Дороги в стране и особенно в городах становятся все лучше, а покупатели автомобилей продолжают отдавать предпочтение кроссоверам. Стоит ли обращать внимание на седаны размерного класса С и С+? На рынке их осталось немного, но те, что сумели закрепиться на нем, представляют интерес по многим параметрам, кроме проходимости. В их числе – Hyundai Elantra

Ну, здравствуй… Сколько же лет мы с тобой не виделись? Пятнадцать? Выходит, что так: именно в 2004-м году наша семья стала обладательницей этой модели, тогда третьего ее поколения, после рестайлинга, прошедшего в 2003-м году. Первый наш автомобиль, купленный в кредит, первый с ABS… да много в чем еще первый. И владели мы им до 2007-го года, проехав полсотни тысяч километров.

Нет, конечно, позже я не раз и даже не одну тысячу раз видел на улицах и дорогах более поздние «Элантры». Но ни с одним из поколений не общался близко, за рулем их не сидел и даже пассажиром не был. И вот, наконец, состоялась «очная» встреча.

Что удивительно — сходство двух поколений есть. Неявное, в мелочах, однако знакомые «черты» улавливаю. Внешне модель, конечно, кардинально изменилась, кузов стал по-настоящему красивым. А раньше? Те «Элантры», начала 2000-х, выглядели для своих времен вполне современно, однако были ли они красивыми? Лично мне больше всего нравилось второе поколение автомобиля, который еще именовался «Лантрой». Оно относилось к представительницам так называемого «биодизайна» и не имело решетки радиатора. Но к моменту покупки автомобиля это поколение давно уже не предлагалось дилерами, а подержанные экземпляры мы не рассматриваем.

Пять дверей против четырех

Основными критериями выбора автомобиля в тот момент для нас были выгодная цена и вместимость багажника. Однако сегодняшнюю модификацию, появись она в те далекие уже годы, мы бы не выбрали. Почему? Всё очень просто: «Элантра» 2004-го года выпускалась в кузовах седан и хэтчбек. Естественно, покупка хэтчбека была более предпочтительной. Примечательно, что оба кузова той «Элантры» имели одинаковую длину, что обычно является редкостью, хэтчбеки, как правило, короче седанов. Так что выбранный нами автомобиль обладал очень завидным багажником. Например, в нем часто путешествовало туристическое снаряжение в виде двух рюкзаков объемом 90-100 литров. А еще с помощью нашей «Элантры» мы обустроили квартиру, перевезя немало мебели в разобранном виде. Затем перебрались в другое жилье, перевезли в него вещи и часть мебели, а еще часть обстановки докупили, также сами привезли и собрали. И всё на семейном хэтчбеке.

В новой «Элантре», конечно, столько перевезти нам не удалось бы. Седан есть седан. Его можно было бы предпочесть за красоту, но для этого надо было бы иметь немного другие жизненные принципы. В частности, больше любить себя. Как говорят, руками работает тот, кто не работает головой. А мы любим работать руками, даже больше, чем экономить на этом. У нас в доме мебель не только собрана нами самими, но еще и ее готовые элементы местами оригинально скомбинированы. Получилось удобно, оригинально и по-своему красиво.

Напрямую сравнивать две «Элантры» с такой огромной по автомобильным меркам разницей в возрасте, разумеется, невозможно. Но, глядя сегодня на сохранившиеся экземпляры корейской модели начала 2000-х годов, я искренне удивляюсь: каким образом нам удавалось транспортировать на ней множество самых разных вещей, в том числе, весьма «габаритных», ведь машинка-то по сравнению с сегодняшней выглядит такой маленькой… Подросла она за эти годы, может быть, не столько физически, сколько визуально. Но багажник не сильно вырос, остался практически на уровне 450 л. Таким он был и раньше — но у хэтчбека.

Размеры колес и шин также изменились незначительно. У «кореянки» начала 2000-х были покрышки 185/65R15, у нынешней — 195/65R15. Таковы шины в базовой комплектации, на стальных штампованных колесах. А в составе стайл-пакета шестая «Элантра» предлагает красивые легкосплавные 17-дюймовые колеса с шинами 225/45. Сверхнизкопрофильные. Выглядят очень эффектно, особенно на оригинальных фирменных двухцветных дисках из легкого сплава. Запасное колесо под фальшполом багажника и тогда, и сегодня — полноразмерное.

Сходны и ощущения при посадке за руль. Прежняя машина кажется меньшей внешне, но салон у нее как тогда, так и сегодня очень просторен. И в ширину, и в длину, разве что высота потолка небольшая. Ну а о длине судите сами: находясь на переднем сиденье, я не могу дотянуться до вещи, если она лежит на заднем диване, у спинки. А ведь седан «Элантра» относится к меньшему размерному классу, чем тот же Volkswagen Passat. Сопоставим несколько показателей: расстояние от спинки переднего сиденья до подушки заднего дивана при посадке «за мной» в «Пассате» и в «Элантре», соответственно, 30 и 26 см, ширина заднего дивана 138 и 136 см, минимальная/максимальная длина багажника — 119/205 см и 103/188 см. Так что те покупатели, для кого размер имеет значение, обижены не будут.

