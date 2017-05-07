Мы побывали на презентации второй модели люксового бренда Genesis от компании Hyundai. Впрочем, при более детальном исследовании оказалось, что седан по имени G80 оказался нам уже знаком…

В последней серии «Терминатора» герой в исполнении Арнольда Шварценеггера по-прежнему крушит своих врагов, несмотря на то, что он уже, скажем так, не совсем новый. При этом в отношениях с друзьями он – образец верности и надежности. Новый Genesis G80 в реальности тоже новинкой считать нельзя. В недавнем прошлом этот седан назывался не иначе как Hyundai Genesis, но при создании люксового бренда его переименовали, естественно, не забыв при этом провести модернизацию и, конечно же, добавив лоска.

Больше всего изменился передок автомобиля. Он получил другой бампер, новое оформление «противотуманок», а также обновленную решетку радиатора, которая стала казаться более объемной. «Продвинутые» комплектации теперь оснащаются полностью светодиодными фарами, выглядящими эффектнее ксеноновых (последние предлагаются в начальных версиях). В задней части машины появились хромированная полоска между выхлопными трубами и намек на гоночный диффузор.

Пока российским покупателям предлагают только один двигатель. Речь идет о 2-литровом бензиновом турбомоторе Theta-II с непосредственным впрыском, развивающем 245 л.с. и 353 Нм. Чуть позже появится 3,3-литровый бензиновый силовой агрегат с турбонагнетателем мощностью 370 л.с. Коробка передач – 8-диапазонная автоматическая с обновленным алгоритмом переключений. Усовершенствовано и рулевое управление – благодаря новому электроусилителю от «старшей» модели G90. И, наконец, подвеска доработана для улучшения управляемости и комфорта.

Автомобиль отлично оснащен по части безопасности. Так, Genesis G80 имеет функцию автоматического экстренного торможения, систему распознавания усталости водителя и может следить за мертвыми зонами. В кузове активно применяются высокопрочные стали, которые обеспечивают не только повышенную жесткость на кручение, но и снижение уровня внутренних шумов. За жизнь и здоровье водителя и пассажиров отвечают девять подушек безопасности. И, конечно, нельзя не сказать о фирменной системе полного привода HTRAC, умело «жонглирующей» крутящим моментом между осями. Кстати, в России решено продавать только полноприводные версии.

Покупателям этого седана предлагается эксклюзивная программа Genesis Experience, предоставляющая 4-летнюю гарантию на автомобиль без ограничения пробега, круглосуточную службу поддержки с выделенными операторами и экстренную техническую помощь на дороге. Словом, человек, купивший G80, будет окружен вниманием и заботой, недоступными даже немецким конкурентам из премиум-сегмента.

Первым классом

В салоне обращаешь внимание на обновленный джойстик автоматической коробки передач, который теперь можно использовать в качестве упора под руку. Приборы «премировали» более рельефными циферблатами, а часики на центральной консоли – хромированным ободком. Если же седан оборудован дорогой аудиосистемой Lexicon, то дизайн интерьера удачно дополняют стильные алюминиевые динамики.

Казалось бы, изменений не много, но этих «штрихов» оказалось вполне достаточно, чтобы салон стал выглядеть более статусно и благородно, чем у дорестайлинговой модели. К тому же отмечу великолепное качество отделочных материалов, которому позавидует кое-кто из «большой немецкой тройки». И сборка отличная – зазоры между панелями минимальные, а при нажатии ничего не «дышит», что создает ощущение монолитности.

Сиденья широкие, профиль у них великолепный, а набивка достаточно мягкая. Геометрия посадки рассчитана под европейских седоков. Водитель располагается низко, диапазон регулировок рулевого колеса и кресла широчайший. Эргономика отменная. Даже если оказаться в салоне этого седана впервые, все необходимые клавиши и рычажки найдешь практически моментально. Интерфейс с поддержкой CarPlay интуитивно понятен, а у центрального экрана хорошая графика. В бардачке перед селектором «автомата» сделана удобная площадка для смартфона с беспроводной зарядкой, а также USB- и AUX-входы.

Задние двери широкие, так что проходить на второй ряд удобно. Я бы даже сказал, что дверной проем здесь сопоставим не с седанами бизнес-класса, а с более крупными представительскими автомобилями. Пространства достаточно по всем направлениям, причем опять же возникают ассоциации с представительскими моделями.

