время спустя даже после начала движения, но когда салон прогреется, больше никаких нареканий. Передняя полусфера при прогреве двигателя на стоянке тоже не сразу оттаивает, не помешал бы подогрев лобового стекла, а не только обдув, как сейчас. Зато, ура, в отличие от многих других «китайцев», есть подогревы руля и сидений, причем не только подушек, но и спинок. Только алгоритм включения причудливый – сначала надо нажать кнопку на центральной консоли, вызвав на экране меню подогревов, потом выбрать для каждого сиденья нужный уровень, один из трех, потом скрыть меню той же кнопкой, само не спрячется.

Высота положения

150 сил мощности – не маловато ли для трехтонного с максимальной загрузке рамного пикапа длиной больше 5,4 метра, с кабиной, вместившей два полноценных ряда сидений, с грузовой платформой полтора на полтора метра? Варшавское шоссе, еду от МКАД в сторону центра – да нет, никаких затруднений в утреннем потоке, обещанная паспортом динамика, до сотни за 16 секунд, вполне достаточна, недовольных вокруг не видно. Хотя их и правда не видно, буквально: за рулем Poer на дороге оказываешься этажом выше, чем обычно, – вровень с «Газелями» и даже автобусами. И поведение в потоке усваиваешь соответствующее, подстать высокой королевской посадке: все где-то там внизу, мельтешат под колесами, нужно повнимательнее, а то раздавишь ненароком. Хотя обзор хороший, его разве что немного портит толстая левая передняя стойка. Но наружные зеркала большие, в них видно всё, а в пробках автоматически включаются камеры и выводят на центральный дисплей 3D-изображение Poer и его окружения в режиме «вид сверху».

Любимая передача

Коробка – восьмиступенчатый «автомат», есть три режима трансмиссии, от моноприводного Eco до зачем-то даже Sport. В обычной жизни кругляш-регулятор на центральном тоннеле находится в положении Auto – крутящий момент распределяется между осями автоматически. Отдельной клавишей на центральном тоннеле, через перевод селектора коробки в нейтраль, включается режим 4H – пониженный ряд раздатки, в нем, как обычно, по умолчанию отключается ESP. Задний мост блокируется кнопкой на центральной консоли. Есть ручной режим коробки, оперативно выбрать нужную передачу можно подрулевыми лепестками, но ненадолго, потом коробка сама вернётся в автоматический режим D. А вот если качнуть «корабельный» селектор назад, к корме, ручной режим коробки сохранится и дальше уже можно раскручивать двигатель на фиксированной передаче.

Не теряйте связь с землей

Чем приятен рамный автомобиль? Ощущением надёжности и уверенности. Все толчки от дорожных неровностей подвеска транслирует не напрямую на кузов, а сначала на раму, а та передает их на кузов тоже не непосредственно, а через демпферы. Поэтому все неровности и работа подвески с ними – где-то далеко внизу, и вся эта суета тебя не касается. При том что вообще-то Poer – автомобиль довольно тряский, передняя подвеска не на пружинах, а на торсионах, задняя – рессорная, так что на небольших скоростях о неровностях дороги автомобиль сообщает в салон мягко, но во всех подробностях. А на трассе уже при 110-120 км/ч тряска может сбить Poer с курса, приходится подруливать, становится не очень приятно и быстрее устаешь. Так что комфортная крейсерская скорость этого пикапа, при которой можно совершенно расслабиться, на круиз-контроле – 90-100 км/ч.

И уж точно не стоит перебарщивать со скоростью на узкой загородной дороге со снежным накатом, под которым прячется лед. Да еще когда поворот сочетается со спуском. Потеря контакта задних шин с дорогой неожиданная и неприятная. Двухтонный с лишним пикап забрасывает заднюю ось, а возможности быстро скорректировать занос газом и рулем нет, потому что нет пространства для маневра: расчищая двухполосную дорогу, грейдер сузил ее до полутора полос в обе стороны, оставив по краям снежные валы.

Нелишняя нагрузка

Но! Все сказанное выше относится к незагруженному Poer. Стоит в салон сесть двум пассажирам или даже хотя бы заправить до полного 80-литровый бак, и поведение машины меняется – контакт задних колес с дорогой больше не теряется, никаких переставок задней оси. Сотня-другая килограммов груза в кузове, думаю, решила бы вопрос окончательно.