А кто они, эти покупатели? Ведь за два десятилетия нового века их количество слегка изменилось, говоря откровенно — уменьшилось. Посмотрите, насколько сократилось предложение седанов данного класса. Исчезли, «вымылись» с рынка такие некогда популярные модели, как Chevrolet Lacetti и Cruze, Honda Civic, Mitsubishi Lancer, Volkswagen Jetta, Renault Megane, Suzuki Liana и даже Ford Focus. Кто остался? Соплатформенная «Элантре» Kia Cerato, Skoda Octavia, Mazda3, да «бессмертная» Toyota Corolla. В чем причина такого «вымывания»? Народ перестал работать головой и полюбил ручной труд? Вдруг утратили ценность соображения престижа седанов? Пожалуй, второе. Стало ясно, что престижными могут быть только седаны, как минимум, D-класса. Поэтому практичный семьянин, особенно дачник, предпочтет более универсальный автомобиль, например, Kia CEED SW. Или один из близких по цене кроссоверов, которых «расплодилось» невероятно много. В начале 2000-х их будущая популярность нам даже не снилась. Альтернативой престижным седанам были, в основном, внедорожники.

Режим движения ЕСО предпочтительнее на трудных грунтовых дорогах, так как он не дает резко ускоряться. Но на самом деле и режим Sport активируется не сразу, перед резким набором скорости автомобиль ненадолго «задумывается». Эта небольшая задержка менее всего заметна в режиме Normal.

Интересная мысль возникает при взгляде на список седанов размерного класса С+, сохранившихся на нашем рынке. Может быть, покупатель перешел от предпочтения моделей определенного класса к предпочтению конкретных моделей определенной марки? Яркий пример — Toyota Corolla. «Элантре» до ее популярности далеко, однако и она всегда имела сторонников-поклонников, как и Kia Cerato. То же можно сказать и про «Октавию», и про «Мазду»-трешку. Остальные, увы, не вызвали такой привычки или привязанности.

Сходства и различия

Но, как уже было сказано, я бы к «Элантре» по прошествии лет не вернулся. Хотя прогресс неумолим и неизбежен, и автомобили с годами становятся лучше и лучше. «Элантра» — не исключение. Новейшие отделочные материалы, образующие мягкий верх и плотный низ торпедо. Над приборной панелью и боковыми дефлекторами системы вентиляции — накладки-козырьки из аналога углепластика. Выглядят они не столько спортивно, сколько дорого, благородно. Стали значительно более рельефными сиденья. Рулевое колесо имеет регулировки по высоте и вылету. Удобная посадка за баранкой — ни разу не проблема. Впрочем, она была таковой и раньше. Задуматься о таком естественном удобстве довелось, так сказать, «от противного». В первую пятилетку XXI века, я участвовал в тестах первых на нашем рынке китайских автомобилей — и меня поразило, насколько неудобной может быть посадка за рулем. Ну, никак не усядешься, то одно неудобно, то другое. А в «кореянках» всё было прекрасно. Жалоб на короткие подушки их передних сидений я не понимаю и не принимаю. 50 тысяч километров, преодоленных за рулем собственной «Элантры» и тысяча километров на тестовом автомобиле шестого поколения не дадут соврать: от посадки я никогда не уставал.

Общая архитектура передней части салона осталась без значительных изменений. Так же явно очерчен кокпит водителя, только вместо оригинальных дефлекторов «Элантры» 2004-го года, имевших вертикальные «жалюзи», в новейшей модели дизайн дефлекторов горизонтальный, и, конечно, выделяется такое новшество, как центральный дисплей мультимедиасистемы. Наш семейный автомобиль имел еще однодиновую магнитолу, кстати, подаренную дилером при покупке, наряду с комплектом зимних шин.

Приборная панель новой «Элантры» тоже чем-то напоминает автомобиль 15-летней давности. Но если тот автомобиль демонстрировал, помимо значений скорости и оборотов коленчатого вала, только средний расход топлива, то новейший имеет весьма содержательный бортовой компьютер. Дизайн «приборки» напоминает Kia, но основные приборы в Hyundai крупнее и потому нравятся мне больше. Борткомпьютер тоже похож на тот, что в Kia, сходна и организация меню. Примерно одинаковы у двух фирм и кнопки управления различными системами на рулевом колесе.

