Этот «китаец» вдруг занял вакантное место «кроссовера» среди пикапов на отечественном рынке. Давайте разберемся, хороша ли замена Volkswagen Amarok?
При чем тут Amarok? А при том, что немецкий пикап ценили в основном за простор и комфорт в салоне, тишину и плавность хода, хорошую управляемость. То есть за качества, которых не всегда хватало надежным и проходимым, но простоватым «азиатам». При этом Great Wall Poer, даром что «китаец», разделяет западные ценности – идеологически он куда ближе «немцу», чем японским конкурентам, хотя внешне определенно смахивает на популярную Toyota Tundra. И это не обман зрения.
Во-первых, дизайн передка скопирован один в один, а во-вторых, Poer, хоть и меньше тойотовской модели, самый большой на нашем «официальном» рынке. По длине (5404 мм) он превосходит не только японские пикапы, но и Great Wall Wingle 7 с удлиненной базой, и всего на 20 мм уже, нежели Amarok, который был самым широким (1954 мм) в своем классе. Причем именно в объем салона ушли все эти дополнительные миллиметры, ведь квадратный (1520×1520 мм) кузов Poer не бьет рекордов: у Toyota Hilux грузовая платформа на 49 мм длиннее и на 125 мм шире. Но это исключение, а Poer просто не выбивается из «азиатских стандартов» – примерно такие же габариты кузова у Isuzu D-Max, JAC T6, Mitsubishi L200, зато у Great Wall очень высокие борта (538 мм), по этому показателю его обгоняет лишь УАЗ «Пикап».
Дело, конечно, не только в размерах. Great Wall Poer уже в базовой комплектации Comfort предлагает очень высокий уровень этого самого комфорта: 8-диапазонный автомат ZF, электроусилитель рулевого управления, круиз-контроль, дисковые тормоза, фронтальные подушки безопасности, задний парктроник и камера заднего вида с разметкой, светодиодные фары, ассистент спуска, электроручник, бесключевой доступ, запуск кнопкой, «мультимедийка» с 9-дюймовым монитором, Apple CarPlay и Android Auto, кондиционер. И все это за 2 599 000 рублей, то есть минимум на 326 000 рублей дешевле самого доступного «японца» – базовой полуторки Isuzu D-Max с механикой грузоподъемностью 1045 кг, что автоматически означает запрет на въезд днем в пределы столичного ТТК. Грузоподъемность Great Wall Poer – лишь 375 кг. И это явно «бумажное» занижение позволило снизить полную массу до 2495 кг, освободив владельцев от тревожных мыслей о московском «грузовом каркасе». На практике же пикап наверняка увезет и тонну.
Доплатив 150 000 рублей за «верхнюю» комплектацию Premium, вы получите электроприводы передних сидений и зеркал, боковые подушки и шторки безопасности, шесть динамиков, климат-контроль и четыре камеры кругового обзора, красивую двухцветную искусственную кожу на креслах и все равно заплатите меньше, чем за любого конкурента из японской тройки в самой «голой» базе с механикой. Так что не стоит экономить, к тому же только в этой версии у Poer есть задняя блокировка.
Дело в том, что Great Wall Poer – плоть от плоти флагмана внедорожной линейки Haval H9, оба построены на платформе P71, поэтому у них одинаковая трансмиссия с двухступенчатой «раздаткой» и многодисковой муфтой BorgWarner в приводе передней оси. Полный привод «по требованию» освобождает от постоянных манипуляций с подключением передка – подобную схему сплошь и рядом использует Jeep. Даже в последнем поколении Jeep Wrangler есть муфта, так что это решение отлично работает на внедорожниках, да и претензий к прочности и склонности к перегреву, судя по тому же Haval H9, ждать не приходится. При этом настоящий Full Time есть только у Mitsubishi L200, все остальные обходятся обычным Part Time, а жесткое подключение передней оси не позволяет ездить с полным приводом постоянно – зимой это неудобно.
Под капотом Poer 2-литровый турбодизель 4GD20, его ставят и на Wingle 7, и на Haval H9. Агрегат с индексом «М» на 150 л.с. выдает 400 Нм тяги в диапазоне 1500/2500 об/мин, и это явно не предел, ведь аналогичный 4GD20 с индексом «T» на Haval развивает 190 «лошадей». Но и без чипирования Great Wall достаточно резвый. Несмотря на заявленный разгон менее 16 с до 100 км/ч, пикап споро берет с места, да и при ускорении с хода не кажется вялым.
На асфальте Poer ведет себя совсем не как утилитарник – хорошая шумоизоляция почти не пропускает в салон звук мотора, коробка незаметно перебирает ступени, курсовая устойчивость отличная, подвеска аккуратно сглаживает крупные неровности, причем даже с пустым кузовом. Рулится неостро, но понятно, чувствительные крены на виражах не пугают внезапностью. На нем можно уехать далеко – объем бака целых 78 л, а расход топлива – примерно 11 л/100 км даже по городу.
За баранкой удобно, хотя китайцы и лишили модель настройки руля по вылету. Сзади очень просторно, садишься с большим запасом, жаль только, что шикарный двухцветный дермантин на креслах совсем не дышит в жару, а пластик передней панели более мягкий на вид, чем на ощупь.
Впрочем, жить можно, причем не только на асфальте. Подвеска хорошо работает на скоростном грейдере, а с серьезным бездорожьем поможет справиться неплохая геометрия и высокий дорожный просвет – целых 232 мм. В отличие от GWM Wingle 7 рессоры здесь закреплены над мостом и не скребут по колее. Правда, защита есть только под мотором, «раздатку» и кое-какие выступающие детали придется изолировать от контакта с грунтом дополнительно. Ну а если застряли, то буксирные скобы найдутся и спереди, и сзади, что редкость для пикапов. На бездорожье неплохо работает противобуксовочная электроника, тяги в нижнем диапазоне оборотов достаточно, чтобы форсировать опасные места «на моменте», но, если надо пройти «засаду» ходом, раскрутить мотор тоже несложно. В общем, пикап действительно универсальный – и в пир, и в мир, и в добрые люди.
Непонятно только, зачем китайцы выкинули букву из английского слова power, означающего «мощность» и «силу», но получившийся «чай» заварили крепко: Great Wall Poer хорошо смотрится, радует просторным салоном, достойным оснащением и неплох на ходу в любых дорожных условиях – этакий «Amarok на минималках». Но тут уж ничего не поделаешь: какие времена, такие и «волки». И именно сейчас у Poer есть возможность слегка «покусать» запредельно подорожавших конкурентов.
|
Технические характеристики Great Wall Poer
|
Габариты, мм
|
5403×1934×1886
|
Габариты грузового отделения, мм
|
1520×1520×538
|
Колесная база, мм
|
3230
|
Дорожный просвет, мм
|
232
|
Снаряженная/полная масса, кг
|
2120/2495
|
Угол въезда/съезда/рампы, град.
|
29/25/21
|
Тип двигателя
|
турбодизельный L4
|
Рабочий объем, см³
|
1996
|
Макс. мощность, л.с./об/мин
|
150/3600
|
Макс. момент, Нм/об/мин
|
400/1500–2500
|
Коробка передач
|
автоматическая 8-диапазонная
|
Привод
|
полный
|
Максимальная скорость, км/ч
|
155
|
Время разгона 0–100 км/ч, с
|
менее 16
|
Расход топлива (средний), л/100 км
|
9,5
|
Объем бака, л
|
78
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