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Сила пикапа
Логотип Great Wall

Great Wall Poer (2021) вид спереди
Судя по форме радиаторной решетки, образцом для Poer выступили пикапы Toyota
Great Wall Poer (2021) вид сбоку
Этот пикап не выглядит чужим у модного офисного центра
Great Wall Poer (2021) вид сзади
Никелированные дуги за кабиной – в комплектации Premium
Great Wall Poer (2021) вид сзади
Черный кружок под ручкой заднего борта – глазок задней камеры, а не личинка замка, задний борт не запирается
Great Wall Poer (2021) подножка
Посадку в кабину облегчает штатная подножка
Great Wall Poer (2021) подножка
Но если на подножку намерзнет лед, кромка двери будет его задевать: просвет между ними очень маленький
Great Wall Poer (2021) дверь
Карман в двери широкий, есть формовка под бутылку
Great Wall Poer (2021) дверь
Отделка дверной карты – материалы, строчка, – очень качественная
Great Wall Poer (2021) передние кресла
Удобные кресла обшиты качественной экокожей
Great Wall Poer (2021) салон
Архитектура передней панели по-хорошему традиционна, даже старомодна
Great Wall Poer (2021) салон
Мультируль снабжен удобными физическими кнопками
Great Wall Poer (2021) кнопки
Горизонтальная кнопка с характерным символом включает очистку сажевого фильтра
Great Wall Poer (2021) приборная панель
Шкалы стрелочных тахометра и спидометра не перегружены визуально и хорошо читаются. За рулевым колесом – «лепестки» для ручного выбора передачи
Great Wall Poer (2021) передняя консоль
Необходимый минимум регулировок климатической установки выведен на физические клавиши
Great Wall Poer (2021) монитор
Центральный экран тускловат, возможно, из-за антибликового покрытия
Great Wall Poer (2021) монитор
Но к качеству изображения с камер претензий нет
Great Wall Poer (2021) разъемы
В центральной консоли – два USB-разъема и 12-вольтовая розетка
Great Wall Poer (2021) 8АКПП
Селектор восьмидиапазонной АКПП – «корабельного» типа, центральный тоннель отделан под рояльный лак, есть узкая ниша для смартфона
Great Wall Poer (2021) бокс
Бокс в подлокотнике узкий, но глубокий
Great Wall Poer (2021) ручка
Посадку пассажирам облегчают массивные ручки на стойках
Great Wall Poer (2021) сетчатый карман
С пассажирской стороны на кожухе центрального тоннеля есть сетчатый карман для мелочей
Great Wall Poer (2021) перчаточный ящик
Перчаточный ящик имеет одно отделение
Great Wall Poer (2021) второй ряд
Дверь распахивается почти под прямым углом, сесть на задний ряд просто
Great Wall Poer (2021) второй ряд
При посадке «сам за собой», места для ног на втором ряду вполне хватает
Great Wall Poer (2021) задняя стойка
На задних стойках есть характерные выштамповки. Чтобы удобнее было забираться детям?
Great Wall Poer (2021) замки ремней безопасности
Замки ремней безопасности уложены в специальные ниши в заднем диване
Great Wall Poer (2021) воздуховод
Трансмиссионный тоннель на полу совсем невысокий, подлокотник не слишком сильно выступает назад. Сесть втроем будет удобно
Great Wall Poer (2021) отсек для канистр
За складной спинкой заднего дивана – небольшой отсек для канистр и инструментов
Great Wall Poer (2021) грузовая платформа
Задняя стенка и спинка дивана надежно изолируют кабину от шума с открытой грузовой платформы
Great Wall Poer (2021) грузовая платформа
Откинутый борт выдерживает нагрузку в 150 кг
Great Wall Poer (2021) грузовая платформа
По углам грузовой платформы – петли для крепления грузов
Great Wall Poer (2021) грузовая платформа
По всей поверхности платформы – антивандальное покрытие
Great Wall Poer (2021) задний фонарь
Между откидным бортом и стенками кузова – большие щели, даже если поставить закрыть кузов крышкой или кунгом, от пыли не уберечься
Great Wall Poer (2021) капот
У капота изнутри убедительная шумоизоляция, но уплотнитель почему-то не по всей кромке
Great Wall Poer (2021) моторный отсек
В отличие от японских и американских пикапов двигатель Poer расположен поперечно
Great Wall Poer (2021) колесо
Профиль шины 18-го радиуса по нынешним временам довольно высокий, как-никак грузовик
Great Wall Poer (2021) подкрылок
Подкрылок закрывает не все переднее крыло, сверху видна незащищенная полоса
Great Wall Poer (2021) защита
Штатная защита короткая, но вскоре обещают опциональную, закрывающую чуть ли не все дно машины
Great Wall Poer (2021) задний свес
Судя по высоте арки над колесом, ходы подвески довольно длинные
Great Wall Poer (2021) задняя подвеска
Задняя подвеска – на пятилистовых рессорах
Great Wall Poer (2021) шины
Шипованные японские шины Nexen Wingard все-таки больше для дорог
Great Wall Poer (2021) вид сзади
Задняя подвеска – на пятилистовых рессорах
Great Wall Poer (2021) в мокром снегу
В мокром снегу такой высоты не помогают даже пониженный ряд и блокировка заднего дифференциала
Great Wall Poer (2021) вид спереди

Для чего горожанину комфортабельный внедорожник-грузовик

Если не пристегнуть ремень, автомобиль не поедет – зарычит и присядет на задние колеса, но останется на месте, стреноженный электрическим «ручником». Для безопасности полезно, в реальной жизни мешает. Например, сейчас, когда Poer правой половиной сидит в сугробе, а я попеременно то откапываю колеса, то возвращаюсь за руль и пробую выехать.