Неизбежно напрашивается вопрос: стоило ли корейскому концерну создавать столь явно конкурирующие модели со столь заметным сходством и минимумом различий? Прежде разница между Kia Cerato и Hyundai Elantra была больше. А теперь — какой из двух седанов выбрать? Если привлекает спортивность автомобиля, то тогда, пожалуй, Kia, если благородство, бизнес-стиль — Hyundai. Но различия на самом деле минимальны, буквально в нюансах. Наверное, расчет больше делается на традицию: если вам понравилась «Элантра» определенного модельного года, почему не сменить ее на следующую? Конечно, если ваши жизненные обстоятельства не изменились к лучшему и не появилась возможность стать обладателем «Сонаты», а то и «Дженезиса».

Ну, так вот, я бы изменил «Элантре» с универсалом Kia CEED SW, но предпочел бы его исключительно за удобство кузова для перевозки различных вещей. А к ходовым качествам современной «Элантры» у меня претензий нет. У прежней, моей, был 1,6-литровый 107-сильный двигатель, немаленькому автомобилю его было очевидно маловато. Нынешний седан «вооружен» двухлитровым 150-сильным мотором, и с разгоном у него проблем нет. С 80 до 120 км/ч автомобиль с автоматом ускоряется чуть меньше, чем за 7 с, и это в «нормальном» режиме. А всего режимов движения здесь три, помимо обычного есть экономичный/экологичный и спортивный. И автомат имеет спортрежим. Объединение двух спортивных настроек улучшает разгон дополнительно, позволяя с запасом уложиться в 6 с. А с места до сотни двухлитровый «автоматический» седан ускоряется за 9,9 с.

В начале 2000-х «третья» Elantra предлагалась в нашей стране с тремя вариантами двигателей: 1,6-, 1,8- и 2,0-литровым. Их мощность составляла, соответственно, 107, 132 и 139/143 л. с. Сегодня модель шестого поколения оснащается всего двумя моторами: 1,6-литровым мощностью 123 л. с. и 2,0-литровым мощностью 150 л. с.

Некоторое время назад мы тестировали только-только вернувшийся на российский рынок среднеразмерный седан Hyundai Sonata с аналогичным двигателем. Так вот, для него 150-сильный мотор был… как бы это сказать, на пределе. Три седока в салоне были для этого автомобиля уже ощутимым грузом. В двухлитровой «Элантре» вы подобного не ощутите.

Удивительно, но она стала существенно экономичнее той, что выпускалась 15 лет назад. Тогда мы радовались, что расход 95-го бензина укладывался в «десятку» и в смешанном режиме составлял 8,6 л на сотню, а если двигаться долгое время только по трассе, можно было сэкономить еще примерно пол-литра. А сегодняшний автомобиль? Во-первых, он способен «питаться» и 92-м бензином тоже. Опробовав заправку им, я не заметил большой разницы между поведением автомобиля на 92-м и 95-м бензине. В обоих случаях расход порадовал: при разумной, то есть, допустимой на трассе скорости, в режимах Normal и ECO, он составлял 6,6-6,7 л на сотню, а при включении круиз-контроля — и того меньше. Вот это экономичность…

Но спортивный режим двигателя и трансмиссии, резкие разгоны и замедления, а также недопустимые скорости увеличивают расход на полтора, а то и два литра. Заметная разница. Городские условия также улучшают «аппетит»: в вялотекущей пробке на МКАД автомобиль потреблял от 8,8 до 9,2 л, а собственно в городе со средней интенсивностью пробок — 10 л.

Как на рельсах

Характер автомобиля за 15 лет прилично изменился. Подвеска заметно «ужесточилась», «Элантра» 15-летней давности была, по сути, «американкой», весьма мягкой и вальяжной. Теперь совсем не то. Плотная подвеска мастерски нивелирует неровности, даже на грунтовке. Приятная неожиданность.

Но еще более приятно было обнаружить очень хорошую курсовую устойчивость новой «Элантры» на трассе. Просто очень хорошую. Бывает, у некоторых моделей она высока на средних и высоких скоростях, а на очень высоких снижается. «Элантра» радует ею во всем диапазоне скоростей, почти до максимума. Это редкость. На всякий случай, записываю название шин: Hankook Ventus Prime 2. Их заслуга очевидна. Тем удивительнее тот факт, что у моей «Элантры», 2004-го года, была независимая задняя подвеска на поперечных рычагах, практически аналогичная японской модели Mitsubishi Galant, а сейчас ее сменила полунезависимая балка. Как и у Kia Cerato.

Тест «Элантры» новейшего поколения вызвал к жизни и другие воспоминания, не особенно радужные. Так, на своем автомобиле я обнаружил, что двигатель охотно потребляет масло. При интервале замены его через каждые 15 000 км уже к десятитысячному пробегу уровень масла в картере понижался с верхней метки на щупе-указателе до нижней. Приходилось доливать.

