Этот «китаец» вдруг занял вакантное место «кроссовера» среди пикапов на отечественном рынке. Давайте разберемся, хороша ли замена Volkswagen Amarok?

При чем тут Amarok? А при том, что немецкий пикап ценили в основном за простор и комфорт в салоне, тишину и плавность хода, хорошую управляемость. То есть за качества, которых не всегда хватало надежным и проходимым, но простоватым «азиатам». При этом Great Wall Poer, даром что «китаец», разделяет западные ценности – идеологически он куда ближе «немцу», чем японским конкурентам, хотя внешне определенно смахивает на популярную Toyota Tundra. И это не обман зрения.

Во-первых, дизайн передка скопирован один в один, а во-вторых, Poer, хоть и меньше тойотовской модели, самый большой на нашем «официальном» рынке. По длине (5404 мм) он превосходит не только японские пикапы, но и Great Wall Wingle 7 с удлиненной базой, и всего на 20 мм уже, нежели Amarok, который был самым широким (1954 мм) в своем классе. Причем именно в объем салона ушли все эти дополнительные миллиметры, ведь квадратный (1520×1520 мм) кузов Poer не бьет рекордов: у Toyota Hilux грузовая платформа на 49 мм длиннее и на 125 мм шире. Но это исключение, а Poer просто не выбивается из «азиат­ских стандартов» – примерно такие же габариты кузова у Isuzu D-Max, JAC T6, Mitsubishi L200, зато у Great Wall очень высокие борта (538 мм), по этому показателю его обгоняет лишь УАЗ «Пикап».

Идем на максимум?

Дело, конечно, не только в размерах. Great Wall Poer уже в базовой комплектации Comfort предлагает очень высокий уровень этого самого комфорта: 8-диапазонный автомат ZF, электроусилитель рулевого управления, круиз-контроль, дисковые тормоза, фронтальные подушки безопасности, задний парктроник и камера заднего вида с разметкой, светодиодные фары, ассистент спуска, электроручник, бесключевой доступ, запуск кнопкой, «мультимедийка» с 9-дюймовым монитором, Apple CarPlay и Android Auto, кондиционер. И все это за 2 599 000 руб­лей, то есть минимум на 326 000 руб­лей дешевле самого доступного «японца» – базовой полуторки Isuzu D-Max с механикой грузоподъемностью 1045 кг, что автоматически означает запрет на въезд днем в пределы столичного ТТК. Грузоподъемность Great Wall Poer – лишь 375 кг. И это явно «бумажное» занижение позволило снизить полную массу до 2495 кг, освободив владельцев от тревожных мыслей о московском «грузовом каркасе». На практике же пикап наверняка увезет и тонну.

Доплатив 150 000 рублей за «верхнюю» комплектацию Premium, вы получите электроприводы передних сидений и зеркал, боковые подушки и шторки безопасности, шесть динамиков, климат-контроль и четыре камеры кругового обзора, красивую двухцветную искусственную кожу на креслах и все равно заплатите меньше, чем за любого конкурента из японской тройки в самой «голой» базе с механикой. Так что не стоит экономить, к тому же только в этой версии у Poer есть задняя блокировка.

Дело в том, что Great Wall Poer – плоть от плоти флагмана внедорожной линейки Haval H9, оба построены на платформе P71, поэтому у них одинаковая трансмиссия с двухступенчатой «раздаткой» и многодисковой муфтой BorgWarner в приводе передней оси. Полный привод «по требованию» освобождает от постоян­ных манипуляций с подключением передка – подобную схему сплошь и рядом использует Jeep. Даже в последнем поколении Jeep Wrangler есть муфта, так что это решение отлично работает на внедорожниках, да и претензий к прочности и склонности к перегреву, судя по тому же Haval H9, ждать не приходится. При этом настоящий Full Time есть только у Mitsubishi L200, все остальные обходятся обычным Part Time, а жесткое подключение передней оси не позволяет ездить с полным приводом постоянно – зимой это неудобно.

Тонкости лингвистики

Под капотом Poer 2-литровый турбодизель 4GD20, его ставят и на Wingle 7, и на Haval H9. Агрегат с индексом «М» на 150 л.с. выдает 400 Нм тяги в диапазоне 1500/2500 об/мин, и это явно не предел, ведь аналогичный 4GD20 с индексом «T» на Haval развивает 190 «лошадей». Но и без чипирования Great Wall достаточно резвый. Несмотря на заявленный разгон менее 16 с до 100 км/ч, пикап споро берет с места, да и при ускорении с хода не кажется вялым.

На асфальте Poer ведет себя совсем не как утилитарник – хорошая шумоизоляция почти не пропускает в салон звук мотора, коробка незаметно перебирает ступени, курсовая устойчивость отличная, подвеска аккуратно сглаживает крупные неровности, причем даже с пустым кузовом. Рулится неостро, но понятно, чувствительные крены на виражах не пугают внезапностью. На нем можно уехать далеко – объем бака целых 78 л, а расход топлива – примерно 11 л/100 км даже по городу.

За баранкой удобно, хотя китайцы и лишили модель настройки руля по вылету. Сзади очень просторно, садишься с большим запасом, жаль только, что шикарный двухцветный дермантин на креслах совсем не дышит в жару, а пластик передней панели более мягкий на вид, чем на ощупь.

Впрочем, жить можно, причем не только на асфальте. Подвеска хорошо работает на скоростном грейдере, а с серьезным бездорожьем поможет справиться неплохая геометрия и высокий дорожный просвет – целых 232 мм. В отличие от GWM Wingle 7 рессоры здесь закреплены над мостом и не скребут по колее. Правда, защита есть только под мотором, «раздатку» и кое-какие выступающие детали придется изолировать от контакта с грунтом дополнительно. Ну а если застряли, то буксирные скобы найдутся и спереди, и сзади, что редкость для пикапов. На бездорожье неплохо работает противобуксовочная электроника, тяги в нижнем диапазоне оборотов достаточно, чтобы форсировать опасные места «на моменте», но, если надо пройти «засаду» ходом, раскрутить мотор тоже несложно. В общем, пикап действительно универсальный – и в пир, и в мир, и в добрые люди.

Непонятно только, зачем китайцы выкинули букву из английского слова power, означающего «мощность» и «силу», но получившийся «чай» заварили крепко: Great Wall Poer хорошо смотрится, радует просторным салоном, достойным оснащением и неплох на ходу в любых дорожных условиях – этакий «Amarok на минималках». Но тут уж ничего не поделаешь: какие времена, такие и «волки». И именно сейчас у Poer есть возможность слегка «покусать» запредельно подорожавших конкурентов.

Технические характеристики Great Wall Poer Габариты, мм 5403×1934×1886 Габариты грузового отделения, мм 1520×1520×538 Колесная база, мм 3230 Дорожный просвет, мм 232 Снаряженная/полная масса, кг 2120/2495 Угол въезда/съезда/рампы, град. 29/25/21 Тип двигателя турбодизельный L4 Рабочий объем, см³ 1996 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/3600 Макс. момент, Нм/об/мин 400/1500–2500 Коробка передач автоматическая 8-диапазонная Привод полный Максимальная скорость, км/ч 155 Время разгона 0–100 км/ч, с менее 16 Расход топлива (средний), л/100 км 9,5 Объем бака, л 78