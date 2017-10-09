Концепт Honda Urban EV - Новое ретро

Реверанс в сторону ретромобилей и электрического транспорта сделала на Франкфуртском автосалоне компания Honda

Создатели концепт-кара Urban EV явно черпали вдохновение в малолитражках Civic и City родом из 70-х и 80-х годов прошлого века. Круглые фары, экспрессивный изгиб капота, вертикально ориентированные кузовные стойки и двери, открывающиеся против хода движения, заряжают Urban EV позитивными эмоциями. Однако хватает и футуристических решений. Так, рядом со светотехникой смонтированы дисплеи, на которых отображаются данные о статусе зарядки и сообщения для других участников движения. В салоне над передней панелью размещен огромный широкоформатный дисплей, а мониторы на панелях дверей выполняют функцию внешних зеркал. Информацией об электрическом приводе своего концепта представители Honda не делятся, но обещают, что серийный электрокар на базе Urban EV начнут продавать в Европе в 2019 году.