Узкие зимние улицы в дачных поселках коварны: снега в этом году много, стоит взять чуть лишнего вправо и тяжелый пикап утянет в дренажную канаву. Где уже не помогут ни клиренс в 232 миллиметра, ни пониженный ряд раздаточной коробки, ни блокировка заднего дифференциала. С каждой попыткой выехать шипованные, но все-таки дорожные шины все больше закапываются, двухтонный автомобиль все прочнее садится защитой картера на утрамбованный снег. Выручают трос и друзья на внедорожнике.

Отопительный сезон

Забирая Poer в пресс-парке, нажимаю кнопку запуска, но двигатель молчит, а на приборной панели загорается желтая спиралька, видимо, подогрев форсунок. Через несколько секунд значок гаснет, двухлитровая турбодизельная рядная «четверка» начинает рокотать – негромко, шумоизоляция в Poer хорошая. Салон прогревается небыстро, малообъемный дизель начнет отдавать тепло только на ходу, поэтому ноги мерзнут еще какое-то время спустя даже после начала движения, но когда салон прогреется, больше никаких нареканий. Передняя полусфера при прогреве двигателя на стоянке тоже не сразу оттаивает, не помешал бы подогрев лобового стекла, а не только обдув, как сейчас. Зато, ура, в отличие от многих других «китайцев», есть подогревы руля и сидений, причем не только подушек, но и спинок. Только алгоритм включения причудливый – сначала надо нажать кнопку на центральной консоли, вызвав на экране меню подогревов, потом выбрать для каждого сиденья нужный уровень, один из трех, потом скрыть меню той же кнопкой, само не спрячется.

Высота положения

150 сил мощности – не маловато ли для трехтонного с максимальной загрузке рамного пикапа длиной больше 5,4 метра, с кабиной, вместившей два полноценных ряда сидений, с грузовой платформой полтора на полтора метра? Варшавское шоссе, еду от МКАД в сторону центра – да нет, никаких затруднений в утреннем потоке, обещанная паспортом динамика, до сотни за 16 секунд, вполне достаточна, недовольных вокруг не видно. Хотя их и правда не видно, буквально: за рулем Poer на дороге оказываешься этажом выше, чем обычно, – вровень с «Газелями» и даже автобусами. И поведение в потоке усваиваешь соответствующее, подстать высокой королевской посадке: все где-то там внизу, мельтешат под колесами, нужно повнимательнее, а то раздавишь ненароком. Хотя обзор хороший, его разве что немного портит толстая левая передняя стойка. Но наружные зеркала большие, в них видно всё, а в пробках автоматически включаются камеры и выводят на центральный дисплей 3D-изображение Poer и его окружения в режиме «вид сверху».

Любимая передача

Коробка – восьмиступенчатый «автомат», есть три режима трансмиссии, от моноприводного Eco до зачем-то даже Sport. В обычной жизни кругляш-регулятор на центральном тоннеле находится в положении Auto – крутящий момент распределяется между осями автоматически. Отдельной клавишей на центральном тоннеле, через перевод селектора коробки в нейтраль, включается режим 4H – пониженный ряд раздатки, в нем, как обычно, по умолчанию отключается ESP. Задний мост блокируется кнопкой на центральной консоли. Есть ручной режим коробки, оперативно выбрать нужную передачу можно подрулевыми лепестками, но ненадолго, потом коробка сама вернётся в автоматический режим D. А вот если качнуть «корабельный» селектор назад, к корме, ручной режим коробки сохранится и дальше уже можно раскручивать двигатель на фиксированной передаче.

Не теряйте связь с землей

Чем приятен рамный автомобиль? Ощущением надёжности и уверенности. Все толчки от дорожных неровностей подвеска транслирует не напрямую на кузов, а сначала на раму, а та передает их на кузов тоже не непосредственно, а через демпферы. Поэтому все неровности и работа подвески с ними – где-то далеко внизу, и вся эта суета тебя не касается. При том что вообще-то Poer – автомобиль довольно тряский, передняя подвеска не на пружинах, а на торсионах, задняя – рессорная, так что на небольших скоростях о неровностях дороги автомобиль сообщает в салон мягко, но во всех подробностях. А на трассе уже при 110-120 км/ч тряска может сбить Poer с курса, приходится подруливать, становится не очень приятно и быстрее устаешь. Так что комфортная крейсерская скорость этого пикапа, при которой можно совершенно расслабиться, на круиз-контроле – 90-100 км/ч.