Диван вовсе шикарный! В дорогих комплектациях, как у моего тестового экземпляра, он отформован под двоих седоков и имеет регулировку наклона спинок. Правда, «разлечься» можно только ценой уменьшения пространства для ног (спинка наклоняется благодаря движению подушки вперед), но для этого есть «противоядие». Как и в представительских седанах, задний правый пассажир имеет возможность отодвинуть сиденье перед собой: клавиши регулировки находятся на широком и очень удобном центральном подлокотнике. Помимо этого пассажир может управлять «музыкой», подогревом и вентиляцией сидений, а также шторкой заднего окна. Имеются и боковые шторки – правда, без электропривода.

Тишь да благодать

Силовой агрегат на холостых оборотах работает совершенно незаметно. Если не смотреть на стрелку тахометра, можно подумать, что двигатель выключен. В движении автомобиль мягко реагирует на «газ», турбопауза не ощущается. На городских скоростях тяги предостаточно. И лишь когда скорость превышает разрешенные на итальянских автобанах 130 км/ч (тест проходил в окрестностях озера Гарда), понимаешь, что мотор для этого тяжелого седана маловат по рабочему объему.

Местные водители, известные своим темпераментом, спокойно превышают лимит на 40–50 км/ч. Я пристраиваюсь за одним таким сорвиголовой и временами, после торможения перед выскочившим в мой ряд «тихоходом», чувствую, что тяги не хватает. Впрочем, это придирки, так как силовой агрегат ведет себя совершенно адекватно заявленным техническим характеристикам, а «автомат» работает чрезвычайно плавно.

Для активного же «педалирования» лучше перейти в «спортивный» режим. Еще, помимо «стандарт-ного» режима, есть «экономичные» настройки. Мне больше всего понравился «спорт». Хотя в реальности он все же не спортивный, а самый что ни на есть стандартный. Потому что «стандарт» скорее можно назвать «экономичным», а «эконом» – ну «очень экономичным» режимом.

В управлении седан ощущается тяжелым и солидным – движется почти как представительский автомобиль. Прямую на высокой скорости G80 держит неплохо, хотя к настройкам рулевого управления есть вопросы. Дело в том, что я вынужден немного подруливать, словно при порывах бокового ветра. Хотя ветра нет – за бортом полный штиль. Думаю, проблема в электроусилителе от более крупной и тяжелой модели G90. Точнее, не в нем самом, а в его настройках. Тем более что когда я в свое время тестировал дорестайлинговую версию (Hyundai Genesis), претензий к рулевому управлению не было вообще.

На извилистой дороге седан ведет себя так, как и подобает представителю его класса. Он точен и послушен, но «зажигать» не хочется, потому что чувствуется вес. Причем вес как фактический, так и психологический: не пристало солидному автомобилю носиться сломя голову. На нем хочется катить неспешно, наслаждаясь тишиной и комфортом.

Единственный шум, да и то несильный, возникает на большой скорости от крупных «лопухов» зеркал. Двигатель же сквозь «пелену» мощной шумоизоляции «звучит» лишь на высоких оборотах, а шин практически не слышно во всем диапазоне скоростей. Подвеска достаточно мягкая, не замечает дорожной мелочи, но временами на резких стыках эстакад кузов вздрагивает.

В общем и целом Genesis G80 ведет себя как породистый немецкий автомобиль. И это здорово, так как именно немецкие седаны являются мировым ориентиром в премиум-сегменте. Осталось только перенастроить рулевое управление, в чем лично у меня нет никаких сомнений. Потому что представители бренда после тест-драйва внимательно выслушали претензии и обещали все исправить. И тогда Genesis G80 может стать настоящим «Терминатором». Потому что при сопоставимом уровне качества и оснащения он заметно дешевле любого конкурента из Германии. Так, цена на начальную комплектацию составляет 2 550 000 рублей, в то время как самый «верхний» вариант оценивается в 3 400 000 рублей, что тоже является очень привлекательным предложением

Технические характеристики Genesis G80 Габариты, мм 4990х1890х1500 Колесная база, мм 3010 Диаметр разворота, м 11,4 Дорожный просвет, мм 150 Объем багажника, л 493 Снаряженная масса, кг 2015 Тип двигателя L4 бензиновый, турбо Рабочий объем, куб. см 1998 Макс. мощность, л.с./об/мин 245/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 353/1400–4000 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 225/55R17 Макс. скорость, км/ч 237 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,6 Расход топлива (средний), л/100 км 9,2 Объем бака, л 77