Второе. Оригинальные свечи 1,6-литрового мотора не вынесли нашего 95-го бензина и покрылись красным налетом, вызывавшим утечку искры и, как следствие, перебои в работе цилиндров. В те годы это было распространенной бедой, которая не обошла и модель Elantra. И ладно бы двигатель слегка подтраивал, так нет, бывало, что работали и два цилиндра из четырех. Тяга пропадала напрочь, загорался индикатор Check engine. Возникала тревога за сохранность каталитического нейтрализатора, который, как известно, страдает от избытка паров несгоревшего топлива. Тогда я рискнул гарантией на автомобиль и заменил свечи самостоятельно. Но фирменный сервис мне это простил, мастера как бы не заметили вмешательства в мотор. А еще оперативно откликнулись, когда вышел из строя один из датчиков системы впрыска. Замена была произведена бесплатно и очень оперативно.

Это не реклама официального сервиса Hyundai, а просто констатация факта. Воспоминания о событиях 15-летней давности. Кстати, потекший радиатор так же легко заменен не был, поскольку течь, вернее, легкий парок появился, когда гарантийный срок на автомобиль только-только закончился. Даже тысячи километров не прошло. И еще: сервис так и не смог справиться с закисшей самовыдвигающейся антенной — была такая у прежней «Элантры». Теперь с ней проблем не будет, поскольку она заменена изящным «акульим плавничком».

Тем не менее, в целом, моя семья сохранила очень теплые воспоминания о нашей «Элантре», но при это никакого сходства ее с нынешней ни жена, ни мама не нашли. А я нашел, точнее будет сказать, почувствовал.

Но сейчас, вспоминая муки выбора автомобиля в начале 2000-х, я задумываюсь вот о чем. Изменились не только сами автомобили в техническом плане, произошли и заметные изменения в нашем отношении к ним, в условиях покупки. Вспоминаю, как непросто было оформить первый в нашей жизни автокредит, а еще труднее рассчитаться с ним, причем, не столько выплатить, сколько полностью завершить отношения с банком после выплаты. Сейчас это намного проще, а оформление кредита — дело пяти-десяти минут. Естественно, это облегчает выбор. Кредит же позволяет, как говорят, прыгнуть выше носа, то есть, возможно, купить автомобиль классом выше — и, как следствие, повысить свой статус в глазах окружающих. В отношении седанов Hyundai Elantra и Kia Cerato понятие «статус» пока не работает, поэтому их основные конкуренты — это Hyundai Sonata и Kia Optima, которые в начальных комплектациях очень близки по цене к «младшим сестрам», но по размерам и оснащению уже по-настоящему статусные.

Так что, опробовав в дилерском центре «Элантру», вы можете задаться вопросом: а стоит ли покупать «Сонату»? Но, опробовав «Сонату», об «Элантре» вы уже не задумаетесь. Аналогично, скорее всего, произойдет и с парой седанов Kia – Cerato и Optima. Вектор моды сменился. Плюс к тому, расплодились кроссоверы, якобы, больше подходящие для наших плохих и очень плохих дорог. Но ведь это клише, штамп, стереотип. Хороших дорог становится все больше и больше, между тем, кроссоверы на асфальте далеко не блещут ходовыми качествами. И уж тем более не стоит ждать от них выдающейся проходимости. Так что в большинстве случаев покупка кроссовера — решение паллиативное.

В этой связи становится жаль, что такой отличный автомобиль, как новая Hyundai Elantra, практически игнорируется нашими покупателями. С клиренсом 150 мм ей, конечно, не тягаться с кроссоверами на ухабистых грунтовках, но в плане реакции подвески на ухабы кое-кого из этих конкурентов она, пожалуй, превзойдет. А уж на асфальте и рядом с ними не стояла. Очень надеюсь, что в стране найдутся приверженцы именно данной модели, готовые менять ее вместе со сменой поколений. Которых насчитывается уже шесть, а это, как ни крути, право на место в истории.

В настоящее время в России предлагается Hyundai Elantra шестого поколения, претерпевшая рестайлинг в 2018-м году. Двигатели — бензиновые, атмосферные, рабочим объемом 1,6 и 2,0 л и мощностью, соответственно, 123 и 150 л. с. С обоими двигателями доступны как механическая, так и автоматическая трансмиссия. Стоимость «механических» версий — от 1 059 000 до 1 230 000 рублей, «автоматических» — от 1 165 000 до 1 330 000 рублей. Доплата за цвет «металлик» составляет 10 000 рублей.

Технические характеристики Hyundai Elantra 2.0 AT ГАБАРИТЫ, ММ 4620 х 1800 х 1450 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2700 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 150 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 458 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1355 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1999 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 150 / 6200 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 192 / 4000 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 6-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 203 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 9,9 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,4 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 50