В остальном водить Poer очень приятно – руление и торможение очень предсказуемы и понятны, автомобиль управляется, словно легковой. Благодаря круговому обзору камер на этом крупном пикапе легко заезжать хоть в гаражный бокс, хоть на многоэтажную парковку в торговом центре и маневрировать там в любых узких местах.

Смена резины

Если в городе динамика в городе достаточная, то на трассе, скажем так, приемлемая. А расход солярки приятно удивляет. В комбинированном режиме, включая долгие прогревы на стоянке, маршрутный компьютер показал 14,4 литра на сто километров. Но по трассе на круиз-контроле, установленном на 80 км/ч – 6,3 литра. Для такой тяжёлой машины просто рекорд. На 90 км/ч уже примерно 8 литров, на 110 км/ч – 10,5 литра на сотню.

Внедорожные возможности Poer очень приличные, история в начале этого текста – скорее, про ошибку водителя. Только чтобы эксплуатировать автомобиль вне асфальта более-менее постоянно, лучше сменить штатную резину на менее дорожную. Сейчас, несмотря на все блокировки, первыми сдаются именно шины. Автомобиль уверено ползет в тяжелой снежной каше сантиметров 40-50 высотой, но стоит ему хотя бы на секунду притормозить и упереться в снежный вал, который он нагреб перед собой, колеса начинают буксовать.

Универсальный солдат

Пикап в городе – просто недоразумение какое-то, думал я до знакомства с Great Wall Poer. Ну разве что снег с крыши кабины по утрам будет счищать легче, если забраться в открытый кузов. Но оказывается, именно в городской эксплуатации, особенно зимой, когда парковочное место во дворе может неожиданно превратиться в снежную целину полуметровой высоты, он очень неплох. Особенно с учетом цены. Poer в дорогой комплектации Premium с максимальными скидками стоит 3,589 миллиона. Примерно столько же просят сегодня за родственный ему внедорожник Haval Dargo X. Ну или за Omoda, кроссовер от Chery в полноприводном исполнении.

Но в случае с Poer получаешь «больше автомобиля за те же деньги» и с гораздо более широкими его возможностями. Полноразмерный рамный внедорожник. Комфортабельный, со всеми современными ассистентами водителя. С салоном из хорошей экокожи, с хорошей музыкой, с Apple CarPlay и Android Auto. Экономичный, что важно. С полноценным вторым рядом сидений. Но при этом грузовик. Который может въехать в границы московского Третьего кольца, закрытые для грузовиков, к которым Poer не относится благодаря китайской хитрости при сертификации в России – грузоподъёмность его на бумаге уменьшили, чтобы не выйти за пределы 3,5 тонн разрешенной максимальной массы. Так что при необходимости в его кузове можно привезти в центр столицы какие-то грузы и товары. Предприниматели, говорят, довольны. А можно и просто отвезти на дачу полтонны песка.

Мелочей не бывает

Но на съемный кунг или хотя бы крышку и на бокс для мелочей стоит потратиться отдельно. Грузовая платформа изнутри покрыта антивандальным покрытием, осадки вряд ли ему повредят, но избавляться от слежавшегося сугроба в кузове – то еще удовольствие. Ну и бокс, который крепится обычно к борту или к передней стенке грузового отсека, – он нужен, чтобы держать в нем инструменты, канистры и прочее. Внутри кабины за откидной спинкой второго ряда есть небольшой отсек, но в него поместится немного. А просто сложить все в кузов не получится – мелочи будут летать на ходу от одного борта к другому. По углам грузовой платформы есть откидные петли для крепления багажа, но они больше для крупномеров. Кстати, привыкайте, у вас же теперь настоящий грузовик. И все знакомые знают, кого попросить забросить на дачу из города старую мебель.

Технические характеристики Great Wall Poer ГАБАРИТЫ, ММ 5403x1934x1886 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3230 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 232 РАЗМЕРЫ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА, ММ 1520х1520х538 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ 975 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА (С ВОДИТЕЛЕМ), КГ 2120 ТИП ДВИГАТЕЛЯ дизельный R4, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1996 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 150 при 3600 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 400 при 1500-2500 об/мин ПРИВОД полный ТРАНСМИССИЯ АКПП 8-ст МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 155 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 16 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 9,5