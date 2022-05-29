Автомобильный портал Motorpage
Сила чайного волка
Логотип Great Wall

Great Wall Poer (2021) вид спередиGreat Wall Poer (2021) вид сбокуGreat Wall Poer (2021) вид сзади
Great Wall Poer (2021) салон
Салон не случайно напоминает упрощенную версию Haval H9 – пикап и внедорожник построены на одной платформе
Great Wall Poer (2021) приборная панель
Great Wall Poer (2021) подрулевой «лепесток»
Автоматом можно управлять подрулевыми «лепестками»
Great Wall Poer (2021) монитор
Парковаться поможет «вид сверху», у Poer четыре камеры
Great Wall Poer (2021) 8АКПП
Great Wall Poer (2021) управление трансмиссией
Режимы полного привода переключаются «шайбой», в «верхней» комплектации есть блокировка заднего моста
Great Wall Poer (2021) передние кресла
Great Wall Poer (2021) задний диван
Сборка аккуратная, двухцветная искусственная кожа очень красива, но плоховато «дышит»
Great Wall Poer (2021) кузов
Кузов самый глубокий среди иномарок, причем задний борт не падает, а мягко опускается на упорах
Great Wall Poer (2021) дуги в кузове
Дуги в кузове – без доплаты в комплектации Premium
Great Wall Poer (2021) задний бампер
К сожалению, красивый пластиковый бампер придется беречь, прочностью он не отличается
Great Wall Poer (2021) передняя фара
Светодиодные фары уже в «базе»
Great Wall Poer (2021) вид сзади

Этот «китаец» вдруг занял вакантное место «кроссовера» среди пикапов на отечественном рынке. Давайте разберемся, хороша ли замена Volkswagen Amarok?

При чем тут Amarok? А при том, что немецкий пикап ценили в основном за простор и комфорт в салоне, тишину и плавность хода, хорошую управляемость. То есть за качества, которых не всегда хватало надежным и проходимым, но простоватым «азиатам». При этом Great Wall Poer, даром что «китаец», разделяет западные ценности – идеологически он куда ближе «немцу», чем японским конкурентам, хотя внешне определенно смахивает на популярную Toyota Tundra. И это не обман зрения.

Во-первых, дизайн передка скопирован один в один, а во-вторых, Poer, хоть и меньше тойотовской модели, самый большой на нашем «официальном» рынке. По длине (5404 мм) он превосходит не только японские пикапы, но и Great Wall Wingle 7 с удлиненной базой, и всего на 20 мм уже, нежели Amarok, который был самым широким (1954 мм) в своем классе. Причем именно в объем салона ушли все эти дополнительные миллиметры, ведь квадратный (1520×1520 мм) кузов Poer не бьет рекордов: у Toyota Hilux грузовая платформа на 49 мм длиннее и на 125 мм шире. Но это исключение, а Poer просто не выбивается из «азиат­ских стандартов» – примерно такие же габариты кузова у Isuzu D-Max, JAC T6, Mitsubishi L200, зато у Great Wall очень высокие борта (538 мм), по этому показателю его обгоняет лишь УАЗ «Пикап».

Идем на максимум?

Дело, конечно, не только в размерах. Great Wall Poer уже в базовой комплектации Comfort предлагает очень высокий уровень этого самого комфорта: 8-диапазонный автомат ZF, электроусилитель рулевого управления, круиз-контроль, дисковые тормоза, фронтальные подушки безопасности, задний парктроник и камера заднего вида с разметкой, светодиодные фары, ассистент спуска, электроручник, бесключевой доступ, запуск кнопкой, «мультимедийка» с 9-дюймовым монитором, Apple CarPlay и Android Auto, кондиционер. И все это за 2 599 000 руб­лей, то есть минимум на 326 000 руб­лей дешевле самого доступного «японца» – базовой полуторки Isuzu D-Max с механикой грузоподъемностью 1045 кг, что автоматически означает запрет на въезд днем в пределы столичного ТТК. Грузоподъемность Great Wall Poer – лишь 375 кг. И это явно «бумажное» занижение позволило снизить полную массу до 2495 кг, освободив владельцев от тревожных мыслей о московском «грузовом каркасе». На практике же пикап наверняка увезет и тонну.

Доплатив 150 000 рублей за «верхнюю» комплектацию Premium, вы получите электроприводы передних сидений и зеркал, боковые подушки и шторки безопасности, шесть динамиков, климат-контроль и четыре камеры кругового обзора, красивую двухцветную искусственную кожу на креслах и все равно заплатите меньше, чем за любого конкурента из японской тройки в самой «голой» базе с механикой. Так что не стоит экономить, к тому же только в этой версии у Poer есть задняя блокировка.

