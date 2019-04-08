Герои старого мультфильма измеряли длину удава в попугаях. Тот, кто решит оценить практичность нового корейского универсала в чемоданах, выяснит: среди «одноклассников» ему нет равных

На карельский остров Валаам в феврале можно добраться или вертолетом, или катером на воздушной подушке. Поэтому, когда организаторы презентации обновленного Hyundai Elantra предложили нам воспользоваться второй опцией, мы сразу согласились. Валаам манил красотой, труднодоступностью и суровыми легендами. Помимо первозданной природы и величественного Спасо-Преображенского монастыря, который неоднократно уничтожали и возрождали заново, эти места печально известны и так называемым Домом инвалидов. В середине прошлого столетия сюда ссылали одиноких покалеченных ветеранов войны, которые, отправляясь формально на лечение, получали фактически билет в один конец. Сегодня на Валааме восстановлено 11 скитов из 13, и одно из таких закрытых мест, где в атмосфере какого-то космического покоя живут монахи-отшельники, тоже удалось посетить.

Статус подтвержден

Поездка на Валаам – это, однако, тема для отдельной статьи и потому сосредоточусь на впечатлениях от рестайлингового седана, который доставил нас прямо к борту катера, «летающего» над Ладогой. На льду, к слову, мы попробовали испытать Elantra в скольжении. Но оказалось, что «кореец», не допускающий полного отключения ESP, на корню пресекает такое «безответственное» поведение. Едва удавалось спровоцировать занос, электроника обрубала тягу, а тормозная система компенсировала отклонение от курса.

Впрочем, для начала несколько слов о дизайне. Внешность модели стала более стильной и дерзкой. Остроконечные светодиодные фары (выделены «старшей» комплектации), ходовые огни и фонари добавили интриги. В бамперах и решетке радиатора стало больше острых фасок. А в логотипе на крышке багажника теперь замаскирована кнопка его открывания. Но такую «фишку» не предлагают на других исполнениях седана, где отсек по-прежнему открывается с брелока или кнопкой из салона.

Интерьер явно нацелен на молодую аудиторию. Точеный руль, кнопки консоли в самолетном стиле, отделка «приборки» и передней панели под карбон – все выглядит ярко и небанально. Мультимедиа сменила 5-дюймовый экран на 7-дюймовый и поддерживает теперь сервисы Apple CarPlay и Android Auto, а в топовой комплектации появилась беспроводная зарядка для смартфона. И, наконец, автомобиль сохранил такое преимущество, как просторный задний ряд и вместительный багажник. Фактически это представитель сегмента С+.

Важно и то, что доработанная электроника позволяет оперативно активировать «спортивный» режим, для этого надо качнуть влево рычаг селектора 6-диапазонного «автомата». У машин с наиболее мощным 2-литровым 150-сильным мотором можно варьировать также усилие на руле, настройки педали акселератора и трансмиссии – предусмотрены «экономичный», «стандартный» и «спортивный» режимы. Наконец, для топового исполнения доступен к заказу еще и пакет High-Tech (включает в себя системы мониторинга слепых зон, предупреждения о безопасном выходе из машины и помехах при движении задним ходом).

Дело – в балансе

В движении обновленная Elantra подкупает прежде всего отличной сбалансированностью. С оптимизацией формы задних сайлент-блоков уменьшились вибрации в районе задней подвески. Я убедился в этом на разбитой грунтовке в окрестностях Сортавалы – задние пассажиры чувствовали себя здесь вполне комфортно. А благодаря обстоятельной шумоизоляции подкапотного пространства рокот мотора даже на высоких оборотах в салон практически не проникает – еще один плюс обновления. Тем более обидно, что колесные арки остались источником шума: чтобы услышать друг друга при езде по разбитому асфальту, передним и задним пассажирам приходится повышать голос.

Оценивая динамику, я в очередной раз убедился в удачной комбинации 1,6-литрового 128-сильного бензинового мотора и 6-диапазонного «автомата». В «спортивном» режиме трансмиссия не спешит переключиться вверх, реакции на «газ» пусть и не радикально, но обостряются. Единственное, на что посетую, это повышенный расход топлива при езде в спортивной манере: если двигатель хорошо «крутить», можно выйти на уровень 15л/100 км. В то время как при равномерном движении по трассе со скоростью около 100 км/ч топлива сжигается вдвое меньше.

Машина с 2-литровым 150-сильным двигателем и тем же 6-диапазонным «автоматом» лишь ненамного динамичнее «младшей» модификации, и ее потенциал проявляется в основном при быстрых обгонах на трассе. У 2-литровой Elantra острее педаль «газа», и такой автомобиль не столь «прожорлив» при езде в рваном ритме (расход в смешанном цикле составил порядка 9 л/100 км).

По плавности хода мои симпатии опять-таки на стороне 1,6-литровой версии. В сравнении с 2-литровым седаном подвеска здесь настроена чуть мягче, но не в ущерб управляемости. Оба автомобиля оперативно реагируют на повороты острого (2,3 оборота от упора до упора) и информативного руля и не пугают чрезмерными кренами на виражах.

Как видите, обновленный седан соткан из множества преимуществ, хотя не лишен и некоторых недостатков. Но мы все же уверены, что небольшое подорожание (теперь за корейский седан просят от 1 049 000 до 1 315 000 рублей) не отпугнет от Elantra верных клиентов и даже привлечет новых с учетом целого ряда технологических новаций и более яркого дизайна.