И уж точно не стоит перебарщивать со скоростью на узкой загородной дороге со снежным накатом, под которым прячется лед. Да еще когда поворот сочетается со спуском. Потеря контакта задних шин с дорогой неожиданная и неприятная. Двухтонный с лишним пикап забрасывает заднюю ось, а возможности быстро скорректировать занос газом и рулем нет, потому что нет пространства для маневра: расчищая двухполосную дорогу, грейдер сузил ее до полутора полос в обе стороны, оставив по краям снежные валы.

Нелишняя нагрузка

Но! Все сказанное выше относится к незагруженному Poer. Стоит в салон сесть двум пассажирам или даже хотя бы заправить до полного 80-литровый бак, и поведение машины меняется – контакт задних колес с дорогой больше не теряется, никаких переставок задней оси. Сотня-другая килограммов груза в кузове, думаю, решила бы вопрос окончательно.

В остальном водить Poer очень приятно – руление и торможение очень предсказуемы и понятны, автомобиль управляется, словно легковой. Благодаря круговому обзору камер на этом крупном пикапе легко заезжать хоть в гаражный бокс, хоть на многоэтажную парковку в торговом центре и маневрировать там в любых узких местах.

Смена резины

Если в городе динамика в городе достаточная, то на трассе, скажем так, приемлемая. А расход солярки приятно удивляет. В комбинированном режиме, включая долгие прогревы на стоянке, маршрутный компьютер показал 14,4 литра на сто километров. Но по трассе на круиз-контроле, установленном на 80 км/ч – 6,3 литра. Для такой тяжёлой машины просто рекорд. На 90 км/ч уже примерно 8 литров, на 110 км/ч – 10,5 литра на сотню.

Внедорожные возможности Poer очень приличные, история в начале этого текста – скорее, про ошибку водителя. Только чтобы эксплуатировать автомобиль вне асфальта более-менее постоянно, лучше сменить штатную резину на менее дорожную. Сейчас, несмотря на все блокировки, первыми сдаются именно шины. Автомобиль уверено ползет в тяжелой снежной каше сантиметров 40-50 высотой, но стоит ему хотя бы на секунду притормозить и упереться в снежный вал, который он нагреб перед собой, колеса начинают буксовать.

Универсальный солдат

Пикап в городе – просто недоразумение какое-то, думал я до знакомства с Great Wall Poer. Ну разве что снег с крыши кабины по утрам будет счищать легче, если забраться в открытый кузов. Но оказывается, именно в городской эксплуатации, особенно зимой, когда парковочное место во дворе может неожиданно превратиться в снежную целину полуметровой высоты, он очень неплох. Особенно с учетом цены. Poer в дорогой комплектации Premium с максимальными скидками стоит 3,589 миллиона. Примерно столько же просят сегодня за родственный ему внедорожник Haval Dargo X. Ну или за Omoda, кроссовер от Chery в полноприводном исполнении.

Но в случае с Poer получаешь «больше автомобиля за те же деньги» и с гораздо более широкими его возможностями. Полноразмерный рамный внедорожник. Комфортабельный, со всеми современными ассистентами водителя. С салоном из хорошей экокожи, с хорошей музыкой, с Apple CarPlay и Android Auto. Экономичный, что важно. С полноценным вторым рядом сидений. Но при этом грузовик. Который может въехать в границы московского Третьего кольца, закрытые для грузовиков, к которым Poer не относится благодаря китайской хитрости при сертификации в России – грузоподъёмность его на бумаге уменьшили, чтобы не выйти за пределы 3,5 тонн разрешенной максимальной массы. Так что при необходимости в его кузове можно привезти в центр столицы какие-то грузы и товары. Предприниматели, говорят, довольны. А можно и просто отвезти на дачу полтонны песка.

Мелочей не бывает

Но на съемный кунг или хотя бы крышку и на бокс для мелочей стоит потратиться отдельно. Грузовая платформа изнутри покрыта антивандальным покрытием, осадки вряд ли ему повредят, но избавляться от слежавшегося сугроба в кузове – то еще удовольствие. Ну и бокс, который крепится обычно к борту или к передней стенке грузового отсека, – он нужен, чтобы держать в нем инструменты, канистры и прочее. Внутри кабины за откидной спинкой второго ряда есть небольшой отсек, но в него поместится немного. А просто сложить все в кузов не получится – мелочи будут летать на ходу от одного борта к другому. По углам грузовой платформы есть откидные петли для крепления багажа, но они больше для крупномеров. Кстати, привыкайте, у вас же теперь настоящий грузовик. И все знакомые знают, кого попросить забросить на дачу из города старую мебель.

          

Технические характеристики Great Wall Poer

ГАБАРИТЫ, ММ

5403x1934x1886

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

3230

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

232

РАЗМЕРЫ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА, ММ

1520х1520х538

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ

975

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА (С ВОДИТЕЛЕМ), КГ

2120

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

дизельный R4, с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1996

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

150 при 3600 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

400 при  1500-2500 об/мин

ПРИВОД

полный

ТРАНСМИССИЯ

АКПП 8-ст

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

155

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

16

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

9,5

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