Дело в том, что Great Wall Poer – плоть от плоти флагмана внедорожной линейки Haval H9, оба построены на платформе P71, поэтому у них одинаковая трансмиссия с двухступенчатой «раздаткой» и многодисковой муфтой BorgWarner в приводе передней оси. Полный привод «по требованию» освобождает от постоян­ных манипуляций с подключением передка – подобную схему сплошь и рядом использует Jeep. Даже в последнем поколении Jeep Wrangler есть муфта, так что это решение отлично работает на внедорожниках, да и претензий к прочности и склонности к перегреву, судя по тому же Haval H9, ждать не приходится. При этом настоящий Full Time есть только у Mitsubishi L200, все остальные обходятся обычным Part Time, а жесткое подключение передней оси не позволяет ездить с полным приводом постоянно – зимой это неудобно.

Тонкости лингвистики

Под капотом Poer 2-литровый турбодизель 4GD20, его ставят и на Wingle 7, и на Haval H9. Агрегат с индексом «М» на 150 л.с. выдает 400 Нм тяги в диапазоне 1500/2500 об/мин, и это явно не предел, ведь аналогичный 4GD20 с индексом «T» на Haval развивает 190 «лошадей». Но и без чипирования Great Wall достаточно резвый. Несмотря на заявленный разгон менее 16 с до 100 км/ч, пикап споро берет с места, да и при ускорении с хода не кажется вялым.

На асфальте Poer ведет себя совсем не как утилитарник – хорошая шумоизоляция почти не пропускает в салон звук мотора, коробка незаметно перебирает ступени, курсовая устойчивость отличная, подвеска аккуратно сглаживает крупные неровности, причем даже с пустым кузовом. Рулится неостро, но понятно, чувствительные крены на виражах не пугают внезапностью. На нем можно уехать далеко – объем бака целых 78 л, а расход топлива – примерно 11 л/100 км даже по городу.

За баранкой удобно, хотя китайцы и лишили модель настройки руля по вылету. Сзади очень просторно, садишься с большим запасом, жаль только, что шикарный двухцветный дермантин на креслах совсем не дышит в жару, а пластик передней панели более мягкий на вид, чем на ощупь.

Впрочем, жить можно, причем не только на асфальте. Подвеска хорошо работает на скоростном грейдере, а с серьезным бездорожьем поможет справиться неплохая геометрия и высокий дорожный просвет – целых 232 мм. В отличие от GWM Wingle 7 рессоры здесь закреплены над мостом и не скребут по колее. Правда, защита есть только под мотором, «раздатку» и кое-какие выступающие детали придется изолировать от контакта с грунтом дополнительно. Ну а если застряли, то буксирные скобы найдутся и спереди, и сзади, что редкость для пикапов. На бездорожье неплохо работает противобуксовочная электроника, тяги в нижнем диапазоне оборотов достаточно, чтобы форсировать опасные места «на моменте», но, если надо пройти «засаду» ходом, раскрутить мотор тоже несложно. В общем, пикап действительно универсальный – и в пир, и в мир, и в добрые люди.

Непонятно только, зачем китайцы выкинули букву из английского слова power, означающего «мощность» и «силу», но получившийся «чай» заварили крепко: Great Wall Poer хорошо смотрится, радует просторным салоном, достойным оснащением и неплох на ходу в любых дорожных условиях – этакий «Amarok на минималках». Но тут уж ничего не поделаешь: какие времена, такие и «волки». И именно сейчас у Poer есть возможность слегка «покусать» запредельно подорожавших конкурентов.

    

Технические характеристики Great Wall Poer

Габариты, мм

5403×1934×1886

Габариты грузового отделения, мм

1520×1520×538

Колесная база, мм

3230

Дорожный просвет, мм

232

Снаряженная/полная масса, кг

2120/2495

Угол въезда/съезда/рампы, град.

29/25/21

Тип двигателя

турбодизельный L4

Рабочий объем, см³

1996

Макс. мощность, л.с./об/мин

150/3600

Макс. момент, Нм/об/мин

400/1500–2500

Коробка передач

автоматическая 8-диапазонная

Привод

полный

Максимальная скорость, км/ч

155

Время разгона 0–100 км/ч, с

менее 16

Расход топлива (средний), л/100 км

9,5

Объем бака, л

78

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Новости о Great Wall Poer

Новость про Great Wall - Great Wall Tank 800

Great Wall запатентовал в России "Танк"

В патентной документации обнаружилась информация о новом китайском внедорожнике Great Wall Tank 800, который должен появиться на нашем рынке в течение пары лет 04 апреля 2022 0
Новость про Great Wall - Great Wall «ударился» в ретро

Great Wall «ударился» в ретро

Похоже, что китайскому автопроизводителю мало скандала с Volkswagen из-за новинки, которая была похожа на знаменитый «Жук», теперь в Great Wall решили заняться японцами! 10 сентября 2021 0

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 